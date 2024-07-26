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Набиуллина прокомментировала запрет ЕК обмена активами с россиянами

Набиуллина прокомментировала запрет ЕК обмена активами с россиянами - 26.07.2024, ПРАЙМ

Набиуллина прокомментировала запрет ЕК обмена активами с россиянами

Банк России будет рассматривать любые механизмы для того, чтобы защитить интересы инвесторов РФ в условиях запрета Еврокомиссии (ЕК) обмена активами с... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T15:48+0300

2024-07-26T15:48+0300

2024-07-26T16:05+0300

банк россии

эльвира набиуллина

активы

инвесторы

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Банк России будет рассматривать любые механизмы для того, чтобы защитить интересы инвесторов РФ в условиях запрета Еврокомиссии (ЕК) обмена активами с россиянами, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора по денежно-кредитной политике.Еврокомиссия 25 июля не разрешила физическим и юридическим лицам стран Евросоюза участвовать в схеме по обмену активами, предусмотренной указом президента РФ Владимира Путина №844.В разъяснениях генерального директората Союза по финансовой стабильности, финансовым услугам и рынкам капитала поясняется, что по причине нахождения НРД в санкционном списке ЕС, все средства депозитария должны быть заморожены, они не могут быть ему предоставлены ни прямо, ни косвенно."Мне тяжело комментировать решения Еврокомиссии, которые направлены на то, что граждане Евросоюза, в том числе, не могут решить свои проблемы с заблокированными активами. Но мы будем рассматривать любые механизмы, способы для того, чтобы защитить законные интересы российских инвесторов. Будем рассматривать все иные способы", - ответила Набиуллина на вопрос о том, как может выглядеть обмен активами в условиях запрета ЕК.

https://1prime.ru/20240726/platezhi-850466675.html

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эльвира набиуллина, активы, инвесторы