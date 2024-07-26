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Набиуллина прокомментировала запрет ЕК обмена активами с россиянами - 26.07.2024, ПРАЙМ
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Набиуллина прокомментировала запрет ЕК обмена активами с россиянами
Набиуллина прокомментировала запрет ЕК обмена активами с россиянами - 26.07.2024, ПРАЙМ
Набиуллина прокомментировала запрет ЕК обмена активами с россиянами
Банк России будет рассматривать любые механизмы для того, чтобы защитить интересы инвесторов РФ в условиях запрета Еврокомиссии (ЕК) обмена активами с... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T15:48+0300
2024-07-26T16:05+0300
банк россии
эльвира набиуллина
активы
инвесторы
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Банк России будет рассматривать любые механизмы для того, чтобы защитить интересы инвесторов РФ в условиях запрета Еврокомиссии (ЕК) обмена активами с россиянами, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора по денежно-кредитной политике.Еврокомиссия 25 июля не разрешила физическим и юридическим лицам стран Евросоюза участвовать в схеме по обмену активами, предусмотренной указом президента РФ Владимира Путина №844.В разъяснениях генерального директората Союза по финансовой стабильности, финансовым услугам и рынкам капитала поясняется, что по причине нахождения НРД в санкционном списке ЕС, все средства депозитария должны быть заморожены, они не могут быть ему предоставлены ни прямо, ни косвенно."Мне тяжело комментировать решения Еврокомиссии, которые направлены на то, что граждане Евросоюза, в том числе, не могут решить свои проблемы с заблокированными активами. Но мы будем рассматривать любые механизмы, способы для того, чтобы защитить законные интересы российских инвесторов. Будем рассматривать все иные способы", - ответила Набиуллина на вопрос о том, как может выглядеть обмен активами в условиях запрета ЕК.
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эльвира набиуллина, активы, инвесторы
Банк России, Эльвира Набиуллина, активы, инвесторы
15:48 26.07.2024 (обновлено: 16:05 26.07.2024)
 
Набиуллина прокомментировала запрет ЕК обмена активами с россиянами

Набиуллина: ЦБ рассмотрит любые способы защиты инвесторов после запрета ЕК обмена активами

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредседателя Банка России Э. Набиуллиной по итогам заседания Совета директоров
Председателя Банка России Э. Набиуллиной по итогам заседания Совета директоров - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Банк России будет рассматривать любые механизмы для того, чтобы защитить интересы инвесторов РФ в условиях запрета Еврокомиссии (ЕК) обмена активами с россиянами, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора по денежно-кредитной политике.
Еврокомиссия 25 июля не разрешила физическим и юридическим лицам стран Евросоюза участвовать в схеме по обмену активами, предусмотренной указом президента РФ Владимира Путина №844.
В разъяснениях генерального директората Союза по финансовой стабильности, финансовым услугам и рынкам капитала поясняется, что по причине нахождения НРД в санкционном списке ЕС, все средства депозитария должны быть заморожены, они не могут быть ему предоставлены ни прямо, ни косвенно.
"Мне тяжело комментировать решения Еврокомиссии, которые направлены на то, что граждане Евросоюза, в том числе, не могут решить свои проблемы с заблокированными активами. Но мы будем рассматривать любые механизмы, способы для того, чтобы защитить законные интересы российских инвесторов. Будем рассматривать все иные способы", - ответила Набиуллина на вопрос о том, как может выглядеть обмен активами в условиях запрета ЕК.
П/к по итогам заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке
ЦБ призвал компании решать проблемы с платежами
15:43
 
Банк РоссииЭльвира Набиуллинаактивыинвесторы
 
 
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