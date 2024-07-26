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США требуют от Европы гарантий продолжения заморозки российских активов - 26.07.2024, ПРАЙМ
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США требуют от Европы гарантий продолжения заморозки российских активов
США требуют от Европы гарантий продолжения заморозки российских активов - 26.07.2024, ПРАЙМ
США требуют от Европы гарантий продолжения заморозки российских активов
США оказывают давление на Европу, настаивая на том, чтобы активы, принадлежащие России, оставались замороженными в течение длительного времени, пишет Reuters со | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T22:08+0300
2024-07-26T22:08+0300
политика
россия
сша
активы
замороженные российские активы
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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. США оказывают давление на Европу, настаивая на том, чтобы активы, принадлежащие России, оставались замороженными в течение длительного времени, пишет Reuters со ссылкой на главу американского минфина Джанет Йеллен. "США добиваются от Европы гарантий того, что активы будут заморожены в течение длительного периода времени", - говорится в сообщении Reuters со ссылкой на Йеллен. С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.В МИД РФ назвали заморозку российских активов в Европе воровством. ЕС нацелен на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет отвечать на конфискацию замороженных российских активов на Западе. Дмитрий Песков назвал планы использования доходов от зарубежных активов РФ для закупки оружия для Киева воровскими действиями, предупредив о взаимности.
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россия, сша, активы, замороженные российские активы
Политика, РОССИЯ, США, активы, замороженные российские активы
22:08 26.07.2024
 
США требуют от Европы гарантий продолжения заморозки российских активов

США требуют от Европы гарантий, что российские активы останутся замороженными

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. США оказывают давление на Европу, настаивая на том, чтобы активы, принадлежащие России, оставались замороженными в течение длительного времени, пишет Reuters со ссылкой на главу американского минфина Джанет Йеллен.
"США добиваются от Европы гарантий того, что активы будут заморожены в течение длительного периода времени", - говорится в сообщении Reuters со ссылкой на Йеллен.
С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
ЕК - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
Эксперт рассказал, что будет со сделками по активам после запрета ЕК
16:44
В МИД РФ назвали заморозку российских активов в Европе воровством. ЕС нацелен на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет отвечать на конфискацию замороженных российских активов на Западе. Дмитрий Песков назвал планы использования доходов от зарубежных активов РФ для закупки оружия для Киева воровскими действиями, предупредив о взаимности.
 
ПолитикаРОССИЯСШАактивызамороженные российские активы
 
 
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