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США требуют от Европы гарантий продолжения заморозки российских активов

США требуют от Европы гарантий продолжения заморозки российских активов - 26.07.2024, ПРАЙМ

США требуют от Европы гарантий продолжения заморозки российских активов

США оказывают давление на Европу, настаивая на том, чтобы активы, принадлежащие России, оставались замороженными в течение длительного времени, пишет Reuters со | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T22:08+0300

2024-07-26T22:08+0300

2024-07-26T22:08+0300

политика

россия

сша

активы

замороженные российские активы

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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. США оказывают давление на Европу, настаивая на том, чтобы активы, принадлежащие России, оставались замороженными в течение длительного времени, пишет Reuters со ссылкой на главу американского минфина Джанет Йеллен. "США добиваются от Европы гарантий того, что активы будут заморожены в течение длительного периода времени", - говорится в сообщении Reuters со ссылкой на Йеллен. С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.В МИД РФ назвали заморозку российских активов в Европе воровством. ЕС нацелен на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет отвечать на конфискацию замороженных российских активов на Западе. Дмитрий Песков назвал планы использования доходов от зарубежных активов РФ для закупки оружия для Киева воровскими действиями, предупредив о взаимности.

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россия, сша, активы, замороженные российские активы