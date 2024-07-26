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Российский рынок падает на два процента после решения ЦБ по ставке
Российский рынок падает на два процента после решения ЦБ по ставке - 26.07.2024, ПРАЙМ
Российский рынок падает на два процента после решения ЦБ по ставке
Российский рынок акций, перешедший к снижению после решения ЦБ РФ поднять ключевую ставку, продолжает падение, следует из данных Мосбиржи. | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T15:19+0300
2024-07-26T15:19+0300
2024-07-26T15:19+0300
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций, перешедший к снижению после решения ЦБ РФ поднять ключевую ставку, продолжает падение, следует из данных Мосбиржи. Индекс Мосбиржи к 15.15 мск снижается на 1,85%, до 2985,03 пункта. Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевеет на 0,61%, до 81,87 доллара за баррель. "Для рынка акций повышение ключевой ставки – фактор переоценки потенциала роста бумаг. Для большинства – в сторону понижения. Компаниям с большими долгами может быть труднее всего. Зато компании с хорошей денежной позицией и зарабатывающие на высоких процентных ставках могут переключить на себя внимание инвесторов", - комментирует Станислав Клещев из "ВТБ Мои инвестиции". "Российские фондовые индикаторы демонстрируют негативную динамику к середине пятничных торгов… Рынок достаточно резко перешёл к снижению после публикации решения ЦБ РФ о повышении ключевой ставки до 18%. Решение регулятора совпало с консенсусом, однако прогнозы ЦБ предполагают, что ставка останется как минимум на текущем уровне до конца года. Вероятно, рынок рассчитывал на более мягкую риторику", - рассказал Сергей Кауфман из ФГ "Финам". Теперь в центре внимания инвесторов будут комментарии Эльвиры Набиуллины на пресс-конференции, добавляет эксперт. "Рынок акций находится под давлением, так как высокие ставки способствуют росту доходностей на долговом рынке. Игроки ожидают выпуска Минфином долга по плавающей ставке вместо выпуска облигаций с фиксированной доходностью", - рассказал Илья Федоров из "БКС Мир инвестиций". ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК Лучше рынка торгуются акции Мосбиржи, прибавляющие 3,33% - компания выигрывает от повышенных процентных ставок за счёт использования клиентских остатков, отмечает Кауфман. В лидерах роста стоимости – акции "Киви" (+9,08%), Мосбиржи (+3,33%), "Ренессанс" (+0,56%), "Русагро" (+0,23). В лидерах снижения стоимости – расписки ЦИАНа (-5,19%), акции ЮМГ (-3,84%), компании "Система" (-3,66%), "Аэрофлота" (-3,20%), "Сегежи" (-2,94%), "Самолета" (-2,84%), а также "Распадской" (-2,70%) и "Русала" (-2,70%). ПРОГНОЗЫ "Индекс Мосбиржи обновил недельный минимум. Новые вводные денежно-кредитной политики, которые являются негативными для акций, инвесторы могут продолжить закладывать в котировки и на следующей неделе. В результате вероятно закрепление индекса Мосбиржи под уровнем 3000 пунктов и проверка на прочность ближайшей поддержки 2975 пунктов",- отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир Инвестиций". "Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 26 июля: диапазон 3000–3100 пунктов, актуальный коридор для РТС: 1100–1170 пунктов", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
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ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ставка банка россии, акции, мосбиржа, индекс мосбиржи, рынки
ставка Банка России, Акции, Мосбиржа, индекс Мосбиржи, Рынки
Российский рынок падает на два процента после решения ЦБ по ставке
Российский рынок акций падает почти на 2% после повышения ключевой ставки ЦБ РФ
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций, перешедший к снижению после решения ЦБ РФ поднять ключевую ставку, продолжает падение, следует из данных Мосбиржи.
Индекс Мосбиржи к 15.15 мск снижается на 1,85%, до 2985,03 пункта.
Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевеет на 0,61%, до 81,87 доллара за баррель.
"Для рынка акций повышение ключевой ставки – фактор переоценки потенциала роста бумаг. Для большинства – в сторону понижения. Компаниям с большими долгами может быть труднее всего. Зато компании с хорошей денежной позицией и зарабатывающие на высоких процентных ставках могут переключить на себя внимание инвесторов", - комментирует Станислав Клещев из "ВТБ Мои инвестиции".
"Российские фондовые индикаторы демонстрируют негативную динамику к середине пятничных торгов… Рынок достаточно резко перешёл к снижению после публикации решения ЦБ РФ о повышении ключевой ставки до 18%. Решение регулятора совпало с консенсусом, однако прогнозы ЦБ предполагают, что ставка останется как минимум на текущем уровне до конца года. Вероятно, рынок рассчитывал на более мягкую риторику", - рассказал Сергей Кауфман из ФГ "Финам".
Теперь в центре внимания инвесторов будут комментарии Эльвиры Набиуллины на пресс-конференции, добавляет эксперт.
"Рынок акций находится под давлением, так как высокие ставки способствуют росту доходностей на долговом рынке. Игроки ожидают выпуска Минфином долга по плавающей ставке вместо выпуска облигаций с фиксированной доходностью", - рассказал Илья Федоров из "БКС Мир инвестиций".
ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК
Лучше рынка торгуются акции Мосбиржи, прибавляющие 3,33% - компания выигрывает от повышенных процентных ставок за счёт использования клиентских остатков, отмечает Кауфман.
В лидерах роста стоимости – акции "Киви" (+9,08%), Мосбиржи (+3,33%), "Ренессанс" (+0,56%), "Русагро" (+0,23).
В лидерах снижения стоимости – расписки ЦИАНа (-5,19%), акции ЮМГ (-3,84%), компании "Система" (-3,66%), "Аэрофлота" (-3,20%), "Сегежи" (-2,94%), "Самолета" (-2,84%), а также "Распадской" (-2,70%) и "Русала" (-2,70%).
"Индекс Мосбиржи обновил недельный минимум. Новые вводные денежно-кредитной политики, которые являются негативными для акций, инвесторы могут продолжить закладывать в котировки и на следующей неделе. В результате вероятно закрепление индекса Мосбиржи под уровнем 3000 пунктов и проверка на прочность ближайшей поддержки 2975 пунктов",- отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир Инвестиций".
"Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 26 июля: диапазон 3000–3100 пунктов, актуальный коридор для РТС: 1100–1170 пунктов", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global.