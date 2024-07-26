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Российский рынок падает на два процента после решения ЦБ по ставке - 26.07.2024, ПРАЙМ
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Российский рынок падает на два процента после решения ЦБ по ставке
Российский рынок падает на два процента после решения ЦБ по ставке - 26.07.2024, ПРАЙМ
Российский рынок падает на два процента после решения ЦБ по ставке
Российский рынок акций, перешедший к снижению после решения ЦБ РФ поднять ключевую ставку, продолжает падение, следует из данных Мосбиржи. | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T15:19+0300
2024-07-26T15:19+0300
ставка банка россии
акции
мосбиржа
индекс мосбиржи
рынки
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций, перешедший к снижению после решения ЦБ РФ поднять ключевую ставку, продолжает падение, следует из данных Мосбиржи. Индекс Мосбиржи к 15.15 мск снижается на 1,85%, до 2985,03 пункта. Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевеет на 0,61%, до 81,87 доллара за баррель. "Для рынка акций повышение ключевой ставки – фактор переоценки потенциала роста бумаг. Для большинства – в сторону понижения. Компаниям с большими долгами может быть труднее всего. Зато компании с хорошей денежной позицией и зарабатывающие на высоких процентных ставках могут переключить на себя внимание инвесторов", - комментирует Станислав Клещев из "ВТБ Мои инвестиции". "Российские фондовые индикаторы демонстрируют негативную динамику к середине пятничных торгов… Рынок достаточно резко перешёл к снижению после публикации решения ЦБ РФ о повышении ключевой ставки до 18%. Решение регулятора совпало с консенсусом, однако прогнозы ЦБ предполагают, что ставка останется как минимум на текущем уровне до конца года. Вероятно, рынок рассчитывал на более мягкую риторику", - рассказал Сергей Кауфман из ФГ "Финам". Теперь в центре внимания инвесторов будут комментарии Эльвиры Набиуллины на пресс-конференции, добавляет эксперт. "Рынок акций находится под давлением, так как высокие ставки способствуют росту доходностей на долговом рынке. Игроки ожидают выпуска Минфином долга по плавающей ставке вместо выпуска облигаций с фиксированной доходностью", - рассказал Илья Федоров из "БКС Мир инвестиций". ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК Лучше рынка торгуются акции Мосбиржи, прибавляющие 3,33% - компания выигрывает от повышенных процентных ставок за счёт использования клиентских остатков, отмечает Кауфман. В лидерах роста стоимости – акции "Киви" (+9,08%), Мосбиржи (+3,33%), "Ренессанс" (+0,56%), "Русагро" (+0,23). В лидерах снижения стоимости – расписки ЦИАНа (-5,19%), акции ЮМГ (-3,84%), компании "Система" (-3,66%), "Аэрофлота" (-3,20%), "Сегежи" (-2,94%), "Самолета" (-2,84%), а также "Распадской" (-2,70%) и "Русала" (-2,70%). ПРОГНОЗЫ "Индекс Мосбиржи обновил недельный минимум. Новые вводные денежно-кредитной политики, которые являются негативными для акций, инвесторы могут продолжить закладывать в котировки и на следующей неделе. В результате вероятно закрепление индекса Мосбиржи под уровнем 3000 пунктов и проверка на прочность ближайшей поддержки 2975 пунктов",- отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир Инвестиций". "Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 26 июля: диапазон 3000–3100 пунктов, актуальный коридор для РТС: 1100–1170 пунктов", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
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ПРАЙМ
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4.7
96
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ставка банка россии, акции, мосбиржа, индекс мосбиржи, рынки
ставка Банка России, Акции, Мосбиржа, индекс Мосбиржи, Рынки
15:19 26.07.2024
 
Российский рынок падает на два процента после решения ЦБ по ставке

Российский рынок акций падает почти на 2% после повышения ключевой ставки ЦБ РФ

Мосбиржа.
Мосбиржа.
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций, перешедший к снижению после решения ЦБ РФ поднять ключевую ставку, продолжает падение, следует из данных Мосбиржи.
Индекс Мосбиржи к 15.15 мск снижается на 1,85%, до 2985,03 пункта.
Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевеет на 0,61%, до 81,87 доллара за баррель.
"Для рынка акций повышение ключевой ставки – фактор переоценки потенциала роста бумаг. Для большинства – в сторону понижения. Компаниям с большими долгами может быть труднее всего. Зато компании с хорошей денежной позицией и зарабатывающие на высоких процентных ставках могут переключить на себя внимание инвесторов", - комментирует Станислав Клещев из "ВТБ Мои инвестиции".
"Российские фондовые индикаторы демонстрируют негативную динамику к середине пятничных торгов… Рынок достаточно резко перешёл к снижению после публикации решения ЦБ РФ о повышении ключевой ставки до 18%. Решение регулятора совпало с консенсусом, однако прогнозы ЦБ предполагают, что ставка останется как минимум на текущем уровне до конца года. Вероятно, рынок рассчитывал на более мягкую риторику", - рассказал Сергей Кауфман из ФГ "Финам".
Теперь в центре внимания инвесторов будут комментарии Эльвиры Набиуллины на пресс-конференции, добавляет эксперт.
"Рынок акций находится под давлением, так как высокие ставки способствуют росту доходностей на долговом рынке. Игроки ожидают выпуска Минфином долга по плавающей ставке вместо выпуска облигаций с фиксированной доходностью", - рассказал Илья Федоров из "БКС Мир инвестиций".
ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК
Лучше рынка торгуются акции Мосбиржи, прибавляющие 3,33% - компания выигрывает от повышенных процентных ставок за счёт использования клиентских остатков, отмечает Кауфман.
В лидерах роста стоимости – акции "Киви" (+9,08%), Мосбиржи (+3,33%), "Ренессанс" (+0,56%), "Русагро" (+0,23).
В лидерах снижения стоимости – расписки ЦИАНа (-5,19%), акции ЮМГ (-3,84%), компании "Система" (-3,66%), "Аэрофлота" (-3,20%), "Сегежи" (-2,94%), "Самолета" (-2,84%), а также "Распадской" (-2,70%) и "Русала" (-2,70%).
ПРОГНОЗЫ
"Индекс Мосбиржи обновил недельный минимум. Новые вводные денежно-кредитной политики, которые являются негативными для акций, инвесторы могут продолжить закладывать в котировки и на следующей неделе. В результате вероятно закрепление индекса Мосбиржи под уровнем 3000 пунктов и проверка на прочность ближайшей поддержки 2975 пунктов",- отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир Инвестиций".
"Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 26 июля: диапазон 3000–3100 пунктов, актуальный коридор для РТС: 1100–1170 пунктов", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
 
ставка Банка РоссииАкцииМосбиржаиндекс МосбиржиРынки
 
 
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