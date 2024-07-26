Рынок акций отреагировал на рост ключевой ставки

МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершает неделю снижением, индекс Мосбиржи откатился под 3000 п., нивелировав достижения торговой пятидневки. Достижения эти были довольно скромными – импульсы покупательской активности несколько раз затухали на уровне 3040-3050 п. Среди причин этого – укрепление рубля, снижение сырьевых цен и слабость внешнего фона.Ну, а сегодня на сентимент повлиял Центробанк, объявивший о подъеме ключевой ставки на 200 б.п., до 18%. Сюрпризом для рынка само повышение не стало – регулятор сделал шаг в соответствии с консенсус-прогнозом. А вот то, что ЦБ не дал сигналов о вероятном завершении цикла ужесточения ДКП и повысил прогноз среднего значения ключевой на 2024 г. и последующие годы, оказало на акции давление. Высокие ставки ассоциируются с замедлением деловой активности, дорогим обслуживанием долга. Кроме того, с ростом ключевой ставки еще сильней повышается привлекательность облигаций в сравнении с акциями по соотношению риск-доходность.Сваливание индекса Мосбиржи ниже 3000 п. – негативный технический сигнал. На следующей неделе биржевым "быкам" вновь придется бороться за закрепление над этой круглой отметкой. Помочь может ослабление рубля по завершении налогового периода, мы ожидаем движения юаня в сторону 12 рублей. В фокусе внимания участников торгов могут быть отдельные истории.В понедельник Норникель опубликует производственные результаты за II кв. На следующий день Яндекс раскроет квартальные финпоказатели. В среду отчет по РБСУ за II кв. представит РусГидро, а днем позднее – Аэрофлот. В пятницу Московская биржа опубликует данные по объему торгов за июль. На американском рынке продолжается сезон квартальных отчетностей, финансовые результаты на следующей неделе представят McDonald’s, ON Semiconductor, Microsoft, P&G, Pfizer, Caterpillar, Apple, Intel, ConocoPhillips, Exxon Mobil, Chevron.Инвесторы также обратят внимание на ключевую макростатистику: оценку ВВП еврозоны за II кв. (вторник), июльские индексы PMI в производстве и секторе услуг Китая (среда), отчет по рынку труда США (пятница). Из значимых событий на внешнем контуре выделим заседание ФРС 31 июля. Изменений в ДКП по его итогам не ожидается, но возможны сигналы о готовности понизить процентные ставки в сентябре. В этом случае общерыночные настроения могут улучшиться.
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершает неделю снижением, индекс Мосбиржи откатился под 3000 п., нивелировав достижения торговой пятидневки. Достижения эти были довольно скромными – импульсы покупательской активности несколько раз затухали на уровне 3040-3050 п. Среди причин этого – укрепление рубля, снижение сырьевых цен и слабость внешнего фона.
Ну, а сегодня на сентимент повлиял Центробанк, объявивший о подъеме ключевой ставки на 200 б.п., до 18%. Сюрпризом для рынка само повышение не стало – регулятор сделал шаг в соответствии с консенсус-прогнозом. А вот то, что ЦБ не дал сигналов о вероятном завершении цикла ужесточения ДКП и повысил прогноз среднего значения ключевой на 2024 г. и последующие годы, оказало на акции давление. Высокие ставки ассоциируются с замедлением деловой активности, дорогим обслуживанием долга. Кроме того, с ростом ключевой ставки еще сильней повышается привлекательность облигаций в сравнении с акциями по соотношению риск-доходность.
Сваливание индекса Мосбиржи ниже 3000 п. – негативный технический сигнал. На следующей неделе биржевым "быкам" вновь придется бороться за закрепление над этой круглой отметкой. Помочь может ослабление рубля по завершении налогового периода, мы ожидаем движения юаня в сторону 12 рублей. В фокусе внимания участников торгов могут быть отдельные истории.
В понедельник Норникель опубликует производственные результаты за II кв. На следующий день Яндекс раскроет квартальные финпоказатели. В среду отчет по РБСУ за II кв. представит РусГидро, а днем позднее – Аэрофлот. В пятницу Московская биржа опубликует данные по объему торгов за июль. На американском рынке продолжается сезон квартальных отчетностей, финансовые результаты на следующей неделе представят McDonald’s, ON Semiconductor, Microsoft, P&G, Pfizer, Caterpillar, Apple, Intel, ConocoPhillips, Exxon Mobil, Chevron.
Инвесторы также обратят внимание на ключевую макростатистику: оценку ВВП еврозоны за II кв. (вторник), июльские индексы PMI в производстве и секторе услуг Китая (среда), отчет по рынку труда США (пятница). Из значимых событий на внешнем контуре выделим заседание ФРС 31 июля. Изменений в ДКП по его итогам не ожидается, но возможны сигналы о готовности понизить процентные ставки в сентябре. В этом случае общерыночные настроения могут улучшиться.
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