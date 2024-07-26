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Отступили от недельных максимумов

Отступили от недельных максимумов - 26.07.2024, ПРАЙМ

Отступили от недельных максимумов

Индекс Мосбиржи отступил от недельного максимума, снизившись по итогам торгов в четверг на 0,34% до 3041,37 п., индекс РТС вырос на 0,99% до 1121,76 п. на фоне... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T08:59+0300

2024-07-26T08:59+0300

2024-07-26T08:59+0300

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи отступил от недельного максимума, снизившись по итогам торгов в четверг на 0,34% до 3041,37 п., индекс РТС вырос на 0,99% до 1121,76 п. на фоне укрепления рубля.Поддержку национальной валюте продолжает оказывать налоговый период, пик которого будет пройден в понедельник, 29 июля. Помимо этого, рынок ожидает повышения ключевой ставки по итогам сегодняшнего заседания Банка России по вопросам денежно-кредитной политики. Более высокие ставки в экономике повышают привлекательность рублевых сбережений и также оказывают поддержку национальной валюте.НОВАТЭК начал транспортировку второй технологической линии сжижения для проекта "Арктик СПГ-2" из Мурманска. Отгрузки с первой линии СПГ-завода, которая была готова к запуску еще в декабре прошлого года, из-за санкций США пока не начались. Несмотря на сохраняющиеся сложности из-за санкций, НОВАТЭК показал впечатляющие результаты за I полугодие текущего года, поэтому мы полагаем, что на данный момент бумаги выглядят недооцененными и перепроданными.Международное экономическое агентство (МЭА) ожидает наибольшего снижения экспорта угля российскими производителями, которые могут сократить поставки в 2024 году на 16 млн тонн по сравнению с 2023 годом. Отечественные угольщики будут чувствовать себя хуже прочих мировых производителей ввиду действующих санкций и самоограничений ряда других стран, логистических проблем и удорожания стоимости транспортировки, усиления налоговой нагрузки в России. На этом фоне мы сохраняем осторожный взгляд на бумаги Мечела.Сегодня Московская биржа включит акции Делимобиль в сектор "Рынка инноваций и инвестиций".Ключевым событием дня, недели и, вероятно, всего июля станет сегодняшнее заседание Банка России. По нашим оценкам, шансы на повышение ставки на 100 б.п. или 200 б.п. равнозначны. Более важное значение в контексте заседания будет иметь риторика Банка России (как регулятор оценивает текущую экономическую обстановку в стране и в перспективе какого временного отрезка ожидает увидеть заметное охлаждение), а также обновленный среднесрочный прогноз. В первую очередь, мы ожидаем, что будет пересмотрена в сторону повышения оценка по инфляции на конец 2024 года, до 6,0-7,5% с 4,3-4,8% в апрельском прогнозе. Не исключаем также пересмотра прогноза по инфляции на конец 2025 года, с целевых 4% в апрельской версии до 4,5% и более. Прогноз по средней ставке за 2024 год может быть повышен до 17-18% с 15-16% в апреле. В то же время мы полагаем, что Банк России пересмотрит в сторону повышения прогнозы по показателям платежного баланса. В частности, прогноз сальдо счета текущих операций может быть улучшен до $65-70 млрд с текущих $50 млрд, поскольку уже по результатам I полугодия показатель составил $40,6 млрд.

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Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

мнения аналитиков, индекс мосбиржи, рубль, акции