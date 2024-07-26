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Ставка и рубль: уже все ясно - 26.07.2024, ПРАЙМ
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Ставка и рубль: уже все ясно
Ставка и рубль: уже все ясно - 26.07.2024, ПРАЙМ
Ставка и рубль: уже все ясно
В четверг, 25 июля, российский рубль продолжил свое ралли. Пара доллар/рубль упала на 1,44%, до 84,99, евро/рубль - на 1,33%, до 92,22 руб., юань/рубль - на... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T09:01+0300
2024-07-26T09:01+0300
мнения аналитиков
курсы валют
рубль
ставка банка россии
индекс мосбиржи
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/850444017.jpg?1721973711
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. В четверг, 25 июля, российский рубль продолжил свое ралли. Пара доллар/рубль упала на 1,44%, до 84,99, евро/рубль - на 1,33%, до 92,22 руб., юань/рубль - на 0,38%, до 11,7660 руб. ЦБ России установил официальный курс доллара США на 26 июля на отметке в 85,4100 руб. за 1 доллар, евро - на 93,1711 руб. за 1 евро.Сегодня очень важный день. Банк России соберется на заседание и примет решение по ключевой ставке. С большой долей вероятности, она вырастет до 18% годовых с текущего значения в 16%. Все самое важное окажется в комментариях ЦБ по итогам встречи. Инвесторам хочется понять, как долго регулятор будет удерживать ставку настолько высокой.К утру пятницы нефть Brent восстановился к $82,53 за баррель. Инвесторы уже успели учесть в ценах и геополитический компонент Ближнего Востока, и китайские новости, и данные по запасам нефти в США.В пятницу доллар США проторгуется в границах 84,70-87,00 рублей. Укрепление рубля даже с учетом всех вводных выглядит чрезмерным. Евровалюта останется в рамках 92,00-95,00 рублей. Российский рынок акций перешел к смешанным колебаниям. Индекс Мосбиржи снизился накануне на 0,34%, до 3041,37 п., индекс РТС - укрепился на 0,99%, до 1121,76 п. Для индекса МосБиржи вероятной стратегией на финал недели становится движение в области 3025-3070 п., для индекса РТС - 1110-1130 п.
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Владислав Антонов
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Владислав Антонов
https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, курсы валют, рубль, ставка банка россии, индекс мосбиржи
Мнения аналитиков, Курсы валют, рубль, ставка Банка России, индекс Мосбиржи
09:01 26.07.2024
 

Ставка и рубль: уже все ясно

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. В четверг, 25 июля, российский рубль продолжил свое ралли. Пара доллар/рубль упала на 1,44%, до 84,99, евро/рубль - на 1,33%, до 92,22 руб., юань/рубль - на 0,38%, до 11,7660 руб. ЦБ России установил официальный курс доллара США на 26 июля на отметке в 85,4100 руб. за 1 доллар, евро - на 93,1711 руб. за 1 евро.

Сегодня очень важный день. Банк России соберется на заседание и примет решение по ключевой ставке. С большой долей вероятности, она вырастет до 18% годовых с текущего значения в 16%. Все самое важное окажется в комментариях ЦБ по итогам встречи. Инвесторам хочется понять, как долго регулятор будет удерживать ставку настолько высокой.

К утру пятницы нефть Brent восстановился к $82,53 за баррель. Инвесторы уже успели учесть в ценах и геополитический компонент Ближнего Востока, и китайские новости, и данные по запасам нефти в США.

В пятницу доллар США проторгуется в границах 84,70-87,00 рублей. Укрепление рубля даже с учетом всех вводных выглядит чрезмерным. Евровалюта останется в рамках 92,00-95,00 рублей.

Российский рынок акций перешел к смешанным колебаниям. Индекс Мосбиржи снизился накануне на 0,34%, до 3041,37 п., индекс РТС - укрепился на 0,99%, до 1121,76 п. Для индекса МосБиржи вероятной стратегией на финал недели становится движение в области 3025-3070 п., для индекса РТС - 1110-1130 п.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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