Ставка и рубль: уже все ясно

МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. В четверг, 25 июля, российский рубль продолжил свое ралли. Пара доллар/рубль упала на 1,44%, до 84,99, евро/рубль - на 1,33%, до 92,22 руб., юань/рубль - на 0,38%, до 11,7660 руб. ЦБ России установил официальный курс доллара США на 26 июля на отметке в 85,4100 руб. за 1 доллар, евро - на 93,1711 руб. за 1 евро.Сегодня очень важный день. Банк России соберется на заседание и примет решение по ключевой ставке. С большой долей вероятности, она вырастет до 18% годовых с текущего значения в 16%. Все самое важное окажется в комментариях ЦБ по итогам встречи. Инвесторам хочется понять, как долго регулятор будет удерживать ставку настолько высокой.К утру пятницы нефть Brent восстановился к $82,53 за баррель. Инвесторы уже успели учесть в ценах и геополитический компонент Ближнего Востока, и китайские новости, и данные по запасам нефти в США.В пятницу доллар США проторгуется в границах 84,70-87,00 рублей. Укрепление рубля даже с учетом всех вводных выглядит чрезмерным. Евровалюта останется в рамках 92,00-95,00 рублей. Российский рынок акций перешел к смешанным колебаниям. Индекс Мосбиржи снизился накануне на 0,34%, до 3041,37 п., индекс РТС - укрепился на 0,99%, до 1121,76 п. Для индекса МосБиржи вероятной стратегией на финал недели становится движение в области 3025-3070 п., для индекса РТС - 1110-1130 п.
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. В четверг, 25 июля, российский рубль продолжил свое ралли. Пара доллар/рубль упала на 1,44%, до 84,99, евро/рубль - на 1,33%, до 92,22 руб., юань/рубль - на 0,38%, до 11,7660 руб. ЦБ России установил официальный курс доллара США на 26 июля на отметке в 85,4100 руб. за 1 доллар, евро - на 93,1711 руб. за 1 евро.
Сегодня очень важный день. Банк России соберется на заседание и примет решение по ключевой ставке. С большой долей вероятности, она вырастет до 18% годовых с текущего значения в 16%. Все самое важное окажется в комментариях ЦБ по итогам встречи. Инвесторам хочется понять, как долго регулятор будет удерживать ставку настолько высокой.
К утру пятницы нефть Brent восстановился к $82,53 за баррель. Инвесторы уже успели учесть в ценах и геополитический компонент Ближнего Востока, и китайские новости, и данные по запасам нефти в США.
В пятницу доллар США проторгуется в границах 84,70-87,00 рублей. Укрепление рубля даже с учетом всех вводных выглядит чрезмерным. Евровалюта останется в рамках 92,00-95,00 рублей.
Российский рынок акций перешел к смешанным колебаниям. Индекс Мосбиржи снизился накануне на 0,34%, до 3041,37 п., индекс РТС - укрепился на 0,99%, до 1121,76 п. Для индекса МосБиржи вероятной стратегией на финал недели становится движение в области 3025-3070 п., для индекса РТС - 1110-1130 п.
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