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Смартфоны Apple выбыли из пятерки лидеров в Китае
Смартфоны Apple выбыли из пятерки лидеров в Китае - 26.07.2024, ПРАЙМ
Смартфоны Apple выбыли из пятерки лидеров в Китае
Смартфоны американской корпорации Apple - iPhone - выбыли из пятерки лидеров по поставкам в КНР во втором квартале на фоне роста показателей местных... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T09:19+0300
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китай
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Смартфоны американской корпорации Apple - iPhone - выбыли из пятерки лидеров по поставкам в КНР во втором квартале на фоне роста показателей местных конкурентов, следует из предварительных данных Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker исследовательской компании IDC. "Vivo, Huawei и Xiaomi, показавшие двузначный процентный рост, внесли наибольший вклад в увеличение темпов роста во втором квартале. Это привело к вытеснению Apple из топ-5 на шестое место и позволило местным игрокам вновь занять доминирующее положение в пятерке после почти четырехлетнего перерыва", - говорится в материале. Согласно релизу, ценовые акции помогли улучшить спрос на смартфоны iPhone во втором квартале, хотя в результате все равно наблюдалось снижение Apple на 3,1% год к году, тогда как рынок Android в целом вырос на 11,1%. Пятерка лидеров в основном показала рост поставок: Vivo - на 17,1% год к году, Huawei - на 50,2%, Xiaomi - на 16,5%; эти компании заняли во втором квартале 18,5%, 18,1% и 14% рынка, занимая первое, второе и пятое места соответственно. Третье и четвертое места заняли OPPO и Honor, чьи поставки снизились на 2,8% и 3,7% в годовом выражении, а их доля на рынке составила 15,7% и 14,5% соответственно. Суммарно поставки смартфонов в Китае во втором квартале выросли на 8,9% в годовом исчислении, до 71,6 миллиона единиц, в первом квартале наблюдался рост на 6,5%, до 69,3 миллиона единиц. Отмечается, что рост наблюдается три квартала подряд. В первом полугодии поставки выросли на 7,7% год к году, до 140,8 миллиона, говорится в релизе.
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китай, apple
Смартфоны Apple выбыли из пятерки лидеров в Китае
IDC: смартфоны Apple выбыли из пятерки лидеров в Китае во II квартале
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Смартфоны американской корпорации Apple - iPhone - выбыли из пятерки лидеров по поставкам в КНР во втором квартале на фоне роста показателей местных конкурентов, следует из предварительных данных Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker исследовательской компании IDC.
"Vivo, Huawei и Xiaomi, показавшие двузначный процентный рост, внесли наибольший вклад в увеличение темпов роста во втором квартале. Это привело к вытеснению Apple из топ-5 на шестое место и позволило местным игрокам вновь занять доминирующее положение в пятерке после почти четырехлетнего перерыва", - говорится в материале.
Согласно релизу, ценовые акции помогли улучшить спрос на смартфоны iPhone во втором квартале, хотя в результате все равно наблюдалось снижение Apple на 3,1% год к году, тогда как рынок Android в целом вырос на 11,1%.
Пятерка лидеров в основном показала рост поставок: Vivo - на 17,1% год к году, Huawei - на 50,2%, Xiaomi - на 16,5%; эти компании заняли во втором квартале 18,5%, 18,1% и 14% рынка, занимая первое, второе и пятое места соответственно. Третье и четвертое места заняли OPPO и Honor, чьи поставки снизились на 2,8% и 3,7% в годовом выражении, а их доля на рынке составила 15,7% и 14,5% соответственно.
Суммарно поставки смартфонов в Китае во втором квартале выросли на 8,9% в годовом исчислении, до 71,6 миллиона единиц, в первом квартале наблюдался рост на 6,5%, до 69,3 миллиона единиц. Отмечается, что рост наблюдается три квартала подряд. В первом полугодии поставки выросли на 7,7% год к году, до 140,8 миллиона, говорится в релизе.