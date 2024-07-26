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Белоусов рассказал о нововведениях в российской армии

Белоусов рассказал о нововведениях в российской армии - 26.07.2024, ПРАЙМ

Белоусов рассказал о нововведениях в российской армии

В Вооруженных силах России есть потребность в водителях багги и квадроциклов для доставки продовольствия и боевых припасов. В этой связи поставлена задача... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T10:32+0300

2024-07-26T10:32+0300

2024-07-26T10:32+0300

андрей белоусов

вс рф

россия

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. В Вооруженных силах России есть потребность в водителях багги и квадроциклов для доставки продовольствия и боевых припасов. В этой связи поставлена задача создать курсы для подготовки кадров, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов."Сейчас основная задача как раз - в центрах подготовки создать курсы подготовки по багги, в первую очередь, багги, квадроциклы", - рассказал он в опубликованном Минобороны видеоролике. "Они очень востребованы и для доставки боеприпасов, и продовольствия, и эвакуации раненых", - подчеркнул министр.На сегодняшний день ВС РФ успешно используют мотоциклы для продвижения на фронте. Отмечается, что мобильные средства передвижения продуманы таким образом, чтобы быть быстрыми и маневренными, что делает их сложной целью для украинских беспилотников. Кроме того, российские военные сейчас встречают меньше угрозы от заминированных полей, благодаря обзору, который имеют мотоциклисты и их способности быстро сменить направление, чтобы избежать мин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

андрей белоусов, вс рф, россия