Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Белоусов рассказал о нововведениях в российской армии - 26.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240726/armiya-850448011.html
Белоусов рассказал о нововведениях в российской армии
Белоусов рассказал о нововведениях в российской армии - 26.07.2024, ПРАЙМ
Белоусов рассказал о нововведениях в российской армии
В Вооруженных силах России есть потребность в водителях багги и квадроциклов для доставки продовольствия и боевых припасов. В этой связи поставлена задача... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T10:32+0300
2024-07-26T10:32+0300
андрей белоусов
вс рф
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84063/71/840637113_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bbada45dceb8ce5e7cced1d626d748e2.jpg
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. В Вооруженных силах России есть потребность в водителях багги и квадроциклов для доставки продовольствия и боевых припасов. В этой связи поставлена задача создать курсы для подготовки кадров, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов."Сейчас основная задача как раз - в центрах подготовки создать курсы подготовки по багги, в первую очередь, багги, квадроциклы", - рассказал он в опубликованном Минобороны видеоролике. "Они очень востребованы и для доставки боеприпасов, и продовольствия, и эвакуации раненых", - подчеркнул министр.На сегодняшний день ВС РФ успешно используют мотоциклы для продвижения на фронте. Отмечается, что мобильные средства передвижения продуманы таким образом, чтобы быть быстрыми и маневренными, что делает их сложной целью для украинских беспилотников. Кроме того, российские военные сейчас встречают меньше угрозы от заминированных полей, благодаря обзору, который имеют мотоциклисты и их способности быстро сменить направление, чтобы избежать мин.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84063/71/840637113_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bdb75a2991befb55d847a3d55a50fe17.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
андрей белоусов, вс рф, россия
Андрей Белоусов, ВС РФ, РОССИЯ
10:32 26.07.2024
 
Белоусов рассказал о нововведениях в российской армии

Белоусов: курсы вождения багги и квадроциклов появятся в российской армии

© Александр Кряжев | Перейти в медиабанкОтправка призывников на службу в ВС РФ
Отправка призывников на службу в ВС РФ
© Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. В Вооруженных силах России есть потребность в водителях багги и квадроциклов для доставки продовольствия и боевых припасов. В этой связи поставлена задача создать курсы для подготовки кадров, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Сейчас основная задача как раз - в центрах подготовки создать курсы подготовки по багги, в первую очередь, багги, квадроциклы", - рассказал он в опубликованном Минобороны видеоролике.
"Они очень востребованы и для доставки боеприпасов, и продовольствия, и эвакуации раненых", - подчеркнул министр.
На сегодняшний день ВС РФ успешно используют мотоциклы для продвижения на фронте. Отмечается, что мобильные средства передвижения продуманы таким образом, чтобы быть быстрыми и маневренными, что делает их сложной целью для украинских беспилотников. Кроме того, российские военные сейчас встречают меньше угрозы от заминированных полей, благодаря обзору, который имеют мотоциклисты и их способности быстро сменить направление, чтобы избежать мин.
 
Андрей БелоусовВС РФРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала