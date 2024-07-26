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Белоусов рассказал о нововведениях в российской армии
Белоусов рассказал о нововведениях в российской армии - 26.07.2024, ПРАЙМ
Белоусов рассказал о нововведениях в российской армии
В Вооруженных силах России есть потребность в водителях багги и квадроциклов для доставки продовольствия и боевых припасов. В этой связи поставлена задача... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T10:32+0300
2024-07-26T10:32+0300
2024-07-26T10:32+0300
андрей белоусов
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россия
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. В Вооруженных силах России есть потребность в водителях багги и квадроциклов для доставки продовольствия и боевых припасов. В этой связи поставлена задача создать курсы для подготовки кадров, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов."Сейчас основная задача как раз - в центрах подготовки создать курсы подготовки по багги, в первую очередь, багги, квадроциклы", - рассказал он в опубликованном Минобороны видеоролике. "Они очень востребованы и для доставки боеприпасов, и продовольствия, и эвакуации раненых", - подчеркнул министр.На сегодняшний день ВС РФ успешно используют мотоциклы для продвижения на фронте. Отмечается, что мобильные средства передвижения продуманы таким образом, чтобы быть быстрыми и маневренными, что делает их сложной целью для украинских беспилотников. Кроме того, российские военные сейчас встречают меньше угрозы от заминированных полей, благодаря обзору, который имеют мотоциклисты и их способности быстро сменить направление, чтобы избежать мин.
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андрей белоусов, вс рф, россия
Андрей Белоусов, ВС РФ, РОССИЯ
Белоусов рассказал о нововведениях в российской армии
Белоусов: курсы вождения багги и квадроциклов появятся в российской армии
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. В Вооруженных силах России есть потребность в водителях багги и квадроциклов для доставки продовольствия и боевых припасов. В этой связи поставлена задача создать курсы для подготовки кадров, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Сейчас основная задача как раз - в центрах подготовки создать курсы подготовки по багги, в первую очередь, багги, квадроциклы", - рассказал он в опубликованном Минобороны видеоролике.
"Они очень востребованы и для доставки боеприпасов, и продовольствия, и эвакуации раненых", - подчеркнул министр.
На сегодняшний день ВС РФ успешно используют мотоциклы для продвижения на фронте. Отмечается, что мобильные средства передвижения продуманы таким образом, чтобы быть быстрыми и маневренными, что делает их сложной целью для украинских беспилотников. Кроме того, российские военные сейчас встречают меньше угрозы от заминированных полей, благодаря обзору, который имеют мотоциклисты и их способности быстро сменить направление, чтобы избежать мин.