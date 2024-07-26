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Россия и АСЕАН договорились укреплять сотрудничество - 26.07.2024, ПРАЙМ
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Россия и АСЕАН договорились укреплять сотрудничество
Россия и АСЕАН договорились укреплять сотрудничество - 26.07.2024, ПРАЙМ
Россия и АСЕАН договорились укреплять сотрудничество
Россия и АСЕАН достигли договоренностей о развитии сотрудничества в рамках ООН и специализированных учреждений организации. Об этом говорится в совместном... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T12:22+0300
2024-07-26T13:09+0300
россия
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Россия и АСЕАН достигли договоренностей о развитии сотрудничества в рамках ООН и специализированных учреждений организации. Об этом говорится в совместном заявлении."Развивать конструктивное сотрудничество в Организации объединенных наций и различных специализированных учреждениях организации", — отмечается в тексте документа.Ко всему прочему, в совместном заявлении подчеркивается, что отношения между Россией и АСЕАН за последние 30 лет превратились во взаимовыгодное стратегическое партнерство, основанное на диалоге и сотрудничестве.В документе указывается, что стороны будут способствовать сотрудничеству в социальной, технической, научной и административной сферах, а также в других областях, где у АСЕАН и России есть общий интерес.Отмечается, что особое внимание будет уделено морскому сотрудничеству и диалогу по информационной безопасности. Согласно заявлению, стороны будут сотрудничать для развития в соответствии с предварительно разработанными программами и планами.Тапкже сообщается, что Россия и АСЕАН согласовали развивать сотрудничество между АСЕАН и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС).Присоединение России к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии (ДСВ) укрепило ее роль в обеспечении мира, стабильности и устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), отмечается в документе по случаю 20-летия присоединения к договору.
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россия, асеан
РОССИЯ, АСЕАН
12:22 26.07.2024 (обновлено: 13:09 26.07.2024)
 
Россия и АСЕАН договорились укреплять сотрудничество

Россия и АСЕАН договорились укреплять сотрудничество в общих областях интереса

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкАСЕАН
АСЕАН
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Россия и АСЕАН достигли договоренностей о развитии сотрудничества в рамках ООН и специализированных учреждений организации. Об этом говорится в совместном заявлении.
"Развивать конструктивное сотрудничество в Организации объединенных наций и различных специализированных учреждениях организации", — отмечается в тексте документа.
Ко всему прочему, в совместном заявлении подчеркивается, что отношения между Россией и АСЕАН за последние 30 лет превратились во взаимовыгодное стратегическое партнерство, основанное на диалоге и сотрудничестве.
В документе указывается, что стороны будут способствовать сотрудничеству в социальной, технической, научной и административной сферах, а также в других областях, где у АСЕАН и России есть общий интерес.
Отмечается, что особое внимание будет уделено морскому сотрудничеству и диалогу по информационной безопасности. Согласно заявлению, стороны будут сотрудничать для развития в соответствии с предварительно разработанными программами и планами.
Тапкже сообщается, что Россия и АСЕАН согласовали развивать сотрудничество между АСЕАН и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС).
Присоединение России к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии (ДСВ) укрепило ее роль в обеспечении мира, стабильности и устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), отмечается в документе по случаю 20-летия присоединения к договору.
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