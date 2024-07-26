https://1prime.ru/20240726/asean-850452867.html

Россия и АСЕАН договорились укреплять сотрудничество

Россия и АСЕАН договорились укреплять сотрудничество - 26.07.2024, ПРАЙМ

Россия и АСЕАН договорились укреплять сотрудничество

Россия и АСЕАН достигли договоренностей о развитии сотрудничества в рамках ООН и специализированных учреждений организации. Об этом говорится в совместном... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T12:22+0300

2024-07-26T12:22+0300

2024-07-26T13:09+0300

россия

асеан

https://cdnn.1prime.ru/img/83885/12/838851213_0:146:3125:1903_1920x0_80_0_0_2b6b347b90cf06a2c60d8d9f4d0296d6.jpg

МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Россия и АСЕАН достигли договоренностей о развитии сотрудничества в рамках ООН и специализированных учреждений организации. Об этом говорится в совместном заявлении."Развивать конструктивное сотрудничество в Организации объединенных наций и различных специализированных учреждениях организации", — отмечается в тексте документа.Ко всему прочему, в совместном заявлении подчеркивается, что отношения между Россией и АСЕАН за последние 30 лет превратились во взаимовыгодное стратегическое партнерство, основанное на диалоге и сотрудничестве.В документе указывается, что стороны будут способствовать сотрудничеству в социальной, технической, научной и административной сферах, а также в других областях, где у АСЕАН и России есть общий интерес.Отмечается, что особое внимание будет уделено морскому сотрудничеству и диалогу по информационной безопасности. Согласно заявлению, стороны будут сотрудничать для развития в соответствии с предварительно разработанными программами и планами.Тапкже сообщается, что Россия и АСЕАН согласовали развивать сотрудничество между АСЕАН и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС).Присоединение России к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии (ДСВ) укрепило ее роль в обеспечении мира, стабильности и устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), отмечается в документе по случаю 20-летия присоединения к договору.

https://1prime.ru/20240618/mirnyy-atom-849257265.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, асеан