https://1prime.ru/20240726/bank-850455596.html
ЦБ объяснил повышение ключевой ставки
ЦБ объяснил повышение ключевой ставки - 26.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ объяснил повышение ключевой ставки
Банк России исходит из неизменности объявленной траектории нормализации бюджетной политики в 2024 году и последующие годы, говорится в пресс-релизе ЦБ РФ по... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T13:38+0300
2024-07-26T13:38+0300
2024-07-26T13:57+0300
банк россии
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83714/04/837140428_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_dbd5bf5978d254760d1053b3f607c257.jpg
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Банк России исходит из неизменности объявленной траектории нормализации бюджетной политики в 2024 году и последующие годы, говорится в пресс-релизе ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке."Банк России исходит из неизменности объявленной траектории нормализации бюджетной политики в 2024 году и последующие годы. Изменения этой траектории могут потребовать уточнения параметров проводимой денежно-кредитной политики", - говорится в сообщении регулятора.Банк России впервые в текущем году повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.По мнению экономиста, доцента РГУ СоцТех Инны Литвиненко, Банк России должен был поднять ставку до 18%. В пользу такого решения, по ее мнению, говорили действия банков по ставкам по депозитам и ситуация с инфляцией. Она напомнила заявление регулятора, что если цены продолжат расти, то он будет следовать жесткой денежно-кредитной политике.Эксперт, автор блога “ProДеньги” Иван Докшин также считает, что ЦБ повысит ставку до 18%. По его словам, в пользу такого решения говорит высокая инфляция и перегрев отечественной экономики, при котором быстро растет ВВП за счет вливания дополнительных финансов и, соответственно, растет спрос при наличии недостатка предложения.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83714/04/837140428_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_508345064ff893fd25f5322feb2bc334.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
ЦБ объяснил повышение ключевой ставки
Банк России исходит из неизменности траекториии нормализации бюджетной политики
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Банк России исходит из неизменности объявленной траектории нормализации бюджетной политики в 2024 году и последующие годы, говорится в пресс-релизе ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.
"Банк России исходит из неизменности объявленной траектории нормализации бюджетной политики в 2024 году и последующие годы. Изменения этой траектории могут потребовать уточнения параметров проводимой денежно-кредитной политики", - говорится в сообщении регулятора.
Банк России впервые в текущем году повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.
По мнению экономиста, доцента РГУ СоцТех Инны Литвиненко, Банк России должен был поднять ставку до 18%. В пользу такого решения, по ее мнению, говорили действия банков по ставкам по депозитам и ситуация с инфляцией. Она напомнила заявление регулятора, что если цены продолжат расти, то он будет следовать жесткой денежно-кредитной политике.
Эксперт, автор блога “ProДеньги” Иван Докшин также считает, что ЦБ повысит ставку до 18%. По его словам, в пользу такого решения говорит высокая инфляция и перегрев отечественной экономики, при котором быстро растет ВВП за счет вливания дополнительных финансов и, соответственно, растет спрос при наличии недостатка предложения.