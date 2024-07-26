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ЦБ объяснил повышение ключевой ставки

ЦБ объяснил повышение ключевой ставки - 26.07.2024, ПРАЙМ

ЦБ объяснил повышение ключевой ставки

Банк России исходит из неизменности объявленной траектории нормализации бюджетной политики в 2024 году и последующие годы, говорится в пресс-релизе ЦБ РФ по... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T13:38+0300

2024-07-26T13:38+0300

2024-07-26T13:57+0300

банк россии

россия

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Банк России исходит из неизменности объявленной траектории нормализации бюджетной политики в 2024 году и последующие годы, говорится в пресс-релизе ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке."Банк России исходит из неизменности объявленной траектории нормализации бюджетной политики в 2024 году и последующие годы. Изменения этой траектории могут потребовать уточнения параметров проводимой денежно-кредитной политики", - говорится в сообщении регулятора.Банк России впервые в текущем году повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.По мнению экономиста, доцента РГУ СоцТех Инны Литвиненко, Банк России должен был поднять ставку до 18%. В пользу такого решения, по ее мнению, говорили действия банков по ставкам по депозитам и ситуация с инфляцией. Она напомнила заявление регулятора, что если цены продолжат расти, то он будет следовать жесткой денежно-кредитной политике.Эксперт, автор блога “ProДеньги” Иван Докшин также считает, что ЦБ повысит ставку до 18%. По его словам, в пользу такого решения говорит высокая инфляция и перегрев отечественной экономики, при котором быстро растет ВВП за счет вливания дополнительных финансов и, соответственно, растет спрос при наличии недостатка предложения.

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