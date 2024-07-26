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ЦБ объяснил повышение ключевой ставки - 26.07.2024, ПРАЙМ
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ЦБ объяснил повышение ключевой ставки
ЦБ объяснил повышение ключевой ставки - 26.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ объяснил повышение ключевой ставки
Банк России исходит из неизменности объявленной траектории нормализации бюджетной политики в 2024 году и последующие годы, говорится в пресс-релизе ЦБ РФ по... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T13:38+0300
2024-07-26T13:57+0300
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Банк России исходит из неизменности объявленной траектории нормализации бюджетной политики в 2024 году и последующие годы, говорится в пресс-релизе ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке."Банк России исходит из неизменности объявленной траектории нормализации бюджетной политики в 2024 году и последующие годы. Изменения этой траектории могут потребовать уточнения параметров проводимой денежно-кредитной политики", - говорится в сообщении регулятора.Банк России впервые в текущем году повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.По мнению экономиста, доцента РГУ СоцТех Инны Литвиненко, Банк России должен был поднять ставку до 18%. В пользу такого решения, по ее мнению, говорили действия банков по ставкам по депозитам и ситуация с инфляцией. Она напомнила заявление регулятора, что если цены продолжат расти, то он будет следовать жесткой денежно-кредитной политике.Эксперт, автор блога “ProДеньги” Иван Докшин также считает, что ЦБ повысит ставку до 18%. По его словам, в пользу такого решения говорит высокая инфляция и перегрев отечественной экономики, при котором быстро растет ВВП за счет вливания дополнительных финансов и, соответственно, растет спрос при наличии недостатка предложения.
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россия
Банк России, РОССИЯ
13:38 26.07.2024 (обновлено: 13:57 26.07.2024)
 
ЦБ объяснил повышение ключевой ставки

Банк России исходит из неизменности траекториии нормализации бюджетной политики

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Банка России в Москве
Здание Банка России в Москве - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Банк России исходит из неизменности объявленной траектории нормализации бюджетной политики в 2024 году и последующие годы, говорится в пресс-релизе ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.
"Банк России исходит из неизменности объявленной траектории нормализации бюджетной политики в 2024 году и последующие годы. Изменения этой траектории могут потребовать уточнения параметров проводимой денежно-кредитной политики", - говорится в сообщении регулятора.
Банк России впервые в текущем году повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.
По мнению экономиста, доцента РГУ СоцТех Инны Литвиненко, Банк России должен был поднять ставку до 18%. В пользу такого решения, по ее мнению, говорили действия банков по ставкам по депозитам и ситуация с инфляцией. Она напомнила заявление регулятора, что если цены продолжат расти, то он будет следовать жесткой денежно-кредитной политике.
Эксперт, автор блога “ProДеньги” Иван Докшин также считает, что ЦБ повысит ставку до 18%. По его словам, в пользу такого решения говорит высокая инфляция и перегрев отечественной экономики, при котором быстро растет ВВП за счет вливания дополнительных финансов и, соответственно, растет спрос при наличии недостатка предложения.
 
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