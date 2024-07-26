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РЖД сделали новую опцию для онлайн-покупки билетов на поезда на юг - 26.07.2024, ПРАЙМ
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РЖД сделали новую опцию для онлайн-покупки билетов на поезда на юг
РЖД сделали новую опцию для онлайн-покупки билетов на поезда на юг - 26.07.2024, ПРАЙМ
РЖД сделали новую опцию для онлайн-покупки билетов на поезда на юг
РЖД сделали опцию пересадки на разные места в одном поезде, чтобы добраться на юг при отсутствии билетов на полный маршрут, сообщили РИА Новости в компании. | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T07:25+0300
2024-07-26T07:26+0300
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. РЖД сделали опцию пересадки на разные места в одном поезде, чтобы добраться на юг при отсутствии билетов на полный маршрут, сообщили РИА Новости в компании. "Разработали для нашего сайта новый онлайн-сервис, который при отсутствии билетов на нужный поезд по полному маршруту предложит вариант поездки из доступных мест в том же поезде на разных отрезках пути. При этом система может предложить места в вагонах одного или разного класса обслуживания", - сообщили в РЖД. Обязательным условием является длительность стоянки поезда на станции не менее 5 минут - чтобы пассажир успел перейти на новое место - по составу или вдоль него по платформе. Например, если на полный маршрут в поезде №104 Москва – Адлер нет билетов, программа может предложить составной маршрут в том же поезде с пересадкой в Ростове-на-Дону: Москва – Ростов на месте 77 в купейном вагоне №3 и от Ростова до Адлера на месте 7 в вагоне СВ №8. "Найденные варианты будут отмечены специальным предупреждением "Пересадка внутри поезда". При оформлении такой поездки пассажир получит несколько билетов - отдельных для каждого места. Каждый сегмент поездки требует отдельной регистрации у проводников", - поясняют РЖД. Сервис будет запускаться поэтапно. "Учитывая высокий летний спрос на билеты на южном направлении, на первом этапе работы он будет доступен на маршрутах: Москва – Кисловодск, Москва – Адлер, Москва – Анапа, Москва – Новороссийск", - перечисляют РЖД.
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ржд, онлайн, билеты
РЖД, онлайн, билеты
07:25 26.07.2024 (обновлено: 07:26 26.07.2024)
 
РЖД сделали новую опцию для онлайн-покупки билетов на поезда на юг

РЖД сделали новую опцию для онлайн-покупки билетов на поезда на юг

© РИА Новости . Артур Лебедев | Перейти в медиабанкКурортный сезон в Сочи
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© РИА Новости . Артур Лебедев
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. РЖД сделали опцию пересадки на разные места в одном поезде, чтобы добраться на юг при отсутствии билетов на полный маршрут, сообщили РИА Новости в компании.
"Разработали для нашего сайта новый онлайн-сервис, который при отсутствии билетов на нужный поезд по полному маршруту предложит вариант поездки из доступных мест в том же поезде на разных отрезках пути. При этом система может предложить места в вагонах одного или разного класса обслуживания", - сообщили в РЖД.
Обязательным условием является длительность стоянки поезда на станции не менее 5 минут - чтобы пассажир успел перейти на новое место - по составу или вдоль него по платформе.
Например, если на полный маршрут в поезде №104 Москва – Адлер нет билетов, программа может предложить составной маршрут в том же поезде с пересадкой в Ростове-на-Дону: Москва – Ростов на месте 77 в купейном вагоне №3 и от Ростова до Адлера на месте 7 в вагоне СВ №8.
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"Найденные варианты будут отмечены специальным предупреждением "Пересадка внутри поезда". При оформлении такой поездки пассажир получит несколько билетов - отдельных для каждого места. Каждый сегмент поездки требует отдельной регистрации у проводников", - поясняют РЖД.
Сервис будет запускаться поэтапно. "Учитывая высокий летний спрос на билеты на южном направлении, на первом этапе работы он будет доступен на маршрутах: Москва – Кисловодск, Москва – Адлер, Москва – Анапа, Москва – Новороссийск", - перечисляют РЖД.
 
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