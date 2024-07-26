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Набиуллина: ЦБ не планирует публиковать статистику по торгам валютой
Набиуллина: ЦБ не планирует публиковать статистику по торгам валютой - 26.07.2024, ПРАЙМ
Набиуллина: ЦБ не планирует публиковать статистику по торгам валютой
Банк России пока не планирует возобновлять публикацию статистики по объему внебиржевых торгов валютой, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T15:39+0300
2024-07-26T15:39+0300
2024-07-26T15:50+0300
банк россии
эльвира набиуллина
валютные торги
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Банк России пока не планирует возобновлять публикацию статистики по объему внебиржевых торгов валютой, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Действительно, мы в апреле начали публиковать, потом перестали публиковать, потому что видим риски вторичных санкций. Реализовавшиеся санкции не связаны с этой публикацией, но, тем не менее, чтобы риски эти уменьшить, мы приняли это решение. Пока изменений здесь не предполагается", - сказала она журналистам на пресс-конференции.Банк России в середине июля объявил о приостановке публикации ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов с расчетами "завтра". Это было сделано в целях ограничения санкционного влияния, объяснял регулятор.
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эльвира набиуллина, валютные торги
Банк России, Эльвира Набиуллина, валютные торги
Набиуллина: ЦБ не планирует публиковать статистику по торгам валютой
Набиуллина: ЦБ РФ не планирует публиковать статистику торгов внебиржевого валютного рынка
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Банк России пока не планирует возобновлять публикацию статистики по объему внебиржевых торгов валютой, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Действительно, мы в апреле начали публиковать, потом перестали публиковать, потому что видим риски вторичных санкций. Реализовавшиеся санкции не связаны с этой публикацией, но, тем не менее, чтобы риски эти уменьшить, мы приняли это решение. Пока изменений здесь не предполагается", - сказала она журналистам на пресс-конференции.
Банк России в середине июля объявил о приостановке публикации ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов с расчетами "завтра". Это было сделано в целях ограничения санкционного влияния, объяснял регулятор.