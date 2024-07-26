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Рынок акций снижается после решения Банка России по ставке - 26.07.2024, ПРАЙМ
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Рынок акций снижается после решения Банка России по ставке
Рынок акций снижается после решения Банка России по ставке - 26.07.2024, ПРАЙМ
Рынок акций снижается после решения Банка России по ставке
Российский рынок акций перешел к снижению, опускаясь на 0,59% после решения ЦБ РФ поднять ключевую ставку, следует из данных Московской биржи. | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T13:38+0300
2024-07-26T13:46+0300
банк россии
биржи
российский рынок акций
мосбиржа
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к снижению, опускаясь на 0,59% после решения ЦБ РФ поднять ключевую ставку, следует из данных Московской биржи.Рублевый индекс Мосбиржи к 13.40 мск снижается на 0,59%, до 3022,4 пункта. Ранее в ходе торгов рынок акций рос на порядка 0,4%.Банк России повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.
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биржи, российский рынок акций, мосбиржа
Банк России, биржи, российский рынок акций, Мосбиржа
13:38 26.07.2024 (обновлено: 13:46 26.07.2024)
 
Рынок акций снижается после решения Банка России по ставке

Российский рынок акций снижается после повышения ставки Банка России

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкМосковская биржа перед открытием торгов
Московская биржа перед открытием торгов - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к снижению, опускаясь на 0,59% после решения ЦБ РФ поднять ключевую ставку, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 13.40 мск снижается на 0,59%, до 3022,4 пункта. Ранее в ходе торгов рынок акций рос на порядка 0,4%.
Банк России повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.
 
Банк Россиибиржироссийский рынок акцийМосбиржа
 
 
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