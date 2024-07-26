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Рынок акций снижается после решения Банка России по ставке
Рынок акций снижается после решения Банка России по ставке - 26.07.2024, ПРАЙМ
Рынок акций снижается после решения Банка России по ставке
Российский рынок акций перешел к снижению, опускаясь на 0,59% после решения ЦБ РФ поднять ключевую ставку, следует из данных Московской биржи. | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T13:38+0300
2024-07-26T13:38+0300
2024-07-26T13:46+0300
банк россии
биржи
российский рынок акций
мосбиржа
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к снижению, опускаясь на 0,59% после решения ЦБ РФ поднять ключевую ставку, следует из данных Московской биржи.Рублевый индекс Мосбиржи к 13.40 мск снижается на 0,59%, до 3022,4 пункта. Ранее в ходе торгов рынок акций рос на порядка 0,4%.Банк России повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.
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биржи, российский рынок акций, мосбиржа
Банк России, биржи, российский рынок акций, Мосбиржа
Рынок акций снижается после решения Банка России по ставке
Российский рынок акций снижается после повышения ставки Банка России
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к снижению, опускаясь на 0,59% после решения ЦБ РФ поднять ключевую ставку, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 13.40 мск снижается на 0,59%, до 3022,4 пункта. Ранее в ходе торгов рынок акций рос на порядка 0,4%.
Банк России повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.