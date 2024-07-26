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Рынок акций снижается после решения Банка России по ставке

Рынок акций снижается после решения Банка России по ставке - 26.07.2024, ПРАЙМ

Рынок акций снижается после решения Банка России по ставке

Российский рынок акций перешел к снижению, опускаясь на 0,59% после решения ЦБ РФ поднять ключевую ставку, следует из данных Московской биржи. | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T13:38+0300

2024-07-26T13:38+0300

2024-07-26T13:46+0300

банк россии

биржи

российский рынок акций

мосбиржа

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к снижению, опускаясь на 0,59% после решения ЦБ РФ поднять ключевую ставку, следует из данных Московской биржи.Рублевый индекс Мосбиржи к 13.40 мск снижается на 0,59%, до 3022,4 пункта. Ранее в ходе торгов рынок акций рос на порядка 0,4%.Банк России повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.

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биржи, российский рынок акций, мосбиржа