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В деле бывшего замминистра обороны Булгакова появились первые подробности

В деле бывшего замминистра обороны Булгакова появились первые подробности - 26.07.2024, ПРАЙМ

В деле бывшего замминистра обороны Булгакова появились первые подробности

Даже после начала специальной военной операции в войска продолжали поставлять некачественное питание и это имеет отношение к делу бывшего замглавы Минобороны,... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T15:16+0300

2024-07-26T15:16+0300

2024-07-26T15:17+0300

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Даже после начала специальной военной операции в войска продолжали поставлять некачественное питание и это имеет отношение к делу бывшего замглавы Минобороны, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах."Мясо говядины заменяли свининой и курятиной, энергетическую ценность пайков занижали. При этом военнослужащие не получали качественные продукты", - сказал источник. При этом все товары поставляли в армию по завышенным ценам, подчеркнул собеседник. Ранее генерал армии Дмитрий Булгаков был задержан по делу коррупционной направленности, он находится в СИЗО "Бутырка".

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минобороны, ук рф, фсб, сво