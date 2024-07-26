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В деле бывшего замминистра обороны Булгакова появились первые подробности
В деле бывшего замминистра обороны Булгакова появились первые подробности - 26.07.2024, ПРАЙМ
В деле бывшего замминистра обороны Булгакова появились первые подробности
Даже после начала специальной военной операции в войска продолжали поставлять некачественное питание и это имеет отношение к делу бывшего замглавы Минобороны,... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T15:16+0300
2024-07-26T15:16+0300
2024-07-26T15:17+0300
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Даже после начала специальной военной операции в войска продолжали поставлять некачественное питание и это имеет отношение к делу бывшего замглавы Минобороны, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах."Мясо говядины заменяли свининой и курятиной, энергетическую ценность пайков занижали. При этом военнослужащие не получали качественные продукты", - сказал источник. При этом все товары поставляли в армию по завышенным ценам, подчеркнул собеседник. Ранее генерал армии Дмитрий Булгаков был задержан по делу коррупционной направленности, он находится в СИЗО "Бутырка".
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минобороны, ук рф, фсб, сво
Минобороны, УК РФ, ФСБ, СВО
В деле бывшего замминистра обороны Булгакова появились первые подробности
Источник о деле Булгакова: в войска поставляли некачественное питание
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Даже после начала специальной военной операции в войска продолжали поставлять некачественное питание и это имеет отношение к делу бывшего замглавы Минобороны, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Мясо говядины заменяли свининой и курятиной, энергетическую ценность пайков занижали. При этом военнослужащие не получали качественные продукты", - сказал источник. При этом все товары поставляли в армию по завышенным ценам, подчеркнул собеседник.
Ранее генерал армии Дмитрий Булгаков был задержан по делу коррупционной направленности, он находится в СИЗО "Бутырка".
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