https://1prime.ru/20240726/chelyabinsk-850475342.html
В Челябинской области ввели ЧС из-за прорыва дамбы
В Челябинской области ввели ЧС из-за прорыва дамбы - 26.07.2024, ПРАЙМ
В Челябинской области ввели ЧС из-за прорыва дамбы
Режим ЧС введен в Карабашском округе Челябинской области из-за прорыва дамбы, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T21:13+0300
2024-07-26T21:13+0300
2024-07-26T21:45+0300
происшествия
челябинск
чс
россия
подтопление
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1a/850475190_0:137:3132:1899_1920x0_80_0_0_e214374b242f8b4bd8dee5b192a8eafe.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл – ПРАЙМ. Режим ЧС введен в Карабашском округе Челябинской области из-за прорыва дамбы, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона."Мне сообщили, что ввели (режим ЧС)", — ответили в правительстве на вопрос о введении в округе режима ЧС.Сообщается, что в результате прорыва дамбы подтоплен один поселок и размыт участок автодороги Миасс-Карабаш-Каштым с 35 по 38 км - он закрыт.Также принято решение об превентивной эвакуации трех населенных пунктов, которые расположены ниже по течению реки Киолим.Ранее сообщалось, что в Челябинской области из-за проливных дождей произошла авария на Киалимском водохранилище. В результате прорыва дамбы четыре населённых пункта оказались под угрозой затопления.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1a/850475190_210:0:2923:2035_1920x0_80_0_0_698333af23e8b27555d308ab3f54a450.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
челябинск, чс, россия, подтопление
Происшествия, ЧЕЛЯБИНСК, ЧС, РОССИЯ, подтопление
В Челябинской области ввели ЧС из-за прорыва дамбы
В Карабашском округе Челябинской области ввели ЧС из-за прорыва дамбы
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл – ПРАЙМ. Режим ЧС введен в Карабашском округе Челябинской области из-за прорыва дамбы, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
"Мне сообщили, что ввели (режим ЧС)", — ответили в правительстве на вопрос о введении в округе режима ЧС.
Сообщается, что в результате прорыва дамбы подтоплен один поселок и размыт участок автодороги Миасс-Карабаш-Каштым с 35 по 38 км - он закрыт.
Также принято решение об превентивной эвакуации трех населенных пунктов, которые расположены ниже по течению реки Киолим.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области из-за проливных дождей произошла авария на Киалимском водохранилище. В результате прорыва дамбы четыре населённых пункта оказались под угрозой затопления.