Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Челябинской области ввели ЧС из-за прорыва дамбы - 26.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240726/chelyabinsk-850475342.html
В Челябинской области ввели ЧС из-за прорыва дамбы
В Челябинской области ввели ЧС из-за прорыва дамбы - 26.07.2024, ПРАЙМ
В Челябинской области ввели ЧС из-за прорыва дамбы
Режим ЧС введен в Карабашском округе Челябинской области из-за прорыва дамбы, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T21:13+0300
2024-07-26T21:45+0300
происшествия
челябинск
чс
россия
подтопление
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1a/850475190_0:137:3132:1899_1920x0_80_0_0_e214374b242f8b4bd8dee5b192a8eafe.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл – ПРАЙМ. Режим ЧС введен в Карабашском округе Челябинской области из-за прорыва дамбы, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона."Мне сообщили, что ввели (режим ЧС)", — ответили в правительстве на вопрос о введении в округе режима ЧС.Сообщается, что в результате прорыва дамбы подтоплен один поселок и размыт участок автодороги Миасс-Карабаш-Каштым с 35 по 38 км - он закрыт.Также принято решение об превентивной эвакуации трех населенных пунктов, которые расположены ниже по течению реки Киолим.Ранее сообщалось, что в Челябинской области из-за проливных дождей произошла авария на Киалимском водохранилище. В результате прорыва дамбы четыре населённых пункта оказались под угрозой затопления.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1a/850475190_210:0:2923:2035_1920x0_80_0_0_698333af23e8b27555d308ab3f54a450.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
челябинск, чс, россия, подтопление
Происшествия, ЧЕЛЯБИНСК, ЧС, РОССИЯ, подтопление
21:13 26.07.2024 (обновлено: 21:45 26.07.2024)
 
В Челябинской области ввели ЧС из-за прорыва дамбы

В Карабашском округе Челябинской области ввели ЧС из-за прорыва дамбы

© РИА Новости . Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкГорода России. Карабаш
Города России. Карабаш - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости . Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл – ПРАЙМ. Режим ЧС введен в Карабашском округе Челябинской области из-за прорыва дамбы, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
"Мне сообщили, что ввели (режим ЧС)", — ответили в правительстве на вопрос о введении в округе режима ЧС.
Сообщается, что в результате прорыва дамбы подтоплен один поселок и размыт участок автодороги Миасс-Карабаш-Каштым с 35 по 38 км - он закрыт.
Также принято решение об превентивной эвакуации трех населенных пунктов, которые расположены ниже по течению реки Киолим.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области из-за проливных дождей произошла авария на Киалимском водохранилище. В результате прорыва дамбы четыре населённых пункта оказались под угрозой затопления.
 
ПроисшествияЧЕЛЯБИНСКЧСРОССИЯподтопление
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала