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В Челябинской области ввели ЧС из-за прорыва дамбы

В Челябинской области ввели ЧС из-за прорыва дамбы - 26.07.2024, ПРАЙМ

В Челябинской области ввели ЧС из-за прорыва дамбы

Режим ЧС введен в Карабашском округе Челябинской области из-за прорыва дамбы, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T21:13+0300

2024-07-26T21:13+0300

2024-07-26T21:45+0300

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл – ПРАЙМ. Режим ЧС введен в Карабашском округе Челябинской области из-за прорыва дамбы, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона."Мне сообщили, что ввели (режим ЧС)", — ответили в правительстве на вопрос о введении в округе режима ЧС.Сообщается, что в результате прорыва дамбы подтоплен один поселок и размыт участок автодороги Миасс-Карабаш-Каштым с 35 по 38 км - он закрыт.Также принято решение об превентивной эвакуации трех населенных пунктов, которые расположены ниже по течению реки Киолим.Ранее сообщалось, что в Челябинской области из-за проливных дождей произошла авария на Киалимском водохранилище. В результате прорыва дамбы четыре населённых пункта оказались под угрозой затопления.

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челябинск, чс, россия, подтопление