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После прорыва дамбы в Карабашском округе эвакуировали 163 человек
После прорыва дамбы в Карабашском округе эвакуировали 163 человек - 26.07.2024, ПРАЙМ
После прорыва дамбы в Карабашском округе эвакуировали 163 человек
Сотрудники МЧС эвакуировали 163 человека, из которых 21 ребенок, в Карабашском городском округе Челябинской области, где прорвало дамбу, сообщила пресс-служба... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T23:47+0300
2024-07-26T23:47+0300
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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Сотрудники МЧС эвакуировали 163 человека, из которых 21 ребенок, в Карабашском городском округе Челябинской области, где прорвало дамбу, сообщила пресс-служба МЧС России. Сообщается, что из-за размыва дамбы спасатели эвакуировали всех жителей посёлков Киолим, Мухаметово, Байдашево и Карасево. Людей перевозят в пункты временного размещения в городе Карабаше на автобусах. В спасательных работах участвуют более 100 человек и 24 единицы техники.В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области из-за сильных дождей прорвало дамбу. Вода движется в сторону четырёх населённых пунктов. По последним данным, затопило один посёлок. Было принято решение о превентивной эвакуации ещё трёх населённых пунктов, которые расположены ниже по течению реки Киалим. В Карабашском округе Челябинской области введён режим чрезвычайной ситуации.
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россия, челябинск, челябинская область, подтопление
Происшествия, РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСК, Челябинская область, подтопление
После прорыва дамбы в Карабашском округе эвакуировали 163 человек
МЧС эвакуировало 163 человека в Карабашском округе после прорыва дамбы
МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Сотрудники МЧС эвакуировали 163 человека, из которых 21 ребенок, в Карабашском городском округе Челябинской области, где прорвало дамбу, сообщила пресс-служба МЧС России.
Сообщается, что из-за размыва дамбы спасатели эвакуировали всех жителей посёлков Киолим, Мухаметово, Байдашево и Карасево. Людей перевозят в пункты временного размещения в городе Карабаше на автобусах. В спасательных работах участвуют более 100 человек и 24 единицы техники.
В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области из-за сильных дождей прорвало дамбу. Вода движется в сторону четырёх населённых пунктов. По последним данным, затопило один посёлок. Было принято решение о превентивной эвакуации ещё трёх населённых пунктов, которые расположены ниже по течению реки Киалим. В Карабашском округе Челябинской области введён режим чрезвычайной ситуации.
В Челябинской области ввели ЧС из-за прорыва дамбы