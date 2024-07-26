Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
После прорыва дамбы в Карабашском округе эвакуировали 163 человек - 26.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240726/damba-850476696.html
После прорыва дамбы в Карабашском округе эвакуировали 163 человек
После прорыва дамбы в Карабашском округе эвакуировали 163 человек - 26.07.2024, ПРАЙМ
После прорыва дамбы в Карабашском округе эвакуировали 163 человек
Сотрудники МЧС эвакуировали 163 человека, из которых 21 ребенок, в Карабашском городском округе Челябинской области, где прорвало дамбу, сообщила пресс-служба... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T23:47+0300
2024-07-26T23:48+0300
происшествия
россия
челябинск
челябинская область
подтопление
https://cdnn.1prime.ru/img/84202/58/842025897_0:168:3043:1880_1920x0_80_0_0_4e2a3673ca5661411f8839244e72b12a.jpg
МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Сотрудники МЧС эвакуировали 163 человека, из которых 21 ребенок, в Карабашском городском округе Челябинской области, где прорвало дамбу, сообщила пресс-служба МЧС России. Сообщается, что из-за размыва дамбы спасатели эвакуировали всех жителей посёлков Киолим, Мухаметово, Байдашево и Карасево. Людей перевозят в пункты временного размещения в городе Карабаше на автобусах. В спасательных работах участвуют более 100 человек и 24 единицы техники.В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области из-за сильных дождей прорвало дамбу. Вода движется в сторону четырёх населённых пунктов. По последним данным, затопило один посёлок. Было принято решение о превентивной эвакуации ещё трёх населённых пунктов, которые расположены ниже по течению реки Киалим. В Карабашском округе Челябинской области введён режим чрезвычайной ситуации.
https://1prime.ru/20240726/chelyabinsk-850475342.html
челябинская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84202/58/842025897_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_ee6d2d6f0ab9c9ab46dfec17465c8aca.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, челябинск, челябинская область, подтопление
Происшествия, РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСК, Челябинская область, подтопление
23:47 26.07.2024 (обновлено: 23:48 26.07.2024)
 
После прорыва дамбы в Карабашском округе эвакуировали 163 человек

МЧС эвакуировало 163 человека в Карабашском округе после прорыва дамбы

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Сотрудники МЧС эвакуировали 163 человека, из которых 21 ребенок, в Карабашском городском округе Челябинской области, где прорвало дамбу, сообщила пресс-служба МЧС России.
Сообщается, что из-за размыва дамбы спасатели эвакуировали всех жителей посёлков Киолим, Мухаметово, Байдашево и Карасево. Людей перевозят в пункты временного размещения в городе Карабаше на автобусах. В спасательных работах участвуют более 100 человек и 24 единицы техники.
В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области из-за сильных дождей прорвало дамбу. Вода движется в сторону четырёх населённых пунктов. По последним данным, затопило один посёлок. Было принято решение о превентивной эвакуации ещё трёх населённых пунктов, которые расположены ниже по течению реки Киалим. В Карабашском округе Челябинской области введён режим чрезвычайной ситуации.
Города России. Карабаш - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
В Челябинской области ввели ЧС из-за прорыва дамбы
Вчера, 21:13
 
ПроисшествияРОССИЯЧЕЛЯБИНСКЧелябинская областьподтопление
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала