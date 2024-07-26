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Как спрятать свои данные от мошенников, если они уже утекли в сеть - 26.07.2024, ПРАЙМ
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Как спрятать свои данные от мошенников, если они уже утекли в сеть
Как спрятать свои данные от мошенников, если они уже утекли в сеть - 26.07.2024, ПРАЙМ
Как спрятать свои данные от мошенников, если они уже утекли в сеть
Собрав достаточное количество информации о вас из разных источников, мошенники могут совершить несанкционированные операции от вашего имени: перевести деньги с... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T03:03+0300
2024-07-26T03:03+0300
мошенники
персональные данные
утечки данных
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МОСКВА, 26 июл – ПРАЙМ. Собрав достаточное количество информации о вас из разных источников, мошенники могут совершить несанкционированные операции от вашего имени: перевести деньги с банковского счета, взять кредит, прописать незнакомых вам людей в квартиру через Госуслуги. Как этому помешать, если ваши данные уже утекли в сеть, рассказал Андрей Шабалин, аналитик по информационной безопасности NGR Softlab.Здесь все зависит от того, где именно находится информация о вас. Если она уже попала в базы мошенников, просить удалить ее оттуда бессмысленно. Если же вы увидели ее в открытом доступе, обратитесь в службу поддержки или к администратору ресурса.Эта рекомендация также применима и к поисковым системам – если вы не хотите, чтобы информация, связанная с вами, отображалась в выдаче, заполните на сайте поисковой системы соответствующую заявку.Подобные формы обратной связи с возможностью скрыть персональные данные обычно имеются и у ставших популярными в последнее время ботов Telegram, которые за небольшую плату готовы предоставить пользователю всю собранную из открытых источников информацию по конкретному человеку, говорит Шабалин.Большинство таких сервисов действуют в рамках российского законодательства, поэтому готовы ограничить доступ к информации о вас по запросу правообладателя, ссылаясь на закон "О персональных данных" (152-ФЗ).Таким образом, чтобы защитить свои данные, важно помнить о принципах разумного предоставления информации и быть внимательными при взаимодействии с интернет-сервисами. Например, если вы не собираетесь оформлять доставку в онлайн-магазине, лучшим решением, по словам Шабалина, будет не указывать в своем профиле домашний адрес.В случае обнаружения утечки данных следует незамедлительно принять меры по их защите. “А также помните, что очистка цифрового следа – процесс намного более сложный, чем его формирование”, - подытожил аналитик.
https://1prime.ru/20240722/moshenniki-850324996.html
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мошенники, персональные данные, утечки данных
МОШЕННИКИ, персональные данные, Утечки данных
03:03 26.07.2024
 
Как спрятать свои данные от мошенников, если они уже утекли в сеть

Аналитик Шабалин: спрятать личные данные можно, обратившись в поддержку сайта

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 26 июл – ПРАЙМ. Собрав достаточное количество информации о вас из разных источников, мошенники могут совершить несанкционированные операции от вашего имени: перевести деньги с банковского счета, взять кредит, прописать незнакомых вам людей в квартиру через Госуслуги. Как этому помешать, если ваши данные уже утекли в сеть, рассказал Андрей Шабалин, аналитик по информационной безопасности NGR Softlab.
Здесь все зависит от того, где именно находится информация о вас. Если она уже попала в базы мошенников, просить удалить ее оттуда бессмысленно. Если же вы увидели ее в открытом доступе, обратитесь в службу поддержки или к администратору ресурса.
Эта рекомендация также применима и к поисковым системам – если вы не хотите, чтобы информация, связанная с вами, отображалась в выдаче, заполните на сайте поисковой системы соответствующую заявку.
Подобные формы обратной связи с возможностью скрыть персональные данные обычно имеются и у ставших популярными в последнее время ботов Telegram, которые за небольшую плату готовы предоставить пользователю всю собранную из открытых источников информацию по конкретному человеку, говорит Шабалин.
Большинство таких сервисов действуют в рамках российского законодательства, поэтому готовы ограничить доступ к информации о вас по запросу правообладателя, ссылаясь на закон "О персональных данных" (152-ФЗ).
Таким образом, чтобы защитить свои данные, важно помнить о принципах разумного предоставления информации и быть внимательными при взаимодействии с интернет-сервисами. Например, если вы не собираетесь оформлять доставку в онлайн-магазине, лучшим решением, по словам Шабалина, будет не указывать в своем профиле домашний адрес.
В случае обнаружения утечки данных следует незамедлительно принять меры по их защите. “А также помните, что очистка цифрового следа – процесс намного более сложный, чем его формирование”, - подытожил аналитик.
Смартфон в руках - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
Депутат ГД рассказал, что иногда общается с телефонными мошенниками
22 июля, 12:46
 
МОШЕННИКИперсональные данныеУтечки данных
 
 
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