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Как спрятать свои данные от мошенников, если они уже утекли в сеть

Как спрятать свои данные от мошенников, если они уже утекли в сеть - 26.07.2024, ПРАЙМ

Как спрятать свои данные от мошенников, если они уже утекли в сеть

Собрав достаточное количество информации о вас из разных источников, мошенники могут совершить несанкционированные операции от вашего имени: перевести деньги с... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T03:03+0300

2024-07-26T03:03+0300

2024-07-26T03:03+0300

мошенники

персональные данные

утечки данных

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МОСКВА, 26 июл – ПРАЙМ. Собрав достаточное количество информации о вас из разных источников, мошенники могут совершить несанкционированные операции от вашего имени: перевести деньги с банковского счета, взять кредит, прописать незнакомых вам людей в квартиру через Госуслуги. Как этому помешать, если ваши данные уже утекли в сеть, рассказал Андрей Шабалин, аналитик по информационной безопасности NGR Softlab.Здесь все зависит от того, где именно находится информация о вас. Если она уже попала в базы мошенников, просить удалить ее оттуда бессмысленно. Если же вы увидели ее в открытом доступе, обратитесь в службу поддержки или к администратору ресурса.Эта рекомендация также применима и к поисковым системам – если вы не хотите, чтобы информация, связанная с вами, отображалась в выдаче, заполните на сайте поисковой системы соответствующую заявку.Подобные формы обратной связи с возможностью скрыть персональные данные обычно имеются и у ставших популярными в последнее время ботов Telegram, которые за небольшую плату готовы предоставить пользователю всю собранную из открытых источников информацию по конкретному человеку, говорит Шабалин.Большинство таких сервисов действуют в рамках российского законодательства, поэтому готовы ограничить доступ к информации о вас по запросу правообладателя, ссылаясь на закон "О персональных данных" (152-ФЗ).Таким образом, чтобы защитить свои данные, важно помнить о принципах разумного предоставления информации и быть внимательными при взаимодействии с интернет-сервисами. Например, если вы не собираетесь оформлять доставку в онлайн-магазине, лучшим решением, по словам Шабалина, будет не указывать в своем профиле домашний адрес.В случае обнаружения утечки данных следует незамедлительно принять меры по их защите. “А также помните, что очистка цифрового следа – процесс намного более сложный, чем его формирование”, - подытожил аналитик.

https://1prime.ru/20240722/moshenniki-850324996.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мошенники, персональные данные, утечки данных