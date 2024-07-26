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ЦБ: дефицит трудовых ресурсов нарастает, как и издержки компаний
ЦБ: дефицит трудовых ресурсов нарастает, как и издержки компаний - 26.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ: дефицит трудовых ресурсов нарастает, как и издержки компаний
Дефицит трудовых ресурсов в России продолжает нарастать, что увеличивает издержки компаний и, как следствие, усиливает инфляционное давление, говорится в релизе | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T13:38+0300
2024-07-26T13:38+0300
2024-07-26T13:53+0300
рабочие
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Дефицит трудовых ресурсов в России продолжает нарастать, что увеличивает издержки компаний и, как следствие, усиливает инфляционное давление, говорится в релизе Банка России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке."В этих условиях рост внутреннего спроса не приводит к соразмерному расширению предложения товаров и услуг, а в большей степени увеличивает издержки компаний и, как следствие, усиливает инфляционное давление", - отмечает регулятор.Банк России после семимесячной паузы повысил ключевую ставку с 16 до 18% годовых. Регулятор пошел на ужесточение на фоне высокой инфляции и сохраняющегося роста кредитования.Экономист, международный финансовый аналитик Андрей Плотников считал, что ЦБ однозначно поднимет ставку до 18%. Он отметил, что были разговоры и о более резком повышении, в том числе до 20%, но такие действия регулятора могут шокировать рынок.По мнению экономиста, доцента РГУ СоцТех Инны Литвиненко, Банк России должен был поднять ставку до 18%. В пользу такого решения, по ее мнению, говорили действия банков по ставкам по депозитам и ситуация с инфляцией. Она напомнила заявление регулятора, что если цены продолжат расти, то он будет следовать жесткой денежно-кредитной политике.
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рабочие, россия
рабочие, РОССИЯ, Банк России
ЦБ: дефицит трудовых ресурсов нарастает, как и издержки компаний
ЦБ: дефицит трудовых ресурсов продолжает нарастать, как и издержки компаний
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Дефицит трудовых ресурсов в России продолжает нарастать, что увеличивает издержки компаний и, как следствие, усиливает инфляционное давление, говорится в релизе Банка России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.
"В этих условиях рост внутреннего спроса не приводит к соразмерному расширению предложения товаров и услуг, а в большей степени увеличивает издержки компаний и, как следствие, усиливает инфляционное давление", - отмечает регулятор.
Банк России после семимесячной паузы повысил
ключевую ставку с 16 до 18% годовых. Регулятор пошел на ужесточение на фоне высокой инфляции и сохраняющегося роста кредитования.
Экономист, международный финансовый аналитик Андрей Плотников считал, что ЦБ однозначно поднимет ставку до 18%. Он отметил, что были разговоры и о более резком повышении, в том числе до 20%, но такие действия регулятора могут шокировать рынок.
По мнению экономиста, доцента РГУ СоцТех Инны Литвиненко, Банк России должен был поднять ставку до 18%. В пользу такого решения, по ее мнению, говорили действия банков по ставкам по депозитам и ситуация с инфляцией. Она напомнила заявление регулятора, что если цены продолжат расти, то он будет следовать жесткой денежно-кредитной политике.
Рубль не отреагировал на решение ЦБ по ставке