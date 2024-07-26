https://1prime.ru/20240726/depozity-850468889.html
Набиуллина отметила привлекательность ставок по депозитам
Набиуллина отметила привлекательность ставок по депозитам - 26.07.2024, ПРАЙМ
Набиуллина отметила привлекательность ставок по депозитам
Ставки по депозитам в РФ сейчас привлекательны для сбережений: они позволяют не только уберечь деньги от инфляции, но и заработать, заявила глава Банка России... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T16:21+0300
2024-07-26T16:21+0300
2024-07-26T16:26+0300
банк россии
россия
инфляция
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1a/850462730_0:120:3073:1848_1920x0_80_0_0_4f708afa5976d7914342f3d65f83a35d.jpg
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Ставки по депозитам в РФ сейчас привлекательны для сбережений: они позволяют не только уберечь деньги от инфляции, но и заработать, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Сейчас в целом депозитные ставки очень привлекательны для сбережений. Они позволяют не только защитить сбережения от инфляции, но и заработать. Конкретно люди делают выводы, а нужно ли сберегать, в зависимости от своей жизненной ситуации", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора по денежно-кредитной политике.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1a/850462730_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2e76d1367460504d323024f57fdf7702.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, инфляция
Банк России, РОССИЯ, инфляция
Набиуллина отметила привлекательность ставок по депозитам
Набиуллина: ставки по депозитам привлекательны, позволяют и заработать
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Ставки по депозитам в РФ сейчас привлекательны для сбережений: они позволяют не только уберечь деньги от инфляции, но и заработать, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Сейчас в целом депозитные ставки очень привлекательны для сбережений. Они позволяют не только защитить сбережения от инфляции, но и заработать. Конкретно люди делают выводы, а нужно ли сберегать, в зависимости от своей жизненной ситуации", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора по денежно-кредитной политике.