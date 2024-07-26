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Набиуллина отметила привлекательность ставок по депозитам - 26.07.2024, ПРАЙМ
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Набиуллина отметила привлекательность ставок по депозитам
Набиуллина отметила привлекательность ставок по депозитам - 26.07.2024, ПРАЙМ
Набиуллина отметила привлекательность ставок по депозитам
Ставки по депозитам в РФ сейчас привлекательны для сбережений: они позволяют не только уберечь деньги от инфляции, но и заработать, заявила глава Банка России... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T16:21+0300
2024-07-26T16:26+0300
банк россии
россия
инфляция
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Ставки по депозитам в РФ сейчас привлекательны для сбережений: они позволяют не только уберечь деньги от инфляции, но и заработать, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Сейчас в целом депозитные ставки очень привлекательны для сбережений. Они позволяют не только защитить сбережения от инфляции, но и заработать. Конкретно люди делают выводы, а нужно ли сберегать, в зависимости от своей жизненной ситуации", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора по денежно-кредитной политике.
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россия, инфляция
Банк России, РОССИЯ, инфляция
16:21 26.07.2024 (обновлено: 16:26 26.07.2024)
 
Набиуллина отметила привлекательность ставок по депозитам

Набиуллина: ставки по депозитам привлекательны, позволяют и заработать

© Пресс-служба ЦБ РФ | Перейти в медиабанкП/к по итогам заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке
П/к по итогам заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке
© Пресс-служба ЦБ РФ
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Ставки по депозитам в РФ сейчас привлекательны для сбережений: они позволяют не только уберечь деньги от инфляции, но и заработать, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Сейчас в целом депозитные ставки очень привлекательны для сбережений. Они позволяют не только защитить сбережения от инфляции, но и заработать. Конкретно люди делают выводы, а нужно ли сберегать, в зависимости от своей жизненной ситуации", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора по денежно-кредитной политике.
 
Банк РоссииРОССИЯинфляция
 
 
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