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Набиуллина отметила привлекательность ставок по депозитам

Набиуллина отметила привлекательность ставок по депозитам - 26.07.2024, ПРАЙМ

Набиуллина отметила привлекательность ставок по депозитам

Ставки по депозитам в РФ сейчас привлекательны для сбережений: они позволяют не только уберечь деньги от инфляции, но и заработать, заявила глава Банка России... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T16:21+0300

2024-07-26T16:21+0300

2024-07-26T16:26+0300

банк россии

россия

инфляция

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Ставки по депозитам в РФ сейчас привлекательны для сбережений: они позволяют не только уберечь деньги от инфляции, но и заработать, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Сейчас в целом депозитные ставки очень привлекательны для сбережений. Они позволяют не только защитить сбережения от инфляции, но и заработать. Конкретно люди делают выводы, а нужно ли сберегать, в зависимости от своей жизненной ситуации", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора по денежно-кредитной политике.

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россия, инфляция