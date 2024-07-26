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ЦБ раскрыл, куда россияне направят деньги по окончании льготной ипотеки - 26.07.2024, ПРАЙМ
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ЦБ раскрыл, куда россияне направят деньги по окончании льготной ипотеки
ЦБ раскрыл, куда россияне направят деньги по окончании льготной ипотеки - 26.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ раскрыл, куда россияне направят деньги по окончании льготной ипотеки
Россияне после отмены массовой льготной ипотеки направят высвободившиеся деньги на депозиты, а не на потребление, благодаря высоким ставкам, заявила в ходе... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T16:36+0300
2024-07-26T16:36+0300
банк россии
ипотека
депозиты
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Россияне после отмены массовой льготной ипотеки направят высвободившиеся деньги на депозиты, а не на потребление, благодаря высоким ставкам, заявила в ходе пресс-конференции в пятницу глава Центробанка Эльвира Набиуллина. В России 1 июля завершилась программа массовой льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках под 8%. Госпрограмма была запущена в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли и граждан в период пандемии коронавируса. Изначально ее действие было рассчитано до 1 ноября 2020 года. Однако впоследствии правительство четырежды продлевало программу. "По нашему мнению, граждане в основном денежные средства направят на сбережения, особенно с учетом высоких ставок по депозитам. Ну, кто-то будет, безусловно, направлять и на потребление, но, на наш взгляд, большая доля уйдет на сбережения, тем более с учетом повышения рыночных ставок", - ответила Набиуллина на вопрос, касающийся эффектов от завершения безадресной льготной ипотеки. "Что касается изменения структуры потребительского спроса, наверное, пока говорить об этом рано. Во-первых, эффекты, они - не мгновенные. Многие квартиры, купленные с помощью льготной ипотеки, еще только строятся, и собственники будут получать их в течение нескольких лет, и, соответственно, это будет создавать спрос на товары для ремонта", - добавила глава ЦБ. При этом она напомнила, что согласно обновленному среднесрочному прогнозу ЦБ, ипотека в 2024 году будет расти темпом 7-12%. "Речь не идет о снижении ипотечного портфеля. Просто речь идет о том, что этот ипотечный портфель будет расти более умеренными, сбалансированными темпами, не вызывая перегрева на рынке", - заключила она.
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ипотека, депозиты
Банк России, ипотека, депозиты
16:36 26.07.2024
 
ЦБ раскрыл, куда россияне направят деньги по окончании льготной ипотеки

Набиуллина: россияне с завершением льготной ипотеки направят деньги на депозиты

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Россияне после отмены массовой льготной ипотеки направят высвободившиеся деньги на депозиты, а не на потребление, благодаря высоким ставкам, заявила в ходе пресс-конференции в пятницу глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
В России 1 июля завершилась программа массовой льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках под 8%. Госпрограмма была запущена в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли и граждан в период пандемии коронавируса. Изначально ее действие было рассчитано до 1 ноября 2020 года. Однако впоследствии правительство четырежды продлевало программу.
"По нашему мнению, граждане в основном денежные средства направят на сбережения, особенно с учетом высоких ставок по депозитам. Ну, кто-то будет, безусловно, направлять и на потребление, но, на наш взгляд, большая доля уйдет на сбережения, тем более с учетом повышения рыночных ставок", - ответила Набиуллина на вопрос, касающийся эффектов от завершения безадресной льготной ипотеки.
"Что касается изменения структуры потребительского спроса, наверное, пока говорить об этом рано. Во-первых, эффекты, они - не мгновенные. Многие квартиры, купленные с помощью льготной ипотеки, еще только строятся, и собственники будут получать их в течение нескольких лет, и, соответственно, это будет создавать спрос на товары для ремонта", - добавила глава ЦБ.
При этом она напомнила, что согласно обновленному среднесрочному прогнозу ЦБ, ипотека в 2024 году будет расти темпом 7-12%.
"Речь не идет о снижении ипотечного портфеля. Просто речь идет о том, что этот ипотечный портфель будет расти более умеренными, сбалансированными темпами, не вызывая перегрева на рынке", - заключила она.
 
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