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ЦБ раскрыл, куда россияне направят деньги по окончании льготной ипотеки

ЦБ раскрыл, куда россияне направят деньги по окончании льготной ипотеки - 26.07.2024, ПРАЙМ

ЦБ раскрыл, куда россияне направят деньги по окончании льготной ипотеки

Россияне после отмены массовой льготной ипотеки направят высвободившиеся деньги на депозиты, а не на потребление, благодаря высоким ставкам, заявила в ходе... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T16:36+0300

2024-07-26T16:36+0300

2024-07-26T16:36+0300

банк россии

ипотека

депозиты

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Россияне после отмены массовой льготной ипотеки направят высвободившиеся деньги на депозиты, а не на потребление, благодаря высоким ставкам, заявила в ходе пресс-конференции в пятницу глава Центробанка Эльвира Набиуллина. В России 1 июля завершилась программа массовой льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках под 8%. Госпрограмма была запущена в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли и граждан в период пандемии коронавируса. Изначально ее действие было рассчитано до 1 ноября 2020 года. Однако впоследствии правительство четырежды продлевало программу. "По нашему мнению, граждане в основном денежные средства направят на сбережения, особенно с учетом высоких ставок по депозитам. Ну, кто-то будет, безусловно, направлять и на потребление, но, на наш взгляд, большая доля уйдет на сбережения, тем более с учетом повышения рыночных ставок", - ответила Набиуллина на вопрос, касающийся эффектов от завершения безадресной льготной ипотеки. "Что касается изменения структуры потребительского спроса, наверное, пока говорить об этом рано. Во-первых, эффекты, они - не мгновенные. Многие квартиры, купленные с помощью льготной ипотеки, еще только строятся, и собственники будут получать их в течение нескольких лет, и, соответственно, это будет создавать спрос на товары для ремонта", - добавила глава ЦБ. При этом она напомнила, что согласно обновленному среднесрочному прогнозу ЦБ, ипотека в 2024 году будет расти темпом 7-12%. "Речь не идет о снижении ипотечного портфеля. Просто речь идет о том, что этот ипотечный портфель будет расти более умеренными, сбалансированными темпами, не вызывая перегрева на рынке", - заключила она.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ипотека, депозиты