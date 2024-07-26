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Немецких бизнесменов пугают угрозой "диверсий" со стороны России

Немецких бизнесменов пугают угрозой "диверсий" со стороны России - 26.07.2024, ПРАЙМ

Немецких бизнесменов пугают угрозой "диверсий" со стороны России

Федеральное ведомство по охране конституции Германии пугает немецкие компании "повышенной угрозой диверсий со стороны России", сообщило в пятницу информационное | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T21:53+0300

2024-07-26T21:53+0300

2024-07-26T21:53+0300

политика

германия

россия

диверсия

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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Федеральное ведомство по охране конституции Германии пугает немецкие компании "повышенной угрозой диверсий со стороны России", сообщило в пятницу информационное агентство DPA, при этом никаких доказательств не приводится. По информации, полученной от спецслужб, "российские агенты" исследуют профили сотрудников немецких компаний в социальных сетях. Особое внимание они уделяют тем, кто может быть восприимчив к вербовке. К таким людям спецслужбы относят русскоязычных жителей, которые симпатизируют России и стремятся быстро заработать.Ведомство предполагает, что диверсии могут произойти не только на объектах, связанных с поддержкой Украины, но и на других объектах, стратегическое значение которых для России не сразу очевидно. По мнению спецслужбы, целью таких акций может быть создание чувства неуверенности в обществе и определённых секторах экономики.При этом диверсии на российско-германских газопроводах — "Северных потоках", которые, по данным американского журналиста Сеймура Херша, были совершены США, в Германии так и не расследованы. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Германия "проглотила взорванные "Северные потоки" просто молча". В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент Российской Федерации Владимир Путин ясно дал понять, что у России нет планов нападать на страны НАТО. Он подчеркнул, что это было бы неразумно. Также президент отметил, что некоторые западные политики часто пугают своих граждан мифической российской угрозой, чтобы отвлечь их внимание от внутренних проблем. Однако, по словам Владимира Путина, "умные люди" понимают, что это всего лишь обман.

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германия, россия, диверсия