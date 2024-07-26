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В Кремле ответили на решение ЕС выделить Киеву деньги от активов России - 26.07.2024, ПРАЙМ
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В Кремле ответили на решение ЕС выделить Киеву деньги от активов России
В Кремле ответили на решение ЕС выделить Киеву деньги от активов России - 26.07.2024, ПРАЙМ
В Кремле ответили на решение ЕС выделить Киеву деньги от активов России
Решение Евросоюза выделить Украине 1,5 миллиарда евро из средств, полученных от замороженных активов России, требует взвешенного ответа. Об этом заявил... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T13:29+0300
2024-07-26T13:29+0300
экономика
ес
украина
замороженные российские активы
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Решение Евросоюза выделить Украине 1,5 миллиарда евро из средств, полученных от замороженных активов России, требует взвешенного ответа. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Это не повод для оперативной реакции, это повод, безусловно, для продуманных действий в ответ на подобные незаконные решения, которые реализуются со стороны Евросоюза", — отметил официальный представитель Кремля.По словам Пескова, это решение незаконно и заявил, что Москва обязательно ответит на такого рода действия. В Кремле также предупредили, что Россия примет ответные меры в связи с планами использования этих средств для закупки оружия для Киева.Согласно заявлению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ЕС в пятницу направит первый транш военной помощи в размере указанной суммы.Ранее сообщалось, что ЕС и страны G7 заморозили около половины российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро, в основном на расчетно-клиринговых системах, таких как Euroclear в Бельгии.
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ес, украина, замороженные российские активы
Экономика, ЕС, УКРАИНА, замороженные российские активы
13:29 26.07.2024
 
В Кремле ответили на решение ЕС выделить Киеву деньги от активов России

Песков о решении выделить Киеву деньги от активов РФ: это не останется без ответа

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанк Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Решение Евросоюза выделить Украине 1,5 миллиарда евро из средств, полученных от замороженных активов России, требует взвешенного ответа. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Это не повод для оперативной реакции, это повод, безусловно, для продуманных действий в ответ на подобные незаконные решения, которые реализуются со стороны Евросоюза", — отметил официальный представитель Кремля.
По словам Пескова, это решение незаконно и заявил, что Москва обязательно ответит на такого рода действия. В Кремле также предупредили, что Россия примет ответные меры в связи с планами использования этих средств для закупки оружия для Киева.
Согласно заявлению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ЕС в пятницу направит первый транш военной помощи в размере указанной суммы.
Ранее сообщалось, что ЕС и страны G7 заморозили около половины российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро, в основном на расчетно-клиринговых системах, таких как Euroclear в Бельгии.
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ЭкономикаЕСУКРАИНАзамороженные российские активы
 
 
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