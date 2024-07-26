https://1prime.ru/20240726/dolgi-850442420.html

СМИ узнали о многомиллиардных долгах "крабового короля" Кана

СМИ узнали о многомиллиардных долгах "крабового короля" Кана - 26.07.2024, ПРАЙМ

СМИ узнали о многомиллиардных долгах "крабового короля" Кана

Дальневосточный рыбопромышленник, прозванный "крабовым королем", Олег Кан оставил долги на 336 млрд рублей, которые хотят взыскать. Об этом, ссылаясь на данные... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T06:24+0300

2024-07-26T06:24+0300

2024-07-26T06:25+0300

долги

взыскание

бизнесмен

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Дальневосточный рыбопромышленник, прозванный "крабовым королем", Олег Кан оставил долги на 336 млрд рублей, которые хотят взыскать. Об этом, ссылаясь на данные базы судебных приставов и другие документы, сообщает РИА Новости.Предприниматель заочно проходит по двум уголовным делам. В апреле нынешнего года он был признан виновным в организации убийства бизнесмена Валерия Пхиденко в 2010 году и приговорен к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Вместе с тем суд взыскал с Кана компенсацию морального вреда на сумму трех миллионов рублей в пользу каждого из пяти пострадавших. По второму делу предприниматель обвиняется в создании преступного сообщества, контрабанде стратегических ресурсов и неуплате таможенных платежей и налогов. По имеющимся данным, Арбитражный суд Приморья выдал в отношении предпринимателя исполнительный лист на сумму свыше 336 млрд рублей.

https://1prime.ru/20240507/kan-847957924.html

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долги, взыскание, бизнесмен