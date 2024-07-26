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СМИ узнали о многомиллиардных долгах "крабового короля" Кана - 26.07.2024, ПРАЙМ
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СМИ узнали о многомиллиардных долгах "крабового короля" Кана
СМИ узнали о многомиллиардных долгах "крабового короля" Кана - 26.07.2024, ПРАЙМ
СМИ узнали о многомиллиардных долгах "крабового короля" Кана
Дальневосточный рыбопромышленник, прозванный "крабовым королем", Олег Кан оставил долги на 336 млрд рублей, которые хотят взыскать. Об этом, ссылаясь на данные... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T06:24+0300
2024-07-26T06:25+0300
долги
взыскание
бизнесмен
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Дальневосточный рыбопромышленник, прозванный "крабовым королем", Олег Кан оставил долги на 336 млрд рублей, которые хотят взыскать. Об этом, ссылаясь на данные базы судебных приставов и другие документы, сообщает РИА Новости.Предприниматель заочно проходит по двум уголовным делам. В апреле нынешнего года он был признан виновным в организации убийства бизнесмена Валерия Пхиденко в 2010 году и приговорен к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Вместе с тем суд взыскал с Кана компенсацию морального вреда на сумму трех миллионов рублей в пользу каждого из пяти пострадавших. По второму делу предприниматель обвиняется в создании преступного сообщества, контрабанде стратегических ресурсов и неуплате таможенных платежей и налогов. По имеющимся данным, Арбитражный суд Приморья выдал в отношении предпринимателя исполнительный лист на сумму свыше 336 млрд рублей.
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долги, взыскание, бизнесмен
долги, взыскание, бизнесмен
06:24 26.07.2024 (обновлено: 06:25 26.07.2024)
 
СМИ узнали о многомиллиардных долгах "крабового короля" Кана

РИА Новости: с "крабового короля" Кана хотя взыскать долги на 336 млрд рублей

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРождественская продовольственная ярмарка во Владивостоке
Рождественская продовольственная ярмарка во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Дальневосточный рыбопромышленник, прозванный "крабовым королем", Олег Кан оставил долги на 336 млрд рублей, которые хотят взыскать. Об этом, ссылаясь на данные базы судебных приставов и другие документы, сообщает РИА Новости.
Предприниматель заочно проходит по двум уголовным делам. В апреле нынешнего года он был признан виновным в организации убийства бизнесмена Валерия Пхиденко в 2010 году и приговорен к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Вместе с тем суд взыскал с Кана компенсацию морального вреда на сумму трех миллионов рублей в пользу каждого из пяти пострадавших.
По второму делу предприниматель обвиняется в создании преступного сообщества, контрабанде стратегических ресурсов и неуплате таможенных платежей и налогов.
Города России. Владивосток - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
Защита "крабового короля" Кана обжаловала обвинительный приговор
7 мая, 07:41
По имеющимся данным, Арбитражный суд Приморья выдал в отношении предпринимателя исполнительный лист на сумму свыше 336 млрд рублей.
 
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