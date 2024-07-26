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Одна из стран Африки опровергла важный закон экономики и обвалила цены

Одна из стран Африки опровергла важный закон экономики и обвалила цены - 26.07.2024, ПРАЙМ

Одна из стран Африки опровергла важный закон экономики и обвалила цены

Египту, похоже, удалось победить один из главных законов экономики – девальвация нацвалюты вызвала не скачок инфляции, как это обычно бывает, а снижение цен... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T04:04+0300

2024-07-26T04:04+0300

2024-07-26T04:04+0300

статья

египет

египетский фунт

девальвация

инфляция

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МОСКВА, 26 июл – ПРАЙМ, Роман Серов. Египту, похоже, удалось победить один из главных законов экономики – девальвация нацвалюты вызвала не скачок инфляции, как это обычно бывает, а снижение цен. Как работает эта удивительная арабская технология и можно ли применить ее в России, читайте в материале "Прайма".Ворота в АфрикуАгентство Bloomberg констатировало удивительный египетский парадокс – после очередной девальвации фунта цены не подскочили, как это следует из общих принципов экономики, а, напротив, начали снижаться. Продажи в ряде сегментов, например, автомобилей, рухнули на 70%, а цены снизились примерно на четверть от уровней до обвала курса. При этом люди ничего не покупают – они лишь прицениваются и ждут, что станет еще дешевле.Это противоречит мировому опыту: как правило, девальвация вызывает необходимость печатать деньги, а это разгоняет инфляцию. Особенно это проявляется, если страна зависит от импорта: его закупка тем дороже, чем дешевле местная валюта. Схема работает в большинстве стран, и Россия не исключение. Что же уникального удалось сделать египтянам?Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеДля того, чтобы оценить это, нужно знать специфику экономики Египта. Эту страну не зря называют "ворота в Африку". Она считается наиболее развитой в регионе, тесные деловые связи с европейским, американским и азиатским бизнесом. Экономический рост превышает 4%, что очень неплохо на общемировом фоне. За 10 лет ВВП страны вырос на 70% до более 400 миллиардов долларов.Производство в Египте достаточно развито, в первую очередь, сельское хозяйство и обрабатывающая промышленность. Там работает немало иностранных компаний. Но и пришлый, и свой бизнес сильно завязаны на сырье и комплектующие из-за рубежа. Кроме того, в Египте реализуется много инфраструктурных проектов, самый масштабный из которых – реконструкция Суэцкого канала с новыми промышленными зонами. Параллельно идет строительство новой административной столицы недалеко от Каира, железных дорог, автодорог, портов. Все это требует инвестиций, рабочих рук и средств производства.Поэтому Египет очень сильно закредитован – внешний долг выше 90% ВВП. Конечно, США, Китай, Западная Европа закредитованы еще больше. Но там этого не видно благодаря развитой экономике и высокому уровню жизни. Кредитная нагрузка отражается в основном на макростатистике. Египет же "не дотягивает", поэтому живет от одного кредита к другому. Как только деньги заканчиваются и начинаются экономические проблемы.Денег нет. Ни своих, ни чужихДостаточно долго властям Египта удавалось удерживать курс нацвалюты в соотношении, близком к 8-10 фунтам за доллар, однако это привело к кризису обрабатывающей промышленности: предприятия на вырученные деньги не могли покупать достаточно валюты. Им приходилось запасаться долларами США по грабительским ценам на черном рынке и переносить эти издержки на потребителя, резко повышая местные отпускные цены на продукцию. Как следствие, инфляция процветала.Обвал фунта в 2015 году почти на 60% оздоровил экономику, однако противоречия продолжали накапливаться. Сохранялся дефицит бюджета и торгового баланса, властям приходилось вкладывать немало средств в поддержку фунта. При этом все так же нарастала инфляция и процветал черный рынок торговли валютой. В странепериодически возникал дефицит товаров, таких кактабак,поскольку дистрибьюторы ирозничные торговцы накапливали запасывожидании резкого ослабления местной валюты.В марте этого года она снова не выдержала и рухнула на 40% почти до 50 фунтов за доллар. Таким образом, официальный курс приблизился к курсу на черном рынке. Египтяне давно к этому готовились и предусмотрительно переводили сбережения в доллары. И вот, когда все случилось, люди начали выстраиваться в обменники, чтобы поменять эти доллары обратно на фунты. И тут сюрприз: а фунтов-то и не было!"Дело в том, что египетские власти, стремясь сдержать инфляцию либо по каким-то другим причинам не стали печатать дополнительные деньги, как это обычно бывает при девальвации. Денежная масса М0 в какое-то время снижалась, масса М1 тоже оказалась к этому близка. Результат не замедлил себя ждать: инфляции действительно не было, но не потому что люди перестали тратить, а просто тратить им было нечего", - объясняет заведующий Научно-учебной лабораторией мониторинга рисков социально-политической дестабилизации НИУ ВШЭ Андрей Коротаев.Особенно просел сегмент крупных покупок – автомобили, бытовая техника, мебель, недвижимость. Кто-то, может быть, и купил бы что-то, по извечному рецепту ища спасение от кризиса в товарах, но не сумел этого сделать.Важен и другой момент. В Египте крайне низкий жизненный уровень, подушевой ВВП в три раза ниже, чем в России. При этом население Египта уже превысило 100 миллионов человек, из них за чертой бедности или близко к ней проживает примерно 30 миллионов. Остальные лишь немногим богаче, говорит декан факультета "Школа политических исследований" ИОН Президентской Академии Сергей Демиденко."Египтяне находятся в мальтузианской ловушке, они размножаются быстрее, чем прирастает экономика. Страна вынуждена держать цены на базовые продукты питания, на бензин и так далее на относительно низком уровне, потому что это суть социальной модели справедливого арабского государства. Булка хлеба при Гамаль Абдель Насере 50 с лишним лет назад стоила 10 пиастров — она и сейчас стоит 10 пиастров. А тот, кто поднимает цены на хлеб, сталкивается с ситуацией хлебных бунтов, как сталкивался Анвар Садат в 1977 году, да и нынешний лидер Ас-Сиси тоже", - рассуждает он.России это не поможетБыстрорастущая, но закредитованная египетская экономика имеет мало общего с российской. Слишком разные масштабы, структура, объемы и источники финансирования.Начнем с того, что даже в разгар инфляции наши финансовые власти были озабочены совсем другим – потребительский спрос не падал, а рос, несмотря на скачок цен. Дело в том, что средняя зарплата в Египте колеблется от 100 до 200 долларов в месяц, в России же, по данным Росстата, она уже превысила 70 тысяч рублей.Второе – в стране не слишком развито кредитование. Получить деньги в долг сложно, и на это еще накладываются специфические правила исламского банкинга с запретом на получение процента. Это неплохо с точки зрения устойчивости финансовой системы в кризис, но не очень хорошо для потребления, уточнил Коротаев.И, наконец, установившийся сейчас в Египте режим весьма авторитарен. Власти ввели режим жесткой экономии бюджета до завершения украинского кризиса и наступления относительной стабильности в мире. Его неуклонно придерживаются, предпочитая любые свободные средства тратить на мегапроекты, а не на увеличение зарплат. Кроме того, в стране молодое и активное население, нет кадрового голода. Переманивать специалистов на высокие зарплаты здесь не требуется.Подобная практика для России малоприменима. Социальные обязательства и рост уровня жизни граждан – важнейший приоритет политики российского правительства. Поэтому ускорение инфляции, увы, неизбежный спутник роста госрасходов и увеличения доходов – как и в большинстве стран мира. Египетский способ борьбы с ней специфический и в наших реалиях не сработает.

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египет

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

египет, египетский фунт, девальвация, инфляция