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Песков напомнил, что ни одна страна не застрахована от проблем в экономике - 26.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240726/ekonomika--850454367.html
Песков напомнил, что ни одна страна не застрахована от проблем в экономике
Песков напомнил, что ни одна страна не застрахована от проблем в экономике - 26.07.2024, ПРАЙМ
Песков напомнил, что ни одна страна не застрахована от проблем в экономике
Ни одно государство не застраховано от проблем в экономике, и Россия не исключение, отметил в разговоре с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T13:28+0300
2024-07-26T13:32+0300
экономика
дмитрий песков
владимир путин
банк россии
эльвира набиуллина
правительство
инфляция
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Ни одно государство не застраховано от проблем в экономике, и Россия не исключение, отметил в разговоре с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Отвечая на вопрос о том, беспокоит ли Кремль инфляция и перегрев экономики, а также довольны ли там действиями ЦБ и правительства, он напомнил, что президент часто давал высокую оценку работе премьера, министров и главы Банка России. "Сами показатели экономического развития и по отраслям, и в целом по росту ВВП весьма позитивные", - добавил Песков.Недельная инфляция в России с 16 по 22 июля составила 0,11%, как и неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 4,91%, свидетельствуют данные Росстата. Минтранс также фиксировал рост цен на авиабилеты у российских перевозчиков. В мае-июне они подорожали на 9%.
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дмитрий песков, владимир путин, банк россии, эльвира набиуллина, правительство, инфляция
Экономика, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Банк России, Эльвира Набиуллина, правительство, инфляция
13:28 26.07.2024 (обновлено: 13:32 26.07.2024)
 
Песков напомнил, что ни одна страна не застрахована от проблем в экономике

Песков: ни одна страна не застрахована от проблем в экономике, РФ не исключение

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанк Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Ни одно государство не застраховано от проблем в экономике, и Россия не исключение, отметил в разговоре с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос о том, беспокоит ли Кремль инфляция и перегрев экономики, а также довольны ли там действиями ЦБ и правительства, он напомнил, что президент часто давал высокую оценку работе премьера, министров и главы Банка России.
"Сами показатели экономического развития и по отраслям, и в целом по росту ВВП весьма позитивные", - добавил Песков.
Недельная инфляция в России с 16 по 22 июля составила 0,11%, как и неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 4,91%, свидетельствуют данные Росстата. Минтранс также фиксировал рост цен на авиабилеты у российских перевозчиков. В мае-июне они подорожали на 9%.
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
Росстат оценил недельную инфляцию в стране
24 июля, 19:42
 
ЭкономикаДмитрий ПесковВладимир ПутинБанк РоссииЭльвира Набиуллинаправительствоинфляция
 
 
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