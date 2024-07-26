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Песков напомнил, что ни одна страна не застрахована от проблем в экономике

Песков напомнил, что ни одна страна не застрахована от проблем в экономике - 26.07.2024, ПРАЙМ

Песков напомнил, что ни одна страна не застрахована от проблем в экономике

Ни одно государство не застраховано от проблем в экономике, и Россия не исключение, отметил в разговоре с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T13:28+0300

2024-07-26T13:28+0300

2024-07-26T13:32+0300

экономика

дмитрий песков

владимир путин

банк россии

эльвира набиуллина

правительство

инфляция

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Ни одно государство не застраховано от проблем в экономике, и Россия не исключение, отметил в разговоре с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Отвечая на вопрос о том, беспокоит ли Кремль инфляция и перегрев экономики, а также довольны ли там действиями ЦБ и правительства, он напомнил, что президент часто давал высокую оценку работе премьера, министров и главы Банка России. "Сами показатели экономического развития и по отраслям, и в целом по росту ВВП весьма позитивные", - добавил Песков.Недельная инфляция в России с 16 по 22 июля составила 0,11%, как и неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 4,91%, свидетельствуют данные Росстата. Минтранс также фиксировал рост цен на авиабилеты у российских перевозчиков. В мае-июне они подорожали на 9%.

https://1prime.ru/20240724/inflyatsiya-850410816.html

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дмитрий песков, владимир путин, банк россии, эльвира набиуллина, правительство, инфляция