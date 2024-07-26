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Песков напомнил, что ни одна страна не застрахована от проблем в экономике
Песков напомнил, что ни одна страна не застрахована от проблем в экономике - 26.07.2024, ПРАЙМ
Песков напомнил, что ни одна страна не застрахована от проблем в экономике
Ни одно государство не застраховано от проблем в экономике, и Россия не исключение, отметил в разговоре с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T13:28+0300
2024-07-26T13:28+0300
2024-07-26T13:32+0300
экономика
дмитрий песков
владимир путин
банк россии
эльвира набиуллина
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инфляция
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Ни одно государство не застраховано от проблем в экономике, и Россия не исключение, отметил в разговоре с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Отвечая на вопрос о том, беспокоит ли Кремль инфляция и перегрев экономики, а также довольны ли там действиями ЦБ и правительства, он напомнил, что президент часто давал высокую оценку работе премьера, министров и главы Банка России. "Сами показатели экономического развития и по отраслям, и в целом по росту ВВП весьма позитивные", - добавил Песков.Недельная инфляция в России с 16 по 22 июля составила 0,11%, как и неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 4,91%, свидетельствуют данные Росстата. Минтранс также фиксировал рост цен на авиабилеты у российских перевозчиков. В мае-июне они подорожали на 9%.
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дмитрий песков, владимир путин, банк россии, эльвира набиуллина, правительство, инфляция
Экономика, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Банк России, Эльвира Набиуллина, правительство, инфляция
Песков напомнил, что ни одна страна не застрахована от проблем в экономике
Песков: ни одна страна не застрахована от проблем в экономике, РФ не исключение
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Ни одно государство не застраховано от проблем в экономике, и Россия не исключение, отметил в разговоре с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос о том, беспокоит ли Кремль инфляция и перегрев экономики, а также довольны ли там действиями ЦБ и правительства, он напомнил, что президент часто давал высокую оценку работе премьера, министров и главы Банка России.
"Сами показатели экономического развития и по отраслям, и в целом по росту ВВП весьма позитивные", - добавил Песков.
Недельная инфляция в России с 16 по 22 июля составила 0,11%, как и неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 4,91%, свидетельствуют данные Росстата. Минтранс также фиксировал
рост цен на авиабилеты у российских перевозчиков. В мае-июне они подорожали на 9%.
Росстат оценил недельную инфляцию в стране