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Удивительный рост: развитие российской экономики ставит Запад в тупик
Удивительный рост: развитие российской экономики ставит Запад в тупик - 26.07.2024, ПРАЙМ
Удивительный рост: развитие российской экономики ставит Запад в тупик
Удивительный бум потребительских расходов в России ставит Запад в тупик, так как высокие государственные расходы и дефицит кадров привели к ускоренному росту... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T11:49+0300
2024-07-26T11:49+0300
2024-07-26T11:55+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Удивительный бум потребительских расходов в России ставит Запад в тупик, так как высокие государственные расходы и дефицит кадров привели к ускоренному росту реальных зарплат и потребления, передает Financial Times."Реальные зарплаты стремительно растут. У людей, которые до военного конфликта почти ничего не зарабатывали... внезапно появились огромные суммы денег", — заметил Янис Клюге, эксперт по российской экономике из Немецкого института международных отношений и безопасности.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКо всему прочему, по прогнозам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, в России ожидается рост реальной заработной платы на 3,5% и реальных располагаемых доходов на 3% в этом году.В издании заметили, что рост доходов наблюдается в различных сферах и существенно меняет жизнь работников. Некоторые категории работников, например, водители грузовиков дальнего следования, нарастили свои доходы на 38 процентов.Из-за санкций, ограничивших авиакомпании, спрос на внутренние рейсы в России существенно вырос. Несмотря на рост цен на билеты, авиакомпаниям стало выгодно предлагать рейсы для путешественников внутри страны.Ко всему прочему, люди с низкими доходами увеличивают спрос на товары и услуги длительного пользования, такие как жилье, автомобили, ремонт жилья, туризм и питание. Кроме того, отток капитала из России замедлился и больше не рассматривается Центральным банком как риск для финансовой стабильности."Два года назад мы ожидали совершенно другой сценарий, по сути, такой, при котором в России будет экономический спад, вызванный обвалом экспорта и безработицей. Вместо этого мы видим "совершенно иной сценарий", — отметил экономист Клюге.Однако несмотря на улучшение финансового положения, экономисты предполагают, что рост может замедлиться уже осенью, так как российская экономика рискует перегреться, заключили в издании.
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россия
Удивительный рост: развитие российской экономики ставит Запад в тупик
FT: удивительный бум потребительских расходов в России ставит Запад в тупик
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ.
Удивительный бум потребительских расходов в России ставит Запад в тупик, так как высокие государственные расходы и дефицит кадров привели к ускоренному росту реальных зарплат и потребления, передает
Financial Times.
"Реальные зарплаты стремительно растут. У людей, которые до военного конфликта почти ничего не зарабатывали... внезапно появились огромные суммы денег", — заметил Янис Клюге, эксперт по российской экономике из Немецкого института международных отношений и безопасности.
Ко всему прочему, по прогнозам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, в России ожидается рост реальной заработной платы на 3,5% и реальных располагаемых доходов на 3% в этом году.
В издании заметили, что рост доходов наблюдается в различных сферах и существенно меняет жизнь работников. Некоторые категории работников, например, водители грузовиков дальнего следования, нарастили свои доходы на 38 процентов.
Из-за санкций, ограничивших авиакомпании, спрос на внутренние рейсы в России существенно вырос. Несмотря на рост цен на билеты, авиакомпаниям стало выгодно предлагать рейсы для путешественников внутри страны.
Ко всему прочему, люди с низкими доходами увеличивают спрос на товары и услуги длительного пользования, такие как жилье, автомобили, ремонт жилья, туризм и питание. Кроме того, отток капитала из России замедлился и больше не рассматривается Центральным банком как риск для финансовой стабильности.
"Два года назад мы ожидали совершенно другой сценарий, по сути, такой, при котором в России будет экономический спад, вызванный обвалом экспорта и безработицей. Вместо этого мы видим "совершенно иной сценарий", — отметил экономист Клюге.
Однако несмотря на улучшение финансового положения, экономисты предполагают, что рост может замедлиться уже осенью, так как российская экономика рискует перегреться, заключили в издании.
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