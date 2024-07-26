https://1prime.ru/20240726/ekonomika-850465218.html
Набиуллина обещала длительный период жесткой ДКП
Набиуллина обещала длительный период жесткой ДКП - 26.07.2024, ПРАЙМ
Набиуллина обещала длительный период жесткой ДКП
Россия за 10 лет таргетирования инфляции впервые столкнулась с циклическим перегревом экономики, когда требуется длительный период жестких денежно-кредитных... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T15:23+0300
2024-07-26T15:23+0300
2024-07-26T15:50+0300
экономика
инфляция
денежно-кредитная политика
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Россия за 10 лет таргетирования инфляции впервые столкнулась с циклическим перегревом экономики, когда требуется длительный период жестких денежно-кредитных условий, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."За 10 лет таргетирования инфляции это первый случай циклического перегрева, когда требуется длительный период сохранения высоких ставок для охлаждения спроса. В те эпизоды, которые мы переживали в 2014 и в 2022 году, пиковые значения ставки были кратковременными, так как они были связаны с рисками финансовой стабильности, внешними шоками. А спрос тогда падал не столько в ответ на взлет ставок, сколько вследствие этих внешних шоков", - сказала Набиуллина на пресс-конференции.Она напомнила, что в начале года "текущая инфляция существенно замедлилась с осенних пиков, инфляционные ожидания снижались, напряженность на рынке труда как минимум перестала расти, денежно-кредитные условия ужесточались". При этом рост потребительской активности замедлился и одновременно росла склонность населения к сбережениям, отметила глава ЦБ."Это было учтено и в прогнозах экспертов, и в нашем прогнозе. И тогда наш прогноз на основе тех данных, которые были доступны в начале года, предполагал пространство для снижения ставки в этом году", - пояснила она."Те эпизоды, которые мы переживали в 2014 и 2022 году, пиковые значения ставки были кратковременными, так как они были связаны с рисками финансовой стабильности, внешними шоками, а спрос тогда падал не столько в ответ на взлет ставок, сколько вследствие этих внешних шоков. Сейчас высокий уровень ставок - это ответ на перегрев спроса, притом что все остальные факторы спроса работают на его расширение. Это коренное различие", - сказала Набиуллина."Мы стали делать акцент на том, что возвращение к инфляции будет требовать более длительного периода поддержания жестких денежно-кредитных условий. И в прошлом месяце мы начали говорить о том, что мы готовы повысить ставку при реализации рисков для инфляции", - добавила она.Банк России впервые в текущем году повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.
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инфляция, денежно-кредитная политика, эльвира набиуллина
Экономика, инфляция, денежно-кредитная политика, Эльвира Набиуллина
Набиуллина обещала длительный период жесткой ДКП
Набиуллина: период жесткой денежно-кредитной политики в России будет долгим
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Россия за 10 лет таргетирования инфляции впервые столкнулась с циклическим перегревом экономики, когда требуется длительный период жестких денежно-кредитных условий, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"За 10 лет таргетирования инфляции это первый случай циклического перегрева, когда требуется длительный период сохранения высоких ставок для охлаждения спроса. В те эпизоды, которые мы переживали в 2014 и в 2022 году, пиковые значения ставки были кратковременными, так как они были связаны с рисками финансовой стабильности, внешними шоками. А спрос тогда падал не столько в ответ на взлет ставок, сколько вследствие этих внешних шоков", - сказала Набиуллина на пресс-конференции.
Она напомнила, что в начале года "текущая инфляция существенно замедлилась с осенних пиков, инфляционные ожидания снижались, напряженность на рынке труда как минимум перестала расти, денежно-кредитные условия ужесточались". При этом рост потребительской активности замедлился и одновременно росла склонность населения к сбережениям, отметила глава ЦБ.
"Это было учтено и в прогнозах экспертов, и в нашем прогнозе. И тогда наш прогноз на основе тех данных, которые были доступны в начале года, предполагал пространство для снижения ставки в этом году", - пояснила она.
ЦБ повысил прогноз по инфляции в 2024 году
"Те эпизоды, которые мы переживали в 2014 и 2022 году, пиковые значения ставки были кратковременными, так как они были связаны с рисками финансовой стабильности, внешними шоками, а спрос тогда падал не столько в ответ на взлет ставок, сколько вследствие этих внешних шоков. Сейчас высокий уровень ставок - это ответ на перегрев спроса, притом что все остальные факторы спроса работают на его расширение. Это коренное различие", - сказала Набиуллина.
"Мы стали делать акцент на том, что возвращение к инфляции будет требовать более длительного периода поддержания жестких денежно-кредитных условий. И в прошлом месяце мы начали говорить о том, что мы готовы повысить ставку при реализации рисков для инфляции", - добавила она.
Банк России впервые в текущем году повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.