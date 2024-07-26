https://1prime.ru/20240726/exeed-850463049.html

В России стартовали продажи обновленного кроссовера EXEED LX

В России стартовали продажи обновленного кроссовера EXEED LX - 26.07.2024, ПРАЙМ

В России стартовали продажи обновленного кроссовера EXEED LX

Китайский кроссовер EXEED LX уже успел зарекомендовать себя на российском рынке. Недавно компания выпустила обновленную версию полюбившейся россиянам модели,... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T15:02+0300

2024-07-26T15:02+0300

2024-07-26T15:02+0300

россия

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Китайский кроссовер EXEED LX уже успел зарекомендовать себя на российском рынке. Недавно компания выпустила обновленную версию полюбившейся россиянам модели, обновив не столько внешний вид, сколько внутреннее наполнение, сообщает журнал "За рулем".Главные изменения затронули интерьер салона автомобиля. В него добавили новые кресла со спортивным профилем и встроенными в спинку подголовниками и новый руль с тактильно приятными сенсорно-механическими кнопками. Цифровая панель управления также претерпела некоторые изменения. Два больших экрана составляют в совокупности 24,6 дюйма, современный и интуитивно понятный интерфейс, а также мгновенный отклик на прикосновения, за который отвечает мощный чипсет Snapdragon 8155, облегчают использование приборов.В автомобиле доступны беспроводные интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto, а также акустическая установка Sony с 8 динамиками и сабвуфером. В системе кругового обзора появилась функция "виртуального прозрачного пола". Также изменена система управления климатом, регулирование которой теперь осуществляется с сенсорной панели.Дизайнеры уделили особое внимание мелким деталям салона: изменен внешний вид центральной консоли, дверных карт, кнопок и панелей. Улучшена система вентиляции кресел и ионизации воздуха, а также работы ассистентов безопасности ADAS. Еще одним важным новшеством стала комбинация турбомотора 1.6 с 7-ступенчатым роботом, доступная с передним приводом. Сохранена трансмиссия от Borg Warner и 6 режимов движения для разных ситуаций.Цена обновленной модели кроссовера колеблется в диапазоне от 3 300 000 до 3 580 000 рублей. Производитель также обещает гарантию на 7 лет или 200 000 км пробега.

https://1prime.ru/20240720/avto-850188545.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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