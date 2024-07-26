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ФАС возбудила дела в отношении двух телекомпаний из-за громкой рекламы - 26.07.2024, ПРАЙМ
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ФАС возбудила дела в отношении двух телекомпаний из-за громкой рекламы
ФАС возбудила дела в отношении двух телекомпаний из-за громкой рекламы - 26.07.2024, ПРАЙМ
ФАС возбудила дела в отношении двух телекомпаний из-за громкой рекламы
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дела в отношении телекомпаний "ТНТ-Телесеть" и "Стрим" из-за превышения допустимого уровня громкости... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T10:07+0300
2024-07-26T10:07+0300
россия
фас рф
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дела в отношении телекомпаний "ТНТ-Телесеть" и "Стрим" из-за превышения допустимого уровня громкости рекламы на телеканалах ТНТ и "Русский иллюзион", сообщает ведомство. "ФАС возбудила дела в отношении телекомпаний "ТНТ-Телесеть" и "Стрим". Громкость рекламных роликов более чем на 1,5 дБ превышала допустимый уровень на телеканалах "ТНТ" и "Русский иллюзион". ФАС России провела анализ записей эфира телеканалов и установила, что громкость рекламы существенно превышала средний уровень громкости телепередач, которые она прерывала", - говорится в сообщении. В ФАС уточнили, что законом о рекламе в теле- и радиопрограммах запрещена реклама, звук которой превышает средний уровень их громкости, и в случае установления вины рекламораспространителям грозит ответственность в соответствии со статьей 14.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ (КоАП). Служба напоминает, что излишнее воздействие звуковой рекламы на граждан запрещено законом. Речь идет как о превышении громкости рекламы на радио и телевидении, так и распространении такой рекламы с помощью оборудования, которое располагается на элементах зданий и транспортных средствах, добавили там.
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россия, фас рф
РОССИЯ, ФАС РФ
10:07 26.07.2024
 
ФАС возбудила дела в отношении двух телекомпаний из-за громкой рекламы

ФАС возбудила дела в отношении ТНТ и "Русского иллюзиона" из-за громкой рекламы

© РИА Новости . Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкЗдание ФАС России
Здание ФАС России - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дела в отношении телекомпаний "ТНТ-Телесеть" и "Стрим" из-за превышения допустимого уровня громкости рекламы на телеканалах ТНТ и "Русский иллюзион", сообщает ведомство.
"ФАС возбудила дела в отношении телекомпаний "ТНТ-Телесеть" и "Стрим". Громкость рекламных роликов более чем на 1,5 дБ превышала допустимый уровень на телеканалах "ТНТ" и "Русский иллюзион". ФАС России провела анализ записей эфира телеканалов и установила, что громкость рекламы существенно превышала средний уровень громкости телепередач, которые она прерывала", - говорится в сообщении.
В ФАС уточнили, что законом о рекламе в теле- и радиопрограммах запрещена реклама, звук которой превышает средний уровень их громкости, и в случае установления вины рекламораспространителям грозит ответственность в соответствии со статьей 14.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ (КоАП).
Служба напоминает, что излишнее воздействие звуковой рекламы на граждан запрещено законом. Речь идет как о превышении громкости рекламы на радио и телевидении, так и распространении такой рекламы с помощью оборудования, которое располагается на элементах зданий и транспортных средствах, добавили там.
 
РОССИЯФАС РФ
 
 
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