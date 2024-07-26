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Нефтяников обязали обосновать рост оптовой стоимости бензина Аи-95

Нефтяников обязали обосновать рост оптовой стоимости бензина Аи-95 - 26.07.2024, ПРАЙМ

Нефтяников обязали обосновать рост оптовой стоимости бензина Аи-95

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России ждет от нефтяных компаний обоснование роста оптовой стоимости бензина Аи-95 до конца месяца, сообщила служба. | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T17:39+0300

2024-07-26T17:39+0300

2024-07-26T17:39+0300

энергетика

россия

фас рф

бензин

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России ждет от нефтяных компаний обоснование роста оптовой стоимости бензина Аи-95 до конца месяца, сообщила служба. "ФАС России направила запрос вертикально-интегрированным компаниям (о представлении информация об экономическом обосновании роста оптовой цены бензина Аи-95 - ред.). Срок предоставления информации в антимонопольный орган – 31 июля. Служба и её территориальные органы продолжают держать на контроле ситуацию на рынке нефтепродуктов", - сказали журналистам в ведомстве. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) этим летом стремительно росла, приблизившись к своему историческому рекорду в 76 876 рублей за тонну, который был достигнут 7 сентября 2023 года. В последние дни цена перешла к снижению. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил журналистам, что меры для стабилизации оптовых цен бензина Аи-95 принимаются и их будет достаточно. Для этого правительство с 1 августа возобновляет запрет на экспорт бензина из России, он продлится до 1 сентября, но обсуждается продление на сентябрь-октябрь. Также Минэнерго РФ вместе с бизнесом работает, чтобы увеличить объемы производства топлива, загрузку нефтеперерабатывающих заводов, обеспечить транспортировку нефтепродуктов.

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россия, фас рф, бензин