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CNN: ФБР намерено опросить Трампа в рамках расследования покушения на него

CNN: ФБР намерено опросить Трампа в рамках расследования покушения на него - 26.07.2024, ПРАЙМ

CNN: ФБР намерено опросить Трампа в рамках расследования покушения на него

ФБР намерено опросить пострадавшего в ходе стрельбы кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, передает телеканал CNN со ссылкой на... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T16:21+0300

2024-07-26T16:21+0300

2024-07-26T16:28+0300

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. ФБР намерено опросить пострадавшего в ходе стрельбы кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, передает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника, оставшегося неназванным. "ФБР планирует опросить бывшего президента Дональда Трампа в рамках расследования покушения, чтобы получить показания потерпевшего - это стандартная часть расследования", - следует из сообщения. Ранее Трамп в социальной сети Truth Social раскритиковал директора ФБР Кристофера Рэя за некомпетентность расследования инцидента. Глава ФБР также высказал сомнение по поводу того, что политик экс-президент получил ранение именно в результате попадания пули, а не осколков или стекла, что возмутило кандидата. На сомнения Рэя ответил не только сам политик, но и политический советник Трампа Стивен Чунг, заявив, что "любой, кто верит в этот конспирологический бред, либо умственно неполноценен, либо намеренно распространяет ложь из политических побуждений", передает CNN. Ранее американское издание New York Post опубликовало сообщение, сославшись на доклад американскому конгрессу, что подразделения полиции Штатов на местах отказываются сотрудничать в расследовании с ФБР. Причиной названа утрата доверия из-за политической предвзятости и некомпетентности.13 июля Трамп выступал в Пенсильвании. Его речь была прервана из-за стрельбы. Кандидат в американские лидеры получил ранение в ухо и потерял много крови, также сообщалось об одном погибшем и двух раненых.Стрелком был 20-летний Томас Мэттью Крукс. Он производит выстрелы с крыши производственного здания на расстоянии около 100 метров от сцены. Сообщалось, что секретная служба США его устранила.Глава Секретной службы Кимберли Читл во вторник, 23 июля, подала в отставку.

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дональд трамп, покушение на дональда трампа, сша