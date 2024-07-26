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Опубликовано новое видео терактов 11 сентября. Оно затерялось на 23 года
Опубликовано новое видео терактов 11 сентября. Оно затерялось на 23 года - 26.07.2024, ПРАЙМ
Опубликовано новое видео терактов 11 сентября. Оно затерялось на 23 года
Японский фотограф Кей Сугимото обнародовал шестиминутный ролик, снятый им на профессиональную камеру в день теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, пишет... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T18:13+0300
2024-07-26T18:13+0300
2024-07-26T18:13+0300
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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Японский фотограф Кей Сугимото обнародовал шестиминутный ролик, снятый им на профессиональную камеру в день теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, пишет Lenta.ru.Сугимото находился на крыше дома и снял на камеру момент крушения обеих башен Всемирного торгового центра после того, как в них влетели самолеты. На кадрах видно, как от зданий начинают подниматься клубы черного дыма, а затем они начинают рушиться. На заднем плане слышны сирены автомобилей экстренных служб и разговоры людей за кадром.11 сентября 2001 года 19 террористов из "Аль-Каиды"* захватили четыре пассажирских самолёта. Два из них были направлены в башни Всемирного торгового центра. Через 56 минут после столкновений, в 09:59, одна из башен рухнула. Второе строение было разрушено в 10:28. В результате этой трагедии погибли 2751 человек, включая пассажиров и членов экипажей самолетов.* Запрещенная в России террористическая организация
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мир, сша, теракт, фото
Опубликовано новое видео терактов 11 сентября. Оно затерялось на 23 года
Опубликовано пропавшее на 23 года видео обрушения башен 11 сентября в США
МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ.
Японский фотограф Кей Сугимото обнародовал шестиминутный ролик, снятый им на профессиональную камеру в день теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, пишет Lenta.ru
.
Сугимото находился на крыше дома и снял на камеру момент крушения обеих башен Всемирного торгового центра после того, как в них влетели самолеты. На кадрах видно, как от зданий начинают подниматься клубы черного дыма, а затем они начинают рушиться. На заднем плане слышны сирены автомобилей экстренных служб и разговоры людей за кадром.
11 сентября 2001 года 19 террористов из "Аль-Каиды"* захватили четыре пассажирских самолёта. Два из них были направлены в башни Всемирного торгового центра. Через 56 минут после столкновений, в 09:59, одна из башен рухнула. Второе строение было разрушено в 10:28. В результате этой трагедии погибли 2751 человек, включая пассажиров и членов экипажей самолетов.
* Запрещенная в России террористическая организация