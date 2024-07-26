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Французский политик резко высказался об использовании ЕС активов России - 26.07.2024, ПРАЙМ
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Французский политик резко высказался об использовании ЕС активов России
Французский политик резко высказался об использовании ЕС активов России - 26.07.2024, ПРАЙМ
Французский политик резко высказался об использовании ЕС активов России
Использование доходов от активов РФ нелегально и дискредитирует ЕС, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T23:06+0300
2024-07-26T23:06+0300
политика
россия
европа
активы
замороженные российские активы
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ПАРИЖ, 26 июл – ПРАЙМ. Использование доходов от активов РФ нелегально и дискредитирует ЕС, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Это незаконное решение, согласно международному праву, которое дискредитирует Францию, страны ЕС и приведет к очевидным ответным мерам", — написал политик в Х. Он подчеркнул, что эта мера направлена на финансирование продолжения войны и массовых убийств, хотя Украина уже проиграла. Филиппо назвал Европейский союз сторонником войны и воровства, заявив, что он должен быть разрушен ради достижения мира.Как ранее сообщала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в пятницу ЕС направит Украине первый транш военной помощи в размере 1,5 миллиарда евро. Эти средства будут получены из доходов от замороженных активов Российской Федерации. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, прокомментировал это решение, отметив его незаконность. Он подчеркнул, что это является поводом для тщательно продуманных ответных действий со стороны России.Ранее в интервью РИА Новости Филиппо напомнил, что в России много французских активов, и в случае изъятия активов РФ риск ответных действий будет очень высок, это означало бы выстрелить себе в ногу. С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
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россия, европа, активы, замороженные российские активы
Политика, РОССИЯ, ЕВРОПА, активы, замороженные российские активы
23:06 26.07.2024
 
Французский политик резко высказался об использовании ЕС активов России

Филиппо: использование доходов от активов РФ нелегально и дискредитирует ЕС

© РИА Новости . Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкФранцузский политик Флориан Филиппо
Французский политик Флориан Филиппо - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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ПАРИЖ, 26 июл – ПРАЙМ. Использование доходов от активов РФ нелегально и дискредитирует ЕС, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Это незаконное решение, согласно международному праву, которое дискредитирует Францию, страны ЕС и приведет к очевидным ответным мерам", — написал политик в Х.
Он подчеркнул, что эта мера направлена на финансирование продолжения войны и массовых убийств, хотя Украина уже проиграла. Филиппо назвал Европейский союз сторонником войны и воровства, заявив, что он должен быть разрушен ради достижения мира.
Как ранее сообщала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в пятницу ЕС направит Украине первый транш военной помощи в размере 1,5 миллиарда евро. Эти средства будут получены из доходов от замороженных активов Российской Федерации. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, прокомментировал это решение, отметив его незаконность. Он подчеркнул, что это является поводом для тщательно продуманных ответных действий со стороны России.
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Ранее в интервью РИА Новости Филиппо напомнил, что в России много французских активов, и в случае изъятия активов РФ риск ответных действий будет очень высок, это означало бы выстрелить себе в ногу.
С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
 
ПолитикаРОССИЯЕВРОПАактивызамороженные российские активы
 
 
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