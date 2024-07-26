https://1prime.ru/20240726/frantsiya-850476313.html
Французский политик резко высказался об использовании ЕС активов России
Французский политик резко высказался об использовании ЕС активов России - 26.07.2024, ПРАЙМ
Французский политик резко высказался об использовании ЕС активов России
Использование доходов от активов РФ нелегально и дискредитирует ЕС, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T23:06+0300
2024-07-26T23:06+0300
2024-07-26T23:06+0300
политика
россия
европа
активы
замороженные российские активы
https://cdnn.1prime.ru/img/84218/45/842184594_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_841b2b9573c19d761f2ff384ce9e28a5.jpg
ПАРИЖ, 26 июл – ПРАЙМ. Использование доходов от активов РФ нелегально и дискредитирует ЕС, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Это незаконное решение, согласно международному праву, которое дискредитирует Францию, страны ЕС и приведет к очевидным ответным мерам", — написал политик в Х. Он подчеркнул, что эта мера направлена на финансирование продолжения войны и массовых убийств, хотя Украина уже проиграла. Филиппо назвал Европейский союз сторонником войны и воровства, заявив, что он должен быть разрушен ради достижения мира.Как ранее сообщала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в пятницу ЕС направит Украине первый транш военной помощи в размере 1,5 миллиарда евро. Эти средства будут получены из доходов от замороженных активов Российской Федерации. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, прокомментировал это решение, отметив его незаконность. Он подчеркнул, что это является поводом для тщательно продуманных ответных действий со стороны России.Ранее в интервью РИА Новости Филиппо напомнил, что в России много французских активов, и в случае изъятия активов РФ риск ответных действий будет очень высок, это означало бы выстрелить себе в ногу. С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
https://1prime.ru/20240726/sdelki-850469516.html
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84218/45/842184594_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6841becc4e0b84b0a29e9d5f88b3163a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, активы, замороженные российские активы
Политика, РОССИЯ, ЕВРОПА, активы, замороженные российские активы
Французский политик резко высказался об использовании ЕС активов России
Филиппо: использование доходов от активов РФ нелегально и дискредитирует ЕС
ПАРИЖ, 26 июл – ПРАЙМ. Использование доходов от активов РФ нелегально и дискредитирует ЕС, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Это незаконное решение, согласно международному праву, которое дискредитирует Францию, страны ЕС и приведет к очевидным ответным мерам", — написал политик в Х.
Он подчеркнул, что эта мера направлена на финансирование продолжения войны и массовых убийств, хотя Украина уже проиграла. Филиппо назвал Европейский союз сторонником войны и воровства, заявив, что он должен быть разрушен ради достижения мира.
Как ранее сообщала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в пятницу ЕС направит Украине первый транш военной помощи в размере 1,5 миллиарда евро. Эти средства будут получены из доходов от замороженных активов Российской Федерации. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, прокомментировал это решение, отметив его незаконность. Он подчеркнул, что это является поводом для тщательно продуманных ответных действий со стороны России.
Эксперт рассказал, что будет со сделками по активам после запрета ЕК
Ранее в интервью РИА Новости Филиппо напомнил, что в России много французских активов, и в случае изъятия активов РФ риск ответных действий будет очень высок, это означало бы выстрелить себе в ногу.
С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.