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Финляндия заподозрила российское судно в нарушении границы

Финляндия заподозрила российское судно в нарушении границы - 26.07.2024, ПРАЙМ

Финляндия заподозрила российское судно в нарушении границы

Российское судно могло нарушить границы морской акватории в Финском заливе. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства обороны Финляндии. | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T16:47+0300

2024-07-26T16:47+0300

2024-07-26T17:03+0300

финляндия

россия

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Российское судно могло нарушить границы морской акватории в Финском заливе. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства обороны Финляндии.По данным оборонного ведомства, нарушение, вероятно, произошло 26 июля в восточной части Финского залива. Тем не менее, какие-либо доказательства нарушения у министерства отсутствуют.В ведомстве подчеркнули, что пограничная охрана уже начала предварительное расследование.

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