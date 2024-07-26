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Финляндия заподозрила российское судно в нарушении границы - 26.07.2024, ПРАЙМ
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Финляндия заподозрила российское судно в нарушении границы
Финляндия заподозрила российское судно в нарушении границы - 26.07.2024, ПРАЙМ
Финляндия заподозрила российское судно в нарушении границы
Российское судно могло нарушить границы морской акватории в Финском заливе. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства обороны Финляндии. | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T16:47+0300
2024-07-26T17:03+0300
финляндия
россия
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Российское судно могло нарушить границы морской акватории в Финском заливе. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства обороны Финляндии.По данным оборонного ведомства, нарушение, вероятно, произошло 26 июля в восточной части Финского залива. Тем не менее, какие-либо доказательства нарушения у министерства отсутствуют.В ведомстве подчеркнули, что пограничная охрана уже начала предварительное расследование.
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финляндия, россия
ФИНЛЯНДИЯ, РОССИЯ
16:47 26.07.2024 (обновлено: 17:03 26.07.2024)
 
Финляндия заподозрила российское судно в нарушении границы

Минобороны Финляндии заявило о подозрении в нарушении границы российским судном

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФинский залив
Финский залив - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Российское судно могло нарушить границы морской акватории в Финском заливе. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства обороны Финляндии.
По данным оборонного ведомства, нарушение, вероятно, произошло 26 июля в восточной части Финского залива. Тем не менее, какие-либо доказательства нарушения у министерства отсутствуют.
В ведомстве подчеркнули, что пограничная охрана уже начала предварительное расследование.
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