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РКН пообещал принять меры в отношении YouTube

РКН пообещал принять меры в отношении YouTube - 26.07.2024, ПРАЙМ

РКН пообещал принять меры в отношении YouTube

Неуважение к России и ее гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства являются основанием для принятия мер в отношении YouTube, рассказали РИА... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T16:52+0300

2024-07-26T16:52+0300

2024-07-26T17:00+0300

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Неуважение к России и ее гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства являются основанием для принятия мер в отношении YouTube, рассказали РИА Новости в Роскомнадзоре."Многочисленные нарушения нашего законодательства, неуважение к нашей стране и гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube. И у нас достаточно инструментов для мотивации компании в такой ситуации, право их использования мы оставляем за собой", - сообщили там.Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что до конца недели скорость загрузки YouTube на компьютерах может снизиться до 40%, к концу следующей — до 70%.YouTube заблокировал 200 российских каналов, из них - в этом году, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре."В то же время количество блокировок YouTube российских каналов только растет. Начав с наших СМИ, журналистов, общественных деятелей, в этом году американцы стали теперь блокировать видео наших музыкантов. Причем не отдельные их произведения, а целиком, просто потому, что они популярны у россиян. Всего сейчас заблокировано более 200 наших каналов. Только в этом году - более 80", - говорится в сообщении.В ведомстве напомнили, что компания Google ушла из России два года назад, "предпочтя процедуру банкротства московского офиса" и прекратив поддержку инфраструктуры своих кэширующих серверов в российских сетях связи."Такой подход приводит к снижению качества работы видеосервиса, которое мы уже наблюдаем", - добавили в РКН"Роскомнадзор направил 10 июля директору головного офиса Google очередное требование о разблокировке. Никакого ответа мы не получили", - говорится в сообщении.В свою очередь в ведомстве добавили, что "российский суд взыскал за последние три года с компании Google более 25 миллиардов рублей. Но и эта мера не помогла".Там напомнили, что компания Google ушла из России два года назад, "предпочтя процедуру банкротства московского офиса" и прекратив поддержку инфраструктуры своих кэширующих серверов в российских сетях связи.При этом "Ростелеком" сообщил о технических проблемах в работе оборудования, принадлежащего Google, что может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что у властей нет планов ограничения доступа к платформе в РФ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, google, ркн