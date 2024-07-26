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Набиуллина: для замедления инфляции нужны жесткие ДКУ

Набиуллина: для замедления инфляции нужны жесткие ДКУ - 26.07.2024, ПРАЙМ

Набиуллина: для замедления инфляции нужны жесткие ДКУ

Инфляция в России снижается медленно, нужна дополнительная жесткость денежно-кредитных условий (ДКУ) для ее замедления, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T15:55+0300

2024-07-26T15:55+0300

2024-07-26T16:23+0300

банк россии

эльвира набиуллина

инфляция

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Инфляция в России снижается медленно, нужна дополнительная жесткость денежно-кредитных условий (ДКУ) для ее замедления, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора."Повышение ставки, которое произошло в прошлом году, привело к снижению инфляции... Снизилась (инфляция - ред.) недостаточно, снижается медленно... Нужна дополнительная жесткость для денежно-кредитных условий, чтобы возобновить снижение инфляции, особенно в ее устойчивых компонентах", - заявила она.

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эльвира набиуллина, инфляция