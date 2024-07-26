Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Набиуллина: для замедления инфляции нужны жесткие ДКУ - 26.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20240726/inflyatsiya-850467621.html
Набиуллина: для замедления инфляции нужны жесткие ДКУ
Набиуллина: для замедления инфляции нужны жесткие ДКУ - 26.07.2024, ПРАЙМ
Набиуллина: для замедления инфляции нужны жесткие ДКУ
Инфляция в России снижается медленно, нужна дополнительная жесткость денежно-кредитных условий (ДКУ) для ее замедления, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T15:55+0300
2024-07-26T16:23+0300
банк россии
эльвира набиуллина
инфляция
https://cdnn.1prime.ru/img/83497/20/834972054_0:316:3079:2047_1920x0_80_0_0_8cef0271037337a0eadaf9edb14ef9d0.jpg
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Инфляция в России снижается медленно, нужна дополнительная жесткость денежно-кредитных условий (ДКУ) для ее замедления, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора."Повышение ставки, которое произошло в прошлом году, привело к снижению инфляции... Снизилась (инфляция - ред.) недостаточно, снижается медленно... Нужна дополнительная жесткость для денежно-кредитных условий, чтобы возобновить снижение инфляции, особенно в ее устойчивых компонентах", - заявила она.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83497/20/834972054_152:0:2881:2047_1920x0_80_0_0_04b70b6ec6afd2c935ffdf23dae98e9c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
эльвира набиуллина, инфляция
Банк России, Эльвира Набиуллина, инфляция
15:55 26.07.2024 (обновлено: 16:23 26.07.2024)
 
Набиуллина: для замедления инфляции нужны жесткие ДКУ

Набиуллина: инфляция в России снижается медленно, нужна дополнительная жесткость ДКУ

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Инфляция в России снижается медленно, нужна дополнительная жесткость денежно-кредитных условий (ДКУ) для ее замедления, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
"Повышение ставки, которое произошло в прошлом году, привело к снижению инфляции... Снизилась (инфляция - ред.) недостаточно, снижается медленно... Нужна дополнительная жесткость для денежно-кредитных условий, чтобы возобновить снижение инфляции, особенно в ее устойчивых компонентах", - заявила она.
 
Банк РоссииЭльвира Набиуллинаинфляция
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала