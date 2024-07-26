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Оценка МЭР по инфляции находится в диапазоне 6,5-7%, заявил Решетников
Оценка МЭР по инфляции находится в диапазоне 6,5-7%, заявил Решетников - 26.07.2024, ПРАЙМ
Оценка МЭР по инфляции находится в диапазоне 6,5-7%, заявил Решетников
Свой прогноз по инфляции на этот год Минэкономразвития представит в августе, но текущая оценка находится в пределах 6,5-7%, сообщил журналистам министр... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T19:04+0300
2024-07-26T19:04+0300
2024-07-26T19:04+0300
экономика
россия
инфляция
мэр
максим решетников
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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Свой прогноз по инфляции на этот год Минэкономразвития представит в августе, но текущая оценка находится в пределах 6,5-7%, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Решетников. Банк России пересмотрел свой прогноз по инфляции на 2024 год. Теперь ожидается, что уровень инфляции составит от 6,5 до 7% по сравнению с предыдущим прогнозом в 4,3–4,8%. Также был расширен диапазон возможных значений инфляции до 4–4,5% по сравнению с предыдущими 4%. Эти изменения были представлены в обновлённом среднесрочном прогнозе регулятора, который был опубликован в пятницу. "Мы одинаково (с ЦБ - ред.) исходим из того, что к концу года она будет снижаться. Этот процесс мы в принципе последние недели уже видим", — сказал Решетников. Согласно данным Росстата, уровень инфляции в России остаётся неизменным вторую неделю подряд. За период с 9 по 15 июля и с 16 по 22 июля он составил 0,11%, в то время как неделей ранее, со 2 по 8 июля, этот показатель был равен 0,27%.В последующие годы, по словам Решетникова, министерство будет ориентироваться на целевые значения, заданные Центральным банком (таргет ЦБ — 4%).Согласно текущему прогнозу Министерства, рост цен в России в 2024 году составит 5,1%. Однако в июне представитель Министерства сообщил журналистам, что инфляция по итогам года может превысить прогноз, который был сделан весной.
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россия, инфляция, мэр, максим решетников
Экономика, РОССИЯ, инфляция, МЭР, Максим Решетников
Оценка МЭР по инфляции находится в диапазоне 6,5-7%, заявил Решетников
Текущие оценки МЭР по инфляции в РФ в 2024 году находятся в диапазоне прогноза ЦБ в 6,5-7%
МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Свой прогноз по инфляции на этот год Минэкономразвития представит в августе, но текущая оценка находится в пределах 6,5-7%, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Решетников.
Банк России пересмотрел свой прогноз по инфляции на 2024 год. Теперь ожидается, что уровень инфляции составит от 6,5 до 7% по сравнению с предыдущим прогнозом в 4,3–4,8%. Также был расширен диапазон возможных значений инфляции до 4–4,5% по сравнению с предыдущими 4%. Эти изменения были представлены в обновлённом среднесрочном прогнозе регулятора, который был опубликован в пятницу.
"Мы одинаково (с ЦБ - ред.) исходим из того, что к концу года она будет снижаться. Этот процесс мы в принципе последние недели уже видим", — сказал Решетников.
Набиуллина: инфляция в РФ замедлится во II полугодии
Согласно данным Росстата, уровень инфляции в России остаётся неизменным вторую неделю подряд. За период с 9 по 15 июля и с 16 по 22 июля он составил 0,11%, в то время как неделей ранее, со 2 по 8 июля, этот показатель был равен 0,27%.
В последующие годы, по словам Решетникова, министерство будет ориентироваться на целевые значения, заданные Центральным банком (таргет ЦБ — 4%).
Согласно текущему прогнозу Министерства, рост цен в России в 2024 году составит 5,1%. Однако в июне представитель Министерства сообщил журналистам, что инфляция по итогам года может превысить прогноз, который был сделан весной.