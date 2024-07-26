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Эксперт оценил доступность ипотеки на фоне повышения ключевой ставки

Эксперт оценил доступность ипотеки на фоне повышения ключевой ставки - 26.07.2024, ПРАЙМ

Эксперт оценил доступность ипотеки на фоне повышения ключевой ставки

Повышение ключевой ставки до 18% приведет к тому, что рыночные ставки по ипотеке в ближайшее время вырастут до заградительных 22-23%, также оно ставит под... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T13:43+0300

2024-07-26T13:43+0300

2024-07-26T13:43+0300

экономика

россия

ипотека

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Повышение ключевой ставки до 18% приведет к тому, что рыночные ставки по ипотеке в ближайшее время вырастут до заградительных 22-23%, также оно ставит под угрозу появление новых адресных программ с господдержкой, считает директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов "А101" Рустам Азизов. В пятницу Центробанк вновь повысил ключевую ставку - с 16 до 18%. "Разрыв между ставками по льготным ипотечным программам и ключевой ставкой заметно увеличится. С семейной ипотекой, например, он составит теперь 12%, однако для государства еще до повышения ключевой ставки до 16% столь значительное субсидирование превращалось в чрезмерные расходы бюджета. Теперь же адресные льготные программы может ожидать ухудшение условий", - отметил Азизов. По его словам, еще сильнее снизится доступность рыночной ипотеки, которую в последние месяцы начали субсидировать девелоперы. Так, вместо 20-21% можно было получить субсидированную ставку в размере 11-13% на весь срок кредита или еще более низкую ставку на льготный ипотечный период, например, на время строительства. "При повышении ключевой ставки до 18% рыночные ипотечные ставки составят 22-23%, а спрос на рыночную ипотеку сократится до околонулевых значений. Не исключен сценарий, когда спрос из-за низкой доступности ипотеки снизится до 50%", - добавил он.

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россия, ипотека