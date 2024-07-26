https://1prime.ru/20240726/ipoteka-850465697.html

Набиуллина спрогнозировала эффект от завершения массовой льготной ипотеки

Набиуллина спрогнозировала эффект от завершения массовой льготной ипотеки - 26.07.2024, ПРАЙМ

Набиуллина спрогнозировала эффект от завершения массовой льготной ипотеки

Основной эффект от завершения массовой льготной ипотеки в РФ будет заключаться в снижении инфляционного давления, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T15:30+0300

2024-07-26T15:30+0300

2024-07-26T15:53+0300

банк россии

россия

эльвира набиуллина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/04/849761838_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5797a561f144ad5877cf7bfe684f6aee.jpg

МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Основной эффект от завершения массовой льготной ипотеки в РФ будет заключаться в снижении инфляционного давления, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Основной эффект от завершения безадресной льготной ипотеки будет снижение инфляционного давления. Хотя напрямую стоимость жилья, стоимость квартир не входит в индекс потребительских цен, но высокие темпы выдачи любых кредитов, любых ипотечных кредитов, рыночных, льготных, приводят к росту денежной массы, приводят к росту внутреннего спроса. И если этому растущему спросу не соответствует рост предложения, это выливается в общий рост цен", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора по денежно-кредитной политике.Программа льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках под 8% завершилась в России 1 июля. Она была запущена в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли и граждан в период пандемии коронавируса и неоднократно продлевалась.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, эльвира набиуллина