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Набиуллина спрогнозировала эффект от завершения массовой льготной ипотеки
Набиуллина спрогнозировала эффект от завершения массовой льготной ипотеки - 26.07.2024, ПРАЙМ
Набиуллина спрогнозировала эффект от завершения массовой льготной ипотеки
Основной эффект от завершения массовой льготной ипотеки в РФ будет заключаться в снижении инфляционного давления, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T15:30+0300
2024-07-26T15:30+0300
2024-07-26T15:53+0300
банк россии
россия
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Основной эффект от завершения массовой льготной ипотеки в РФ будет заключаться в снижении инфляционного давления, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Основной эффект от завершения безадресной льготной ипотеки будет снижение инфляционного давления. Хотя напрямую стоимость жилья, стоимость квартир не входит в индекс потребительских цен, но высокие темпы выдачи любых кредитов, любых ипотечных кредитов, рыночных, льготных, приводят к росту денежной массы, приводят к росту внутреннего спроса. И если этому растущему спросу не соответствует рост предложения, это выливается в общий рост цен", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора по денежно-кредитной политике.Программа льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках под 8% завершилась в России 1 июля. Она была запущена в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли и граждан в период пандемии коронавируса и неоднократно продлевалась.
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россия, эльвира набиуллина
Банк России, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина
Набиуллина спрогнозировала эффект от завершения массовой льготной ипотеки
Набиуллина: эффект от завершения массовой льготной ипотеки будет дезинфляционным
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Основной эффект от завершения массовой льготной ипотеки в РФ будет заключаться в снижении инфляционного давления, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Основной эффект от завершения безадресной льготной ипотеки будет снижение инфляционного давления. Хотя напрямую стоимость жилья, стоимость квартир не входит в индекс потребительских цен, но высокие темпы выдачи любых кредитов, любых ипотечных кредитов, рыночных, льготных, приводят к росту денежной массы, приводят к росту внутреннего спроса. И если этому растущему спросу не соответствует рост предложения, это выливается в общий рост цен", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора по денежно-кредитной политике.
Программа льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках под 8% завершилась в России 1 июля. Она была запущена в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли и граждан в период пандемии коронавируса и неоднократно продлевалась.