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Госкорпорация ВЭБ.РФ подала иск к люксембургской Clearstream Banking
Госкорпорация ВЭБ.РФ подала иск к люксембургской Clearstream Banking - 26.07.2024, ПРАЙМ
Госкорпорация ВЭБ.РФ подала иск к люксембургской Clearstream Banking
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск госкорпорации развития ВЭБ.РФ к крупному европейскому депозитарию Clearstream Banking, следует из информации в... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T14:10+0300
2024-07-26T14:10+0300
2024-07-26T14:10+0300
вэб
суд
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МОСКВА, 26 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск госкорпорации развития ВЭБ.РФ к крупному европейскому депозитарию Clearstream Banking, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Иск поступил в суд 22 июля и к рассмотрению еще не принят. Предмет и основания исковых требований в карточке дела пока не сообщаются. Третьими лицами ВЭБ.РФ просит привлечь к делу АО "Небанковская кредитная организация "Национальный расчетный депозитарий" (НРД) и АО "Санкт-Петербургский расчетно-депозитарный центр". Арбитражный суд Москвы в апреле полностью удовлетворил иск ВЭБа к другому крупному европейскому депозитарию – бельгийскому Euroclear Bank. В нем было заявлено требование о взыскании с ответчика около 297,2 миллиона долларов (около 25,4 миллиарда рублей по текущему курсу) убытков. Третьими лицами в том деле тоже были привлечены НРД и АО "Санкт-Петербургский расчетно-депозитарный центр". Другие подробности, в том числе основания исковых требований и итоговая сумма взыскания, не сообщались, так как почти с самого начала разбирательство по просьбе истца проходило в закрытом режиме. По этой же причине решение суда не опубликовано. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против НРД. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.
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вэб, суд
Госкорпорация ВЭБ.РФ подала иск к люксембургской Clearstream Banking
Суд Москвы зарегистрировал иск госкорпорация ВЭБ.РФ к Clearstream Banking
МОСКВА, 26 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск госкорпорации развития ВЭБ.РФ к крупному европейскому депозитарию Clearstream Banking, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в суд 22 июля и к рассмотрению еще не принят. Предмет и основания исковых требований в карточке дела пока не сообщаются.
Третьими лицами ВЭБ.РФ просит привлечь к делу АО "Небанковская кредитная организация "Национальный расчетный депозитарий" (НРД) и АО "Санкт-Петербургский расчетно-депозитарный центр".
Арбитражный суд Москвы в апреле полностью удовлетворил иск ВЭБа к другому крупному европейскому депозитарию – бельгийскому Euroclear Bank. В нем было заявлено требование о взыскании с ответчика около 297,2 миллиона долларов (около 25,4 миллиарда рублей по текущему курсу) убытков. Третьими лицами в том деле тоже были привлечены НРД и АО "Санкт-Петербургский расчетно-депозитарный центр".
Другие подробности, в том числе основания исковых требований и итоговая сумма взыскания, не сообщались, так как почти с самого начала разбирательство по просьбе истца проходило в закрытом режиме. По этой же причине решение суда не опубликовано.
Европейские страны в 2022 году ввели санкции против НРД. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.
Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.