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Пересмотра параметров для IT-льгот не будет, заявил Минфин - 26.07.2024, ПРАЙМ
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Пересмотра параметров для IT-льгот не будет, заявил Минфин
Пересмотра параметров для IT-льгот не будет, заявил Минфин - 26.07.2024, ПРАЙМ
Пересмотра параметров для IT-льгот не будет, заявил Минфин
Минфин РФ не планирует другие ограничения в применении IT-льгот и пересмотр параметров, кроме ставки по налогу на прибыль в 5%, сообщается на сайте министерства | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T09:36+0300
2024-07-26T09:36+0300
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льготы
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Минфин РФ не планирует другие ограничения в применении IT-льгот и пересмотр параметров, кроме ставки по налогу на прибыль в 5%, сообщается на сайте министерства со ссылкой на замминистра Алексея Сазанова. "Мы установили пониженную ставку по налогу на прибыль для IT-компаний в размере 5% до 2030 года. При этом также предложили учитывать в доле доходов от IT-деятельности при применении пониженной ставки по налогу на прибыль доходы от продажи программных продуктов, разработанных только российскими лицами либо подконтрольными им иностранными компаниями. Это позволит сделать льготы более адресными, сфокусировав их на российском IT-секторе и поддержав именно отечественные разработки", - сообщил Сазанов в рамках конференции Ассоциации европейского бизнеса. "Вводить другие ограничения в применении IT-льгот или пересматривать параметры Минфин не планирует. Льготы будут зафиксированы в том виде, как сформулированы сейчас. Опять же, если со стороны бизнеса не будут поступать предложения по усовершенствованию или корректировкам", - отметил замминистра. В Минфине ранее сообщали, что поправками в Налоговый кодекс устанавливается пониженная ставка налога на прибыль в 5% для IT-организаций до 2030 года, также поправки дают льготу по налогу на прибыль при пользовании российским софтом.
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it, минфин, льготы, налоговые льготы
Налоги, IT, Минфин, льготы, налоговые льготы
09:36 26.07.2024
 
Пересмотра параметров для IT-льгот не будет, заявил Минфин

Минфин не планирует другие ограничения в применении IT-льгот и пересмотр параметров

© Unsplash/Mika Baumeister Программирование, компьютер
Программирование, компьютер
© Unsplash/Mika Baumeister
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Минфин РФ не планирует другие ограничения в применении IT-льгот и пересмотр параметров, кроме ставки по налогу на прибыль в 5%, сообщается на сайте министерства со ссылкой на замминистра Алексея Сазанова.
"Мы установили пониженную ставку по налогу на прибыль для IT-компаний в размере 5% до 2030 года. При этом также предложили учитывать в доле доходов от IT-деятельности при применении пониженной ставки по налогу на прибыль доходы от продажи программных продуктов, разработанных только российскими лицами либо подконтрольными им иностранными компаниями. Это позволит сделать льготы более адресными, сфокусировав их на российском IT-секторе и поддержав именно отечественные разработки", - сообщил Сазанов в рамках конференции Ассоциации европейского бизнеса.
"Вводить другие ограничения в применении IT-льгот или пересматривать параметры Минфин не планирует. Льготы будут зафиксированы в том виде, как сформулированы сейчас. Опять же, если со стороны бизнеса не будут поступать предложения по усовершенствованию или корректировкам", - отметил замминистра.
В Минфине ранее сообщали, что поправками в Налоговый кодекс устанавливается пониженная ставка налога на прибыль в 5% для IT-организаций до 2030 года, также поправки дают льготу по налогу на прибыль при пользовании российским софтом.
 
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