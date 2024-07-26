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Кадыров призвал заблокировать YouTube - 26.07.2024, ПРАЙМ
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Кадыров призвал заблокировать YouTube
Кадыров призвал заблокировать YouTube - 26.07.2024, ПРАЙМ
Кадыров призвал заблокировать YouTube
Видеосервис YouTube должен быть заблокирован в России, так как он блокирует каналы, которые защищают интересы страны. Таким мнением поделился глава Чечни Рамзан | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T16:14+0300
2024-07-26T16:14+0300
россия
youtube
рамзан кадыров
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Видеосервис YouTube должен быть заблокирован в России, так как он блокирует каналы, которые защищают интересы страны. Таким мнением поделился глава Чечни Рамзан Кадыров."Я никогда не захожу в YouTube. К сожалению, мы опаздываем: давно надо было закрыть YouTube, не замедлять, а заблокировать. Потому что все наши каналы - именно те, которые защищают интересы - России (в целом - ред.), Чеченской Республики (в частности - ред.), человека, свободу слова - они сразу блокируют", — отметил глава республики.Кадыров также подчеркнул, что видеосервис оказывает поддержку тем, кто вводит других людей в заблуждение.Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн предупредил, что скорость загрузки YouTube может значительно упасть до 70 % в ближайшее время. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что власти не имеют планов ограничивать доступ к YouTube в России.
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россия, youtube, рамзан кадыров
РОССИЯ, YouTube, Рамзан Кадыров
16:14 26.07.2024
 
Кадыров призвал заблокировать YouTube

Кадыров: давно надо было закрыть YouTube, не замедлять, а заблокировать

© POOL | Перейти в медиабанкРабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Видеосервис YouTube должен быть заблокирован в России, так как он блокирует каналы, которые защищают интересы страны. Таким мнением поделился глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Я никогда не захожу в YouTube. К сожалению, мы опаздываем: давно надо было закрыть YouTube, не замедлять, а заблокировать. Потому что все наши каналы - именно те, которые защищают интересы - России (в целом - ред.), Чеченской Республики (в частности - ред.), человека, свободу слова - они сразу блокируют", — отметил глава республики.
Кадыров также подчеркнул, что видеосервис оказывает поддержку тем, кто вводит других людей в заблуждение.
Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн предупредил, что скорость загрузки YouTube может значительно упасть до 70 % в ближайшее время. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что власти не имеют планов ограничивать доступ к YouTube в России.
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