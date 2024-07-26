https://1prime.ru/20240726/kadyrov-850468437.html

Кадыров призвал заблокировать YouTube

Кадыров призвал заблокировать YouTube - 26.07.2024, ПРАЙМ

Кадыров призвал заблокировать YouTube

Видеосервис YouTube должен быть заблокирован в России, так как он блокирует каналы, которые защищают интересы страны. Таким мнением поделился глава Чечни Рамзан | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T16:14+0300

2024-07-26T16:14+0300

2024-07-26T16:14+0300

россия

youtube

рамзан кадыров

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Видеосервис YouTube должен быть заблокирован в России, так как он блокирует каналы, которые защищают интересы страны. Таким мнением поделился глава Чечни Рамзан Кадыров."Я никогда не захожу в YouTube. К сожалению, мы опаздываем: давно надо было закрыть YouTube, не замедлять, а заблокировать. Потому что все наши каналы - именно те, которые защищают интересы - России (в целом - ред.), Чеченской Республики (в частности - ред.), человека, свободу слова - они сразу блокируют", — отметил глава республики.Кадыров также подчеркнул, что видеосервис оказывает поддержку тем, кто вводит других людей в заблуждение.Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн предупредил, что скорость загрузки YouTube может значительно упасть до 70 % в ближайшее время. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что власти не имеют планов ограничивать доступ к YouTube в России.

https://1prime.ru/20240723/kadyrov-850368739.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, youtube, рамзан кадыров