https://1prime.ru/20240726/kharris-850447554.html

Проблема похуже Трампа. Харрис похоронит западное влияние в мире

Проблема похуже Трампа. Харрис похоронит западное влияние в мире - 26.07.2024, ПРАЙМ

Проблема похуже Трампа. Харрис похоронит западное влияние в мире

Камала Харрис в случае победы на президентских выборах в США может стать для Запада еще большей проблемой, чем Трамп. Если она возглавит Белый дом, политическое | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T10:20+0300

2024-07-26T10:20+0300

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сша

камала харрис

выборы в сша

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Камала Харрис в случае победы на президентских выборах в США может стать для Запада еще большей проблемой, чем Трамп. Если она возглавит Белый дом, политическое влияние альянса может оказаться под угрозой, сообщает The Telegraph.Позиция Дональда Трампа, кандидата в президенты США от Республиканской партии, по ключевым для Запада вопросам - о будущем Североатлантического альянса и конфликте на Украине - предельно понятна всему миру. Несмотря на несовпадение со взглядами европейских партнеров, будущее Америки при республиканце вполне предсказуемо. Этого нельзя сказать о Камале Харрис, которая внепланово стала главной надеждой демократов после выхода действующего президента США Джо Байдена из президентской гонки. До назначения на должность вице-премьера в администрации Байдена у Харрис не было никакого внешнеполитического опыта, отмечают в издании.Главная причина назначения ее кандидатом от демократов, подчеркивается в статье, является отличающий политика левый активизм, который, как считает партия, может стать ключом к победе на выборах.Тем не менее, до сих пор Харрис не отличилась значительными успехами во внешней политике. Так, в отсутствие Джо Байдена, проходящего восстановление от COVID-19, Камала Харрис не присутствовала на важном визите премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. За этот жест политик тут же получила волну критики.Еще одной миссией, с которой демократка не смогла справиться, стал контроль за миграционной проблемой, которая особенно обострилась в последние годы. Харрис была назначена "смотрящей за границей", однако не смогла повлиять на растущий поток нелегалов из стран Латинской Америки. Как результат, число мигрантов, нелегально пересекших американскую границу, достигло при Байдене исторического максимума. Полный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240725/kharris-850420044.html

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сша, камала харрис, выборы в сша