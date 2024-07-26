https://1prime.ru/20240726/khinshteyn-850466771.html
Хинштейн: Google должен выполнить требования Роскомнадзора
Хинштейн: Google должен выполнить требования Роскомнадзора - 26.07.2024, ПРАЙМ
Хинштейн: Google должен выполнить требования Роскомнадзора
Google должен сейчас выполнить требования Роскомнадзора и разблокировать каналы российских СМИ, блогеров, журналистов , заявил глава комитета ГД по... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T15:44+0300
2024-07-26T15:44+0300
2024-07-26T15:44+0300
александр хинштейн
google
роскомнадзор
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Google должен сейчас выполнить требования Роскомнадзора и разблокировать каналы российских СМИ, блогеров, журналистов , заявил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн. "...Как минимум, Google должен сейчас выполнить требования Роскомнадзора и разблокировать - заметьте: не заблокировать, а именно разблокировать! - каналы российских СМИ, блогеров, журналистов, артистов и общественных деятелей", - написал Хинштейн в своём Telegram-канале.
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александр хинштейн, google, роскомнадзор
Александр Хинштейн, Google, Роскомнадзор
Хинштейн: Google должен выполнить требования Роскомнадзора
Хинштейн: Google должен выполнить требования РКН, разблокировать каналы российских СМИ
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Google должен сейчас выполнить требования Роскомнадзора и разблокировать каналы российских СМИ, блогеров, журналистов , заявил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн.
"...Как минимум, Google должен сейчас выполнить требования Роскомнадзора и разблокировать - заметьте: не заблокировать, а именно разблокировать! - каналы российских СМИ, блогеров, журналистов, артистов и общественных деятелей", - написал Хинштейн в своём Telegram-канале.