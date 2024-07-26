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Эксперт прокомментировал повышение ключевой ставки ЦБ - 26.07.2024, ПРАЙМ
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Эксперт прокомментировал повышение ключевой ставки ЦБ
Эксперт прокомментировал повышение ключевой ставки ЦБ - 26.07.2024, ПРАЙМ
Эксперт прокомментировал повышение ключевой ставки ЦБ
Банк России ранее в пятницу впервые в текущем году повысил ключевую ставку - на 2 процентных пункта, до 18% годовых, на таком уровне она сохранится минимум до... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T15:12+0300
2024-07-26T15:12+0300
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Банк России ранее в пятницу впервые в текущем году повысил ключевую ставку - на 2 процентных пункта, до 18% годовых, на таком уровне она сохранится минимум до конца года, заявил РИА Новости главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых. ЦБ РФ также повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год до 16,9-17,4% с 15-16%, до конца года ждет ее в диапазоне 18-19,4%. При этом регулятор смягчил сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайших заседаниях. "Ожидаем сохранение текущей ставки минимум до конца года. Банк России будет держать ставку 8-10% в реальном выражении (ключевая ставка за вычетом инфляции). Согласно опыту других центральных банков, таргетирующих инфляцию, такая ставка способна задавить инфляцию в течение года", - прогнозирует эксперт. Согласно его оценке, депозитные ставки уже сформированы под такую ключевую ставку. Таким образом, депозитные ставки останутся на текущих уровнях. А вот кредиты для корпоративного сектора подорожают и приведут к перераспределению прибыли в пользу банковского сектора. В то же время рост ставки не окажет существенного влияния на кредитные условия для физлиц. "Ставки по потребам (потребительским кредитам - ред.) остаются в диапазоне 25%+, ипотечные кредиты на рыночной основе запретительно высокие 18%+", - полагает Федоров. Как пояснил аналитик, решение продиктовано более значительным отклонением пиковой инфляции мая-июня от прогноза и необходимостью реакции на этот ценовой шок.
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россия, ставка банка россии
Банк России, РОССИЯ, ставка Банка России
15:12 26.07.2024
 
Эксперт прокомментировал повышение ключевой ставки ЦБ

Федоров: ключевая ставка ЦБ РФ сохранится неизменной минимум до конца года

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание ЦБ РФ
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Банк России ранее в пятницу впервые в текущем году повысил ключевую ставку - на 2 процентных пункта, до 18% годовых, на таком уровне она сохранится минимум до конца года, заявил РИА Новости главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров.
Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых. ЦБ РФ также повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год до 16,9-17,4% с 15-16%, до конца года ждет ее в диапазоне 18-19,4%. При этом регулятор смягчил сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайших заседаниях.
"Ожидаем сохранение текущей ставки минимум до конца года. Банк России будет держать ставку 8-10% в реальном выражении (ключевая ставка за вычетом инфляции). Согласно опыту других центральных банков, таргетирующих инфляцию, такая ставка способна задавить инфляцию в течение года", - прогнозирует эксперт.
Согласно его оценке, депозитные ставки уже сформированы под такую ключевую ставку. Таким образом, депозитные ставки останутся на текущих уровнях. А вот кредиты для корпоративного сектора подорожают и приведут к перераспределению прибыли в пользу банковского сектора.
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Эксперт оценил доступность ипотеки на фоне повышения ключевой ставки
13:43
В то же время рост ставки не окажет существенного влияния на кредитные условия для физлиц. "Ставки по потребам (потребительским кредитам - ред.) остаются в диапазоне 25%+, ипотечные кредиты на рыночной основе запретительно высокие 18%+", - полагает Федоров.
Как пояснил аналитик, решение продиктовано более значительным отклонением пиковой инфляции мая-июня от прогноза и необходимостью реакции на этот ценовой шок.
 
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