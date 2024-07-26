https://1prime.ru/20240726/klyuchevaya-stavka-850463892.html

Эксперт прокомментировал повышение ключевой ставки ЦБ

Эксперт прокомментировал повышение ключевой ставки ЦБ - 26.07.2024, ПРАЙМ

Эксперт прокомментировал повышение ключевой ставки ЦБ

Банк России ранее в пятницу впервые в текущем году повысил ключевую ставку - на 2 процентных пункта, до 18% годовых, на таком уровне она сохранится минимум до... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T15:12+0300

2024-07-26T15:12+0300

2024-07-26T15:12+0300

банк россии

россия

ставка банка россии

https://cdnn.1prime.ru/img/84075/37/840753738_0:184:2987:1864_1920x0_80_0_0_e3623fc786fca6ffd8862aa186973827.jpg

МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Банк России ранее в пятницу впервые в текущем году повысил ключевую ставку - на 2 процентных пункта, до 18% годовых, на таком уровне она сохранится минимум до конца года, заявил РИА Новости главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых. ЦБ РФ также повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год до 16,9-17,4% с 15-16%, до конца года ждет ее в диапазоне 18-19,4%. При этом регулятор смягчил сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайших заседаниях. "Ожидаем сохранение текущей ставки минимум до конца года. Банк России будет держать ставку 8-10% в реальном выражении (ключевая ставка за вычетом инфляции). Согласно опыту других центральных банков, таргетирующих инфляцию, такая ставка способна задавить инфляцию в течение года", - прогнозирует эксперт. Согласно его оценке, депозитные ставки уже сформированы под такую ключевую ставку. Таким образом, депозитные ставки останутся на текущих уровнях. А вот кредиты для корпоративного сектора подорожают и приведут к перераспределению прибыли в пользу банковского сектора. В то же время рост ставки не окажет существенного влияния на кредитные условия для физлиц. "Ставки по потребам (потребительским кредитам - ред.) остаются в диапазоне 25%+, ипотечные кредиты на рыночной основе запретительно высокие 18%+", - полагает Федоров. Как пояснил аналитик, решение продиктовано более значительным отклонением пиковой инфляции мая-июня от прогноза и необходимостью реакции на этот ценовой шок.

https://1prime.ru/20240726/ipoteka-850456302.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ставка банка россии