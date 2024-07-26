https://1prime.ru/20240726/kovid-850474320.html
СМИ: США признали, что вели кампанию по дискредитации китайской вакцины
СМИ: США признали, что вели кампанию по дискредитации китайской вакцины - 26.07.2024, ПРАЙМ
СМИ: США признали, что вели кампанию по дискредитации китайской вакцины
США признали проведение секретной кампании по дискредитации китайской вакцины от COVID-19, назвав ее "оплошностью", сообщило агентство Reuters. | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T19:45+0300
2024-07-26T19:45+0300
2024-07-26T19:54+0300
политика
сша
вакцина
ковид
дезинформация
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/61/841496184_0:75:3377:1975_1920x0_80_0_0_063302bd5a0d8c686a9eadb1575cfb30.jpg
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. США признали проведение секретной кампании по дискредитации китайской вакцины от COVID-19, назвав ее "оплошностью", сообщило агентство Reuters. Агентство Reuters опубликовало расследование о том, что Пентагон на страницах соцсетей вел кампанию по дискредитации китайской вакцины для минимизации влияния КНР в Юго-Восточной Азии и за ее пределами. Пропагандистские материалы публиковались в фейковых аккаунтах на разных платформах и затрагивали Юго-Восточную и Центральную Азию, Ближний Восток.Официальный представитель Пентагона Пит Нгуен заявил лишь, что минобороны США распространяло "контент для социальных сетей о безопасности и эффективности Sinovac", не став подтверждать наличие официального ответа. По словам Нгуена, внутреннее расследование Пентагона показало, что он "не ответственен за проблемный контент в социальных медиа, касающийся Филиппин". В то же время официальный представитель минобороны США не стал отвечать на вопросы, управлялись ли пропагандистские аккаунты в соцсетях подрядчиками или другими невоенными партнерами Пентагона, работающими на правительство США. Он также не стал отвечать об аналогичных кампаниях в Центральной Азии и на Ближнем Востоке. 25 июня в Сенате Филиппин прошли слушания по вопросу о кампании американских военных. Глава сенатского комитета по международным делам Имее Маркос обвинила её в нарушении международного права и призвала к юридическому ответу со стороны Филиппин. Пресс-секретарь Sinovac отметила, что стигматизация вакцинации может привести к снижению уровня привитых, распространению заболеваний, социальной панике, незащищенности и кризису доверия к науке и общественному здравоохранению.Официальный представитель МИД КНР выразил надежду, что США прекратят распространять ложную информацию против других стран. Он подчеркнул, что "отравлять общественное мнение и порочить образ других государств — это последовательная практика". Посольство Китая в Республике Филиппины призвало народы двух стран не поддаваться дезинформации, защищать китайско-филиппинские отношения и поддерживать мир и стабильность в Южно-Китайском море.Ранее РФПИ сообщал о целенаправленной скоординированной кампании против вакцинации в России и при выводе "Спутника" на внешние рынки. Она осуществлялась через различные каналы дезинформации. Попытки отказаться от вакцинации и очернить "Спутник" мешали его продвижению на внешних рынках, лишая доступа к нему нуждающиеся страны и их граждан.С начала регистрации вакцины "Спутник V" западные СМИ начали целенаправленную кампанию по подрыву доверия к достижению российских ученых – всего РФПИ зафиксировал более 300 информационных атак. Фонд инициировал более 50 исследований и научных публикаций о вакцинах "Спутник". Были организованы статьи в ведущих медицинских изданиях, включая The Lancet и Nature. Опубликовали сравнительные результаты применения вакцины в разных странах, включая Венгрию, Аргентину, Мексику и Сан-Марино. Через аккаунт "Спутника" в соцсети информировали международное журналистское сообщество. Это позволило обеспечить более 300 000 публикаций в СМИ.
https://1prime.ru/20240703/almazy-849723657.html
https://1prime.ru/20240611/kor-849051474.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/61/841496184_323:0:3054:2048_1920x0_80_0_0_cf6018675ff633b984f687681fda7d5e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, вакцина, ковид, дезинформация
Политика, США, вакцина, Ковид, Дезинформация
СМИ: США признали, что вели кампанию по дискредитации китайской вакцины
Reuters: США назвали "оплошностью" кампанию против китайской вакцины от COVID
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ.
США признали проведение секретной кампании по дискредитации китайской вакцины от COVID-19, назвав ее "оплошностью", сообщило агентство Reuters
.
Агентство Reuters опубликовало расследование о том, что Пентагон на страницах соцсетей вел кампанию по дискредитации китайской вакцины для минимизации влияния КНР в Юго-Восточной Азии и за ее пределами. Пропагандистские материалы публиковались в фейковых аккаунтах на разных платформах и затрагивали Юго-Восточную и Центральную Азию, Ближний Восток.
Официальный представитель Пентагона Пит Нгуен заявил лишь, что минобороны США распространяло "контент для социальных сетей о безопасности и эффективности Sinovac", не став подтверждать наличие официального ответа.
По словам Нгуена, внутреннее расследование Пентагона показало, что он "не ответственен за проблемный контент в социальных медиа, касающийся Филиппин". В то же время официальный представитель минобороны США не стал отвечать на вопросы, управлялись ли пропагандистские аккаунты в соцсетях подрядчиками или другими невоенными партнерами Пентагона, работающими на правительство США. Он также не стал отвечать об аналогичных кампаниях в Центральной Азии и на Ближнем Востоке.
25 июня в Сенате Филиппин прошли слушания по вопросу о кампании американских военных. Глава сенатского комитета по международным делам Имее Маркос обвинила её в нарушении международного права и призвала к юридическому ответу со стороны Филиппин. Пресс-секретарь Sinovac отметила, что стигматизация вакцинации может привести к снижению уровня привитых, распространению заболеваний, социальной панике, незащищенности и кризису доверия к науке и общественному здравоохранению.
Мировая торговля алмазами упала до минимума с ковида и глобального кризиса
Официальный представитель МИД КНР выразил надежду, что США прекратят распространять ложную информацию против других стран. Он подчеркнул, что "отравлять общественное мнение и порочить образ других государств — это последовательная практика". Посольство Китая в Республике Филиппины призвало народы двух стран не поддаваться дезинформации, защищать китайско-филиппинские отношения и поддерживать мир и стабильность в Южно-Китайском море.
Ранее РФПИ сообщал о целенаправленной скоординированной кампании против вакцинации в России и при выводе "Спутника" на внешние рынки. Она осуществлялась через различные каналы дезинформации. Попытки отказаться от вакцинации и очернить "Спутник" мешали его продвижению на внешних рынках, лишая доступа к нему нуждающиеся страны и их граждан.
С начала регистрации вакцины "Спутник V" западные СМИ начали целенаправленную кампанию по подрыву доверия к достижению российских ученых – всего РФПИ зафиксировал более 300 информационных атак.
Фонд инициировал более 50 исследований и научных публикаций о вакцинах "Спутник". Были организованы статьи в ведущих медицинских изданиях, включая The Lancet и Nature. Опубликовали сравнительные результаты применения вакцины в разных странах, включая Венгрию, Аргентину, Мексику и Сан-Марино. Через аккаунт "Спутника" в соцсети информировали международное журналистское сообщество. Это позволило обеспечить более 300 000 публикаций в СМИ.
В России устранили проблемы с обеспеченностью вакциной от кори