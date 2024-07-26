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СМИ: США признали, что вели кампанию по дискредитации китайской вакцины - 26.07.2024, ПРАЙМ
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СМИ: США признали, что вели кампанию по дискредитации китайской вакцины
СМИ: США признали, что вели кампанию по дискредитации китайской вакцины - 26.07.2024, ПРАЙМ
СМИ: США признали, что вели кампанию по дискредитации китайской вакцины
США признали проведение секретной кампании по дискредитации китайской вакцины от COVID-19, назвав ее "оплошностью", сообщило агентство Reuters. | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T19:45+0300
2024-07-26T19:54+0300
политика
сша
вакцина
ковид
дезинформация
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. США признали проведение секретной кампании по дискредитации китайской вакцины от COVID-19, назвав ее "оплошностью", сообщило агентство Reuters. Агентство Reuters опубликовало расследование о том, что Пентагон на страницах соцсетей вел кампанию по дискредитации китайской вакцины для минимизации влияния КНР в Юго-Восточной Азии и за ее пределами. Пропагандистские материалы публиковались в фейковых аккаунтах на разных платформах и затрагивали Юго-Восточную и Центральную Азию, Ближний Восток.Официальный представитель Пентагона Пит Нгуен заявил лишь, что минобороны США распространяло "контент для социальных сетей о безопасности и эффективности Sinovac", не став подтверждать наличие официального ответа. По словам Нгуена, внутреннее расследование Пентагона показало, что он "не ответственен за проблемный контент в социальных медиа, касающийся Филиппин". В то же время официальный представитель минобороны США не стал отвечать на вопросы, управлялись ли пропагандистские аккаунты в соцсетях подрядчиками или другими невоенными партнерами Пентагона, работающими на правительство США. Он также не стал отвечать об аналогичных кампаниях в Центральной Азии и на Ближнем Востоке. 25 июня в Сенате Филиппин прошли слушания по вопросу о кампании американских военных. Глава сенатского комитета по международным делам Имее Маркос обвинила её в нарушении международного права и призвала к юридическому ответу со стороны Филиппин. Пресс-секретарь Sinovac отметила, что стигматизация вакцинации может привести к снижению уровня привитых, распространению заболеваний, социальной панике, незащищенности и кризису доверия к науке и общественному здравоохранению.Официальный представитель МИД КНР выразил надежду, что США прекратят распространять ложную информацию против других стран. Он подчеркнул, что "отравлять общественное мнение и порочить образ других государств — это последовательная практика". Посольство Китая в Республике Филиппины призвало народы двух стран не поддаваться дезинформации, защищать китайско-филиппинские отношения и поддерживать мир и стабильность в Южно-Китайском море.Ранее РФПИ сообщал о целенаправленной скоординированной кампании против вакцинации в России и при выводе "Спутника" на внешние рынки. Она осуществлялась через различные каналы дезинформации. Попытки отказаться от вакцинации и очернить "Спутник" мешали его продвижению на внешних рынках, лишая доступа к нему нуждающиеся страны и их граждан.С начала регистрации вакцины "Спутник V" западные СМИ начали целенаправленную кампанию по подрыву доверия к достижению российских ученых – всего РФПИ зафиксировал более 300 информационных атак. Фонд инициировал более 50 исследований и научных публикаций о вакцинах "Спутник". Были организованы статьи в ведущих медицинских изданиях, включая The Lancet и Nature. Опубликовали сравнительные результаты применения вакцины в разных странах, включая Венгрию, Аргентину, Мексику и Сан-Марино. Через аккаунт "Спутника" в соцсети информировали международное журналистское сообщество. Это позволило обеспечить более 300 000 публикаций в СМИ.
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сша, вакцина, ковид, дезинформация
Политика, США, вакцина, Ковид, Дезинформация
19:45 26.07.2024 (обновлено: 19:54 26.07.2024)
 
СМИ: США признали, что вели кампанию по дискредитации китайской вакцины

Reuters: США назвали "оплошностью" кампанию против китайской вакцины от COVID

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВакцинация, прививка
Вакцинация, прививка - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. США признали проведение секретной кампании по дискредитации китайской вакцины от COVID-19, назвав ее "оплошностью", сообщило агентство Reuters.
Агентство Reuters опубликовало расследование о том, что Пентагон на страницах соцсетей вел кампанию по дискредитации китайской вакцины для минимизации влияния КНР в Юго-Восточной Азии и за ее пределами. Пропагандистские материалы публиковались в фейковых аккаунтах на разных платформах и затрагивали Юго-Восточную и Центральную Азию, Ближний Восток.
Официальный представитель Пентагона Пит Нгуен заявил лишь, что минобороны США распространяло "контент для социальных сетей о безопасности и эффективности Sinovac", не став подтверждать наличие официального ответа.
По словам Нгуена, внутреннее расследование Пентагона показало, что он "не ответственен за проблемный контент в социальных медиа, касающийся Филиппин". В то же время официальный представитель минобороны США не стал отвечать на вопросы, управлялись ли пропагандистские аккаунты в соцсетях подрядчиками или другими невоенными партнерами Пентагона, работающими на правительство США. Он также не стал отвечать об аналогичных кампаниях в Центральной Азии и на Ближнем Востоке.
25 июня в Сенате Филиппин прошли слушания по вопросу о кампании американских военных. Глава сенатского комитета по международным делам Имее Маркос обвинила её в нарушении международного права и призвала к юридическому ответу со стороны Филиппин. Пресс-секретарь Sinovac отметила, что стигматизация вакцинации может привести к снижению уровня привитых, распространению заболеваний, социальной панике, незащищенности и кризису доверия к науке и общественному здравоохранению.
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Официальный представитель МИД КНР выразил надежду, что США прекратят распространять ложную информацию против других стран. Он подчеркнул, что "отравлять общественное мнение и порочить образ других государств — это последовательная практика". Посольство Китая в Республике Филиппины призвало народы двух стран не поддаваться дезинформации, защищать китайско-филиппинские отношения и поддерживать мир и стабильность в Южно-Китайском море.
Ранее РФПИ сообщал о целенаправленной скоординированной кампании против вакцинации в России и при выводе "Спутника" на внешние рынки. Она осуществлялась через различные каналы дезинформации. Попытки отказаться от вакцинации и очернить "Спутник" мешали его продвижению на внешних рынках, лишая доступа к нему нуждающиеся страны и их граждан.
С начала регистрации вакцины "Спутник V" западные СМИ начали целенаправленную кампанию по подрыву доверия к достижению российских ученых – всего РФПИ зафиксировал более 300 информационных атак.
Фонд инициировал более 50 исследований и научных публикаций о вакцинах "Спутник". Были организованы статьи в ведущих медицинских изданиях, включая The Lancet и Nature. Опубликовали сравнительные результаты применения вакцины в разных странах, включая Венгрию, Аргентину, Мексику и Сан-Марино. Через аккаунт "Спутника" в соцсети информировали международное журналистское сообщество. Это позволило обеспечить более 300 000 публикаций в СМИ.
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