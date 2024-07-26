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Банк России повысил прогноз кредитования населения

Банк России повысил прогноз кредитования населения - 26.07.2024, ПРАЙМ

Банк России повысил прогноз кредитования населения

ЦБ РФ повысил прогноз по росту кредитования населения в 2024 году до 10-15% с 7-12%, говорится в среднесрочном прогнозе регулятора. | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T13:35+0300

2024-07-26T13:35+0300

2024-07-26T13:42+0300

банк россии

банк россии

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. ЦБ РФ повысил прогноз по росту кредитования населения в 2024 году до 10-15% с 7-12%, говорится в среднесрочном прогнозе регулятора.В 2025 году ЦБ ждет рост кредитования населения на уровне 6-11%, в 2026 году - 7-12%, прогноз по росту на 2027 год составляет 8-13%.В пятницу Банк России впервые в текущем году повысил ключевую ставку сразу на 2 п.п. - с 16 до 18%. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.

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банк россии