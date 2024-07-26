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Многодетные семьи стали чаще брать кредиты

Многодетные семьи стали чаще брать кредиты - 26.07.2024, ПРАЙМ

Многодетные семьи стали чаще брать кредиты

Доля многодетных семей с кредитами выросла в 2023 году по отношению к 2022 году выросла до 67%, пишет РБК со ссылкой на данные мониторинга "Готовность к... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T15:05+0300

2024-07-26T15:05+0300

2024-07-26T15:16+0300

экономика

россия

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ипотека

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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Доля многодетных семей с кредитами выросла в 2023 году по отношению к 2022 году выросла до 67%, пишет РБК со ссылкой на данные мониторинга "Готовность к переменам" Института социальной политики НИУ ВШЭ.В опросе также указывается, что закредитованность семей с одним или двумя детьми снизилась — с 58% до 54% и с 66% до 59% соответственно.Исследование также показало, что семьям с детьми сложнее откладывать деньги. Они часто вынуждены отказываться от отпуска или лечения. Однако, несмотря на это, они заявили об улучшении своего благосостояния в 2023 году.В 2023 году активность россиян в получении кредитов немного снизилась по сравнению с предыдущим годом, но все еще остается на достаточно высоком уровне. С 2023 года также наблюдается закономерность: чем больше детей, тем выше закредитованность.Как отмечает научный сотрудник Института социологии РАН Юлия Островская, рост числа многодетных семей, имеющих кредиты, может быть обусловлен программами льготного ипотечного кредитования. Многие семьи с детьми могли воспользоваться льготной ипотекой, в то время как для остальных категорий населения ставки по кредитам росли.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, многодетные семьи, ипотека