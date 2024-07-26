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В ГД одобрили возможность экспериментальных биржевых торгов криптовалютой

В ГД одобрили возможность экспериментальных биржевых торгов криптовалютой - 26.07.2024, ПРАЙМ

В ГД одобрили возможность экспериментальных биржевых торгов криптовалютой

Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил ко второму чтению законопроект о трансграничных расчетах с использованием цифровой валюты в рамках... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T22:40+0300

2024-07-26T22:40+0300

2024-07-26T22:40+0300

криптовалюта

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операции с криптовалютой

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил ко второму чтению законопроект о трансграничных расчетах с использованием цифровой валюты в рамках экспериментального правового режима (ЭПР). В законопроекте также предусмотрена возможность проведения биржевых торгов цифровой валютой.Действующее законодательство запрещает использовать криптовалюту для оплаты товаров, работ и услуг. Однако законопроект предлагает изменить это правило и разрешить использование цифровой валюты в качестве средства платежа при осуществлении внешнеторговой деятельности в рамках экспериментально-правового режима (ЭПР). Для реализации этой идеи Банк России будет выполнять функции уполномоченного и регулирующего органа по вопросам ЭПР в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке.В процессе доработки законопроекта ко второму чтению комитет одобрил несколько поправок. Они внесли изменения в закон "Об организованных торгах" и разрешили проведение биржевых торгов криптовалютой в рамках программы экспериментально-правового режима (ЭПР)."В целях проведения организованных торгов цифровой валютой положения данной программы, устанавливающие условия экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, могут изменять или исключать действие положений настоящего Федерального закона в части: 1) порядка допуска (прекращения допуска) цифровых валют в качестве товара к организованным торгам; 2) определения требований к организаторам торговли, осуществляющим проведение организованных торгов цифровой валютой, в том числе, определения случаев, когда услуги по проведению организованных торгов цифровой валютой могут оказываться торговой системой", - сказано в тексте одной из поправок. На рассмотрение Госдумы во втором чтении законопроект планируется вынести 30 июля, при этом возможно сразу и его третье чтение. В случае принятия закон должен будет вступить в силу с 1 сентября 2024 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, госдума, операции с криптовалютой, рынок криптовалюты