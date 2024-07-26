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Риелтор предупредил о кризисе на рынке жилья "по китайскому сценарию"

Риелтор предупредил о кризисе на рынке жилья "по китайскому сценарию" - 26.07.2024, ПРАЙМ

Риелтор предупредил о кризисе на рынке жилья "по китайскому сценарию"

Дальнейшее ужесточение кредитно-денежной политики в России в существующих экономических условиях уже не имеет смысла и может привести к кризису на рынке жилья... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T09:39+0300

2024-07-26T09:39+0300

2024-07-26T09:40+0300

недвижимость

россия

недвижимость

кризис

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Дальнейшее ужесточение кредитно-денежной политики в России в существующих экономических условиях уже не имеет смысла и может привести к кризису на рынке жилья по китайскому сценарию, считает генеральный директор риелторской компании "Этажи" Ильдар Хусаинов. В пятницу состоится очередное заседание Центробанка по вопросу ключевой ставки. Многие эксперты и аналитики полагают, что ее ждет очередное повышение. "Повышение ставки Центробанка всегда имеет отсроченный эффект влияния на экономические процессы, в том числе инфляцию, при этом затяжной период высокой ставки может негативно отразиться как на рынке недвижимости, так и на инвестициях в развитие промышленных производств в долгосрочной перспективе. Сейчас экономике нужен сигнал на стабилизацию ситуации и смягчение кредитно-денежной политики Центробанка в обозримом будущем", - рассказал он РИА Недвижимость. По его словам, большое влияние на разгон инфляции в стране в том числе оказывала дешевая ипотека с господдержкой, однако эффект ее отмены еще не успел целиком реализоваться и будет виден в ближайшие два-три месяца. "По рынку недвижимости мы уже отмечаем заметные изменения, в том числе стабилизацию реальной цены продажи вторичной недвижимости в России, которая с февраля практически остается неизменной. Однако дальнейший рост ключевой ставки может отбросить рынок недвижимости на несколько шагов назад и обострить ситуацию на нем в перспективе трех-пяти лет из-за сокращения вывода на рынок новых проектов в связи с неопределенностью с дальнейшей судьбой ипотечного кредитования", - отметил собеседник агентства. Глава "Этажей" обратил внимание, что высокая ключевая ставка сейчас создает препятствия для развития бизнеса в России и при длительном периоде действия дорогих коммерческих кредитов чрезмерная долговая нагрузка предприятий будет перекладываться в цену товаров и услуг, что еще больше разогреет инфляцию. "Нужно учесть, что сейчас влияние на инфляцию оказывают выросшие тарифы на жилищно-коммунальные услуги и топливо, которые входят в структуру цен практически любых товаров и услуг. Как только рынок адаптируется под эти изменения, можно ожидать существенного замедления инфляции", - добавил он. Хусаинов подчеркнул, что, несмотря на то, что большинство аналитиков склоняются к дальнейшему росту ключевой ставки на сегодняшнем заседании Центробанка, вероятность ее сохранения на прежнем уровне сейчас кажется вполне логичным решением регулятора. "Инфляция две недели подряд держится на уровне целевых 0,11%, плюс мы отмечаем стабильное снижение реальной цены продажи жилой недвижимости в июле. Риски, которые создает дальнейшее повышение ключевой ставки, сейчас значительно выше, чем возможный эффект, поэтому шансы сохранения ее на прежнем уровне очень велики. В том числе очень показателен сейчас кризис на рынке недвижимости в Китае", - подытожил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, недвижимость, кризис